Власти Канады извинились за награждение эсэсовца в 1987 году

Офис генерал-губернатора Канады извинился за награждение эсэсовца Саварина в 1987 году

Tекст: Ольга Никитина

Представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре в комментарии каналу CTV News выразила «искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение», передает РИА «Новости».

Саварин работал ректором Университета Альберты и возглавлял «Всемирный конгресс украинцев» (организация признана нежелательной в России в 2019 году). В его биографии на сайте университета говорится о «заслугах в развитии мультикультурализма в Канаде».

По данным телеканала, Саварин служил в дивизии СС «Галичина» и укрылся в Канаде, как и скандально известный Ярослав Гунька.

Саварин оказался в центре внимания после того, как детали его биографии вскрылись в результате расследования, проведенного американским изданием Forward, которое разбирает актуальные для еврейской общины темы.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что по дипломатическим каналам направил извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Гуньки, служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл жалкими попытки Трюдо оправдаться за инцидент с нацистом.