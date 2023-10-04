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    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    10 комментариев
    4 октября 2023, 12:22

    Американист: Новый спикер Палаты представителей США будет трампистом

    Американист Васильев: Поддержка Украины становится токсичной для американских политиков

    Американист: Новый спикер Палаты представителей США будет трампистом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для Маккарти слухи о договоренностях с Байденом по Украине стали фатальными. Новый спикер, скорее всего, будет следовать идеологии Трампа и постарается снизить объемы помощи, выделяемые ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку.

    «Кевин Маккарти поставил интересы официального Вашингтона выше идеологии однопартийцев. Он дважды нарушил важные ценности республиканцев. Сначала пошел на уступки демократам в вопросе государственного долга, затем решился на компромисс по поводу формирования бюджета США на 2024 год», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Можно сказать, что Маккарти полностью перешел на сторону оппонентов. Разумеется, это серьезно подпортило его репутацию в рядах Республиканской партии, многие члены которой давно хотели избавиться от неугодного спикера. Наконец, новости о секретной сделке с Джо Байденом по Украине сделали его отставку реальностью», – подчеркивает собеседник.

    «Новый спикер будет пытаться отойти от темы поддержки ВСУ. Сейчас вопросы взаимодействия с офисом Зеленского превратились для американских политиков в токсичный актив. Общество и информационная среда государства стали слишком чувствительны к этому вопросу», – отмечает эксперт.

    «Поэтому преемник Маккарти, скорее всего, сосредоточится на внутренних проблемах США, постепенно продвигая идею о необходимости снижения финансирования Украины. Еще одним последствием текущего скандала станет то, что новый спикер будет вынужден выстраивать собственную деятельность в фарватере идеологии Трампа», – уточняет собеседник.

    «Несмотря на то, что уже звучат предложения поставить на освободившуюся должность Дональда Трампа, не думаю, что этого стоит ожидать. В конечном счете, экс-президент Штатов слишком спорная фигура для Палаты представителей. К тому же, влияние этой фигуры на республиканцев до сих пор очень велико, и его воззрения так или иначе влияют на всех представителей партии», – резюмирует Васильев.

    Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Подобное решение принято впервые за всю историю страны. Предложение об отстранении политика с должности поддержали 216 человек. В то же время 210 парламентариев высказались против.

    Временным спикером станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. При этом весь орган вышел на недельный перерыв, обозначив, что выборы преемника Маккарти могут состояться уже в следующую среду. Об этом пишет издание Washington Post.

    Вслед за отставкой Маккарти бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также была выселена из своего кабинета, сообщает Politico. Соответствующее распоряжение, указывающее ей на необходимость покинуть «свой укромный офис в Капитолии», подписал Патрик Макгенри.

    Пелоси должна будет освободить помещение к среде. Кабинет передадут новому спикеру. Отмечается, что традиционно законодатели пользуются офисами в сенатском крыле здания. Между тем, конгрессмен Трой Нильс выступил с инициативой назначить на освободившийся пост экс-президента Штатов Дональда Трампа.

    В январе за утверждение этой кандидатуры уже высказывался республиканец Мэтт Гетц, который и инициировал отставку Кевина Маккарти в связи с сообщениями о заключении им сделки с Джо Байденом по Украине.

    2 октября 2023, 20:19
    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского

    Американист Васильев: Мем Маска про Зеленского может повлиять поддержку ВСУ со стороны Конгресса США

    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Илон Маск высмеял Владимира Зеленского, чтобы склонить американскую общественность и конгрессменов к прекращению военной помощи ВСУ. Кроме того, у Маска могут быть и собственные политические амбиции на будущих выборах в США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее Маск опубликовал пост, высмеивающий просьбы Зеленского о военной помощи.

    «Сегодня тема поддержки Украины оказалась на развилке. В ближайшее время США решат: либо поддержка ВСУ будет продолжена в прежнем объеме, либо же она будет сокращена, и это приведет к деэскалации конфликта. Более того, в США сейчас взята пауза по данному вопросу на 45 дней», – напомнил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Маск это понимает, поэтому своим постом начал борьбу за общественное мнение. Он выступает за то, чтобы склонить конгрессменов к существенному сокращению помощи ВСУ. К тому же он является сторонником урегулирования конфликта дипломатическими инструментами. И если у офиса Зеленского не будет денег и оружия, тогда вместо боевых действий начнется переговорный процесс», – указал эксперт.

    Политолог также напомнил, что у аккаунта Маска более 150 млн подписчиков, и если часть из них поддержит бизнесмена, то это окажет значительное влияние на конгрессменов. «В США хорошо выстроена обратная связь власти и общества. Поэтому расчет Маска верен», – добавил он.

    «Но чтобы не попасть под репрессии, Маск избрал такой вариант пропаганды, как мемы. Он в карикатурном виде изображает Зеленского, формально обезопасив себя от давления и критики. Да и в целом мемы и троллинг – доходчивая форма донесения мнения для миллионов американцев», – уточнил аналитик.

    «Время для публикации тоже выбрано не случайно. Байден пообещал, что финансирование Украины будет продолжено, поэтому он ожидает соответствующих решений от Конгресса. Это, конечно, возмутило очень многих американцев. Они спрашивают: «Неужели для Байдена Украина важнее США?» И в этот момент Маск вписался в то окно возможностей, которое для него открылось», – указал политолог.

    «Кроме того, администраторы и аналитики из соцсети X, очевидно, провели замеры общественного мнения по теме Украины. По лайкам, репостам и комментариям можно понять, кто «за», кто «против», кто придерживается нейтралитета в данном вопросе», – отметил эксперт.

    «Также не стоит исключать личные политические амбиции Маска. Впереди выборы, и какая-то форма его участия в них возможна. Я думаю, что он предвидел реакцию на мем украинской стороны, но для него она неопасна. Этим постом он показал американцам, с какими, скажем так, неостроумными и не очень думающими людьми связалась администрация Байдена», – резюмировал Васильев.

    Накануне Илон Маск опубликовал твит, высмеивающий Владимира Зеленского за его просьбы о военной помощи Украине. В посте на своей платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск опубликовал мем с отфотошопленным изображением украинского лидера, сидящего с напряженным лицом, и подписал: «Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи на миллиард долларов».

    Верховная рада быстро отреагировала, разместив на своей официальной странице в X собственную версию мема с фотографией Маска и подписью: «Когда прошло 5 минут, а ты не распространял российскую пропаганду».

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также ответил на насмешку Маска. «Тот случай, когда Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через 5 минут он оказался по уши в дерьме», – указал парламентарий, сделав очевидную отсылку к неудачному запуску ракеты SpaceX в апреле.

    Советник президента Украины Михаил Подоляк, который в прошлом критиковал некоторые заявления Маска, сказал, что молчание или ирония в отношении Украины сыграли на руку России и усилили ее пропаганду.

    «К сожалению, не все и не всегда, будучи значимыми фигурами в средствах массовой информации, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, теряющих своих родителей», – сказал он.

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (5)
    2 октября 2023, 20:48
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У США есть средства на срочные потребности военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Она заявила, что в Белом доме есть деньги только на срочные нужды Украины, но уверены, что Киев получит необходимую помощь США с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддерживать Киев, передает РИА «Новости».

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (19)
    3 октября 2023, 11:11
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть, пишут американские СМИ.

    В статье Politico говорится, что спустя более 500 дней после начала российской специальной военной операции законодатели-республиканцы в Вашингтоне сорвали попытку выделить Киеву крупный транш помощи.

    Отмечается, что произошло это всего спустя девять дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил американскую столицу, где просил США о дальнейшей поддержке. Автор публикации считает, что только подчеркивает ужесточение позиции Республиканской партии в Конгрессе, которая выступает за прекращение американской поддержки Киева.

