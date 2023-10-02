Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Лавров назвал Трюдо жалким
Лавров назвал жалкими оправдания Трюдо за чествование нациста
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал жалкими оправдания премьер-министра Канады Джастина Трюдо за инцидент с нацистом в парламенте страны.
Трюдо смотрится жалко в попытках оправдаться за чествование нациста Ярослава Гунько в парламенте Канады, заявил Лавров на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
Глава российского МИД добавил, что спикер канадского парламента знал, что чествует именно нациста, так как Гунько «человек известный». «Ну а то, что Трюдо заявляет по этому поводу, – мне жалко на него смотреть, он все-таки называется премьер-министром», – сказал Лавров.
Ранее глава МИД Никарагуа Денис Монкада назвал чествование нациста Ярослава Гунько в канадском парламенте государственным преступлением.