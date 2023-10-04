Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.2 комментария
Анонсировано посещение Путиным мероприятия по случаю 20-летия базы России в Канте
Российский лидер Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в городе Кант в Киргизии, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.
По его словам, на торжественном мероприятии запланировано участие глав государств, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант, передает РИА «Новости».
Азымбакиев отметил, что в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с Путиным, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы многосторонней повестки, а также вопросы взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее в Киргизии ответили на вопрос о военной базе США.