    Параллельно с тем, как республиканцы голосовали «против» на Капитолийском холме, избиратели в Словакии отдали предпочтение «пророссийскому» премьер-министру Роберту Фицо, обещающему не отправлять на Украину «ни единого патрона». Похоже, рассуждает американское издание, Фицо собирается объединиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для того, чтобы препятствовать дальнейшей помощи Украине со стороны Европы. Кроме того, Польша, как напоминает издание, сделала «шокирующее заявление» о том, что больше не станет отправлять оружие Киеву.

    Между тем украинские политики, которых в США и Британии ранее критиковали за «неблагодарность», продолжают храбриться. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, стоя рядом с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявил, что Киев «работает с обеими сторонами в Конгрессе, чтобы быть уверенными, что это больше не повторится ни при каких обстоятельствах».

    Источники издания тем временем сообщают, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе намерена анонсировать новый пакет помощи Украине.

    Коментарии (10)
    2 октября 2023, 10:24
    Помпео: США из-за Украины лишились силы сдерживания против России

    Помпео: США ослаблены конфликтом на Украине и потеряли силу сдерживания против России

    Помпео: США из-за Украины лишились силы сдерживания против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вторжение на Украину ослабило Соединенные Штаты, Вашингтон потерял «силу сдерживания против России», заявил бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

    Помпео, занимавший также должность госсекретаря в администрации тогдашнего президента Дональда Трампа, в интервью греческой газете Kathimerini раскритиковал президентство Джо Байдена. Он отметил, что после прихода Байдена к власти мир «стал гораздо менее безопасным». Помпео напомнил о гибели 13 американцев в Афганистане, назвав это одной из крупнейших неудач в защите американских граждан в новейшей истории, передает РИА «Новости».

    Кроме того, экс-госсекретарь заявил, что США, вторгшись на Украину, потеряли «силу сдерживания» против российского руководства и украинской стороны, «что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого».

    Также он заявил об усилении Ирана. По его словам, власти этой страны стали «намного богаче и могущественнее», чем когда Помпео покидал свой пост.

    Партнеры США на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива, по словам Помпео, «чувствуют себя брошенными».

    В то же время Коммунистическая партия Китая, по его словам, «становится все смелее и готовится к войне – экономической и военной – беспрецедентными способами».

    На прошлой неделе Помпео рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

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    3 октября 2023, 13:31
    Пентагон сообщил о планах передать Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

    Пентагон сообщил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после одобрения поставки Байденом

    Пентагон сообщил о планах передать Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS после того, как американский президент Джо Байден одобрит поставку, сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

    По его словам, Вашингтон готов действовать быстро, как только Байден примет соответствующее решение, так как в Пентагоне «давно готовились к такому развитию событий», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

    В прошлую субботу в США заявили, что Берлин может передать Украине крылатые ракеты Taurus после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS.

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    2 октября 2023, 20:12
    Верховный суд США позволил Трампу баллотироваться в президенты
    Верховный суд США позволил Трампу баллотироваться в президенты
    @ Brendan McDermid/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить экс-президенту Дональду Трампу участвовать в выборах.

    В опубликованном списке постановлений суда говорится, что ходатайство об истребовании дела отклонено, передает РИА «Новости».

    Ранее иск против Трампа в нескольких штатах подал республиканец Джон Кастро, он настаивал, что бывшего президента нельзя допускать к работе на выборных должностях из-за поправки к Конституции, запрещающей замещать позиции «бунтовщикам и мятежникам».

    Ранее Минюст США прислал извещение, в котором указывается, что Дональд Трамп является подозреваемым по делу о штурме Капитолия, его ждут арест и предъявление обвинений по данному делу.

    Напомним, СМИ сообщили, что две правозащитные группы призвали запретить экс-президенту США Дональду Трампу выдвигать кандидатуру на пост президента за якобы подстрекательство к мятежу и захвату Капитолия 6 января 2021 года.

