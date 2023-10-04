Анонсировано посещение Путиным мероприятия по случаю 20-летия базы России в Канте

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на торжественном мероприятии запланировано участие глав государств, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант, передает РИА «Новости».

Азымбакиев отметил, что в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с Путиным, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы многосторонней повестки, а также вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее в Киргизии ответили на вопрос о военной базе США.