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    3 октября 2023, 12:25
    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине

    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине на фоне снижения поддержки США

    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские лидеры на фоне снижения поддержки Украины с американской стороны должны как можно скорее предпринимать шаги для прекращения огня и заключения перемирия, заявила депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

    Вагенкнехт считает, что в Брюсселе делают «сомнительные» выводы из ситуации с отказом Конгресса США выделить Украине новый транш помощи. Она назвала «невероятными» заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, который пообещал выделять киевскому режиму 5 млрд евро в год на закупку истребителей и ракет.

    По мнению политика, ЕС следует отказаться от миллиардных поставок оружия киевскому режиму и перестать брать за США расходы в этом «марионеточном» конфликте. «ЕС должен, наконец, подумать о нуждах своих граждан и добиваться немедленного прекращения огня», – передает ТАСС сообщение Вагенкнехт, опубликованное в соцсетях.

    Политик считает, что Германии не следует тратить средства на наращивание вооружений на Украине. По ее оценке, это будет лишь способствовать продолжению конфликта, который и без того наносит Германии «огромный ущерб» и который «можно и нужно было давно закончить».

    В отличие от США, сказала Вагенкнехт, европейские страны выделяют огромные средства на размещение украинских беженцев. Украине, продолжила политик, «нужно не больше оружия, а мир». Она высказалась за то, чтобы в этой стране начался процесс восстановления, и отметила, что инвестировать в это было бы гораздо разумнее.

    Напомним, Конгресс США утвердил проект временного бюджета, исключив из документа помощь Украине. Тем не менее администрация США намерена объявить о новом транше помощи киевскому режиму.

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    3 октября 2023, 10:02
    Politico призвала Киев смириться с ослаблением поддержки со стороны Запада

    Politico: Киев должен смириться с тем, что поддержка Киева со стороны Запада ослабла

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Киева со стороны западных стран ослабла как никогда, однако Украине необходимо с этим смириться, следует из аналитического материала газеты Politico.

    По данным издания, единый фронт поддержки Киева со стороны Запада дает как никогда много трещин, однако Украине не остается ничего другого, кроме как стиснуть зубы и терпеть, передает ТАСС.

    Также в статье указано, что заявления Соединенных Штатов и Европы о том, что они будут поддерживать Украину вопреки всему, стали «звучать несерьезно».

    Газета оставляет открытым вопрос о том, будет ли продолжаться поддержка Украины со стороны ЕС, этот вопрос в данный момент прорабатывается.

    «Его утверждение может затянуться, поскольку бюджет должны согласовать все 27 стран – участниц ЕС, среди которых нет единства по поводу помощи Киеву», – подчеркивает Politico.

    В воскресенье Конгресс США утвердил проект временного бюджета без помощи Украине. Американские СМИ назвали это ударом для Байдена и европейских союзников.

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    2 октября 2023, 21:44
    В Госдепе объяснили, почему не пригласили Путина на саммит АТЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин не станет принимать участия в предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Он также напомнил о том, что США говорили, что будут соблюдать свои обязательства как принимающая сторона саммита, но также они будут соблюдать свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений. Миллер заключил, что был бы удивлен, если бы Путин захотел приехать на саммит, передает ТАСС.

    Напомним, Россия до сих пор не получила официального приглашения от США на саммит АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско в ноябре, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Ранее посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собираются приглашать ряд лидеров, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС.

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    3 октября 2023, 17:56
    Илон Маск вновь назван самым богатым человеком в США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком США, он возглавил список 400 богатейших граждан Америки, который ежегодно составляет журнал Forbes.

    Состояние Маска оценивается в 251 млрд долларов, что примерно равно прошлогоднему показателю, передает ТАСС.

    На втором месте расположился основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос (161 млрд долларов), на третьем находится создатель корпорации Oracle Ларри Эллисон (158 млрд долларов), на четвертом и пятом местах глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (121 млрд долларов) и один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж (114 млрд долларов) соответственно.

    Основатель компании Microsoft Билл Гейтс с 111 млрд долларов занял шестое место в списке.

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    3 октября 2023, 11:49
    Маккарти ответил на слухи о «сепаратной сделке» с Байденом по Украине

    Спикер Палаты представителей США Маккарти опроверг слухи о «сепаратной сделке» с Байденом по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что вопреки поступающим сообщениям не заключал с президентом Джо Байденом никакой «секретной сепаратной сделки» по Украине.

    Маккарти в интервью каналу Newsmax сказал, что не разговаривал с Байденом уже несколько месяцев, передает ТАСС.

    Кроме того, Маккарти назвал ходатайство о его отстранении «личным решением» конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца. Именно Гетц ранее сообщил об этой «сделке».

    Напомним, Конгресс США утвердил проект временного бюджета без помощи Украине. Тем не менее администрация Байдена намерена объявить о новом транше помощи киевскому режиму.

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    3 октября 2023, 07:56
    В Китае сочли реакцию Глобального Юга на СВО неожиданной для США

    CGTN: Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох, которые привыкли к диктату и недооценили рост влияния развивающихся стран, пишет обозреватель Имран Халид в статье для китайского CGTN.

    Халид утверждает, что с начала конфликта на Украине многие страны Глобального Юга воздерживаются от открытого принятия чьей-либо стороны. По версии автора статьи, подобный отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя издания, со времен холодной войны многие развивающиеся государства соблюдают укоренившуюся традицию «неприсоединения», при этом украинский конфликт еще более обострил противоречия между Глобальным Севером и Югом.

    Халид считает, что отличительной чертой современного варианта политики «неприсоединения» является ее усиление в период, когда Глобальный Юг обладает значительно большим влиянием, чем в предыдущие десятилетия. «Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией», – отмечает обозреватель.

    По мнению автора, экономическое усиление наделяет «неприсоединившиеся» страны более значительными рычагами глобального влияния, позволяя им выдвигать собственные инициативы, – что раньше «казалось немыслимым».

    Обозреватель выразил уверенность, что на Глобальном Юге бытует мнение о том, что жизни людей, проживающих в Европе и США, почему-то считаются более ценными, чем жизни тех, кто был вовлечен в давние конфликты: в Африке, на Ближнем Востоке или в любой другой горячей точке, которую только можно привести в пример.

    В результате возрождение политики «неприсоединения» в ее современной «активной» форме подчеркивает преобладающее на Глобальном Юге разочарование в традиционном «либеральном международном порядке», проповедуемом Западом, резюмирует автор.

    Ранее Китай осудил решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС.

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    3 октября 2023, 04:45
    Антонов отреагировал на решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС

    Посол РФ в США Антонов: Москва самостоятельно определит уровень представленности России на саммите АТЭС в Сан-Франциско

    Антонов отреагировал на решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Москва самостоятельно определит уровень представленности России на предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско, Вашингтону отведена техническая функция рассылки приглашений всем участникам объединения, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

    Антонов подчеркнул в комментарии, который опубликован в Telegram-канале российской дипмиссии, что в деле рассылки приглашений Вашингтону, как председателю АТЭС, отведена техническая функция – составить документ и направить всем участникам объединения.

    Глава российского диппредставительства указал, что решение вопроса о составе делегации и уровне представленности является прерогативой России, Москва самостоятельно определит, кто поедет в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности.

    Антонов подчеркнул, что попытки Вашингтона обусловить рассылку приглашений выполнением незаконных односторонних рестрикций является прямым нарушением Соединенными Штатами принятых на себя международных обязательств.

    В прошлую субботу Антонов призвал Вашингтон обеспечить равный доступ всех делегаций на саммит АТЭС, подчеркнув, что Россия до сих пор не получила от США приглашения.

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    3 октября 2023, 15:29
    В США заявили, что Россия «приняла жесткие меры» из-за угрозы расширения НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия была вынуждена принять «жесткие меры» против Украины из-за желания США продвинуть НАТО на Восток, считает обозреватель журнала Foreign Policy и профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

    Уолт пишет, что США соглашались защищать страны, которые сами ничем не могли помочь Вашингтону. По его словам, «бесконечное расширение НАТО вызывало тревогу у представителей российской элиты в сфере национальной безопасности и в конечном счете вынудило Москву принять более жесткие меры», передает ТАСС.

    Обозреватель также подчеркивает, что союзники США считают, что Вашингтон придет на помощь, поэтому они нередко склонны идти на риск, который может втянуть Соединенные Штаты в ненужный конфликт.

    Напомним, Конгресс США утвердил проект временного бюджета, исключив из документа помощь Украине. Тем не менее администрация США намерена объявить о новом транше помощи киевскому режиму.

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    3 октября 2023, 13:14
    Американист: Внутренние проблемы стали для США приоритетнее Украины

    Американист Васильев: США вынуждены снизить расходы на Украину из-за внутренних проблем

    Американист: Внутренние проблемы стали для США приоритетнее Украины
    @ Олег Елков/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США пытаются отойти от поддержки Украины в пользу решения собственных внутриполитических проблем. Пока же Вашингтон хочет переложить финансирование ВСУ на плечи Европы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования.

    «США располагают достаточным количеством средств для финансирования Украины. Другое дело, что в настоящий момент в Штатах проходит процесс переоценки экономических приоритетов. Приближаются президентские выборы, что означает традиционный переход политиков к обсуждению внутренних вопросов», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «У Америки накопилось достаточно много сложностей. Имеется потребность в укреплении собственных границ, необходима качественная модернизация гражданской инфраструктуры. Все это требует колоссальных вливаний из бюджета, поэтому правительству США приходится урезать наименее перспективные расходы», – подчеркивает эксперт.

    «Украина же в настоящий момент выглядит как бездонная яма, способная бесконечно потреблять миллиарды долларов. При этом поддержка ВСУ не дает Вашингтону ровным счетом ничего. Особых успехов в рамках контрнаступления нет, а перспективы окончания конфликта выглядят, мягко говоря, туманными», – отмечает собеседник.

    «Однако Штаты не оставят Украину совсем без денег. После того как Конгресс придет к общему знаменателю в вопросе финансирования офиса Зеленского, денежная помощь возобновится. Но рассчитывать на те же объемы, что были в 2022 году, не приходится. Сейчас в Вашингтоне обсуждается, как именно нужно снижать размеры выплат ВСУ», – акцентирует Васильев.

    «Одни политики говорят, что уменьшение должно происходить постепенно, другие настаивают на резком урезании выделяемых сумм. Пока же в Штатах продумали крайне удобную для них схему: пока в Америке идут дискуссии, поддержка Украины станет главной задачей стран ЕС», – уточняет политолог.

    «Уже сейчас видно, что США пытаются уговорить европейские государства сосредоточиться на спонсировании ВСУ. Вашингтон обещает партнерам вернуться в игру с ноября и активно апеллирует к призывам защитить демократию. В общем, ситуация красочно описывается фразой «денег нет, но вы держитесь», – считает собеседник.

    «Сколько продлится финансовый тайм-аут Штатов, до сих пор не вполне ясно. Страна увязла в нерешенных внутренних проблемах, которые носят более острый характер, чем конфликт на Украине. Теоретически США могут отсиживаться до тех пор, пока Россия не перейдет в контрнаступление», – резюмирует Васильев.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он добавил, что большая часть текущих объемов средств в сфере безопасности исчерпана, но возможность «продолжать поддерживать способность Украины защищаться» еще есть.

    Со схожим заявлением выступила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, у правительства США есть деньги только на срочные нужды ВСУ, но не на их долгосрочную поддержку. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне уверены в получении офисом Зеленского необходимых объемов поддержки в связи с обещанием спикера Палаты представителей Кевина Маккарти продолжить оказание помощи.

    Между тем издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство и требует быстрого решения. Как отметил один из неназванных лидеров ЕС, положение может усугубиться в преддверии президентских выборов в Штатах.

    Издание пишет, что офису Зеленского будет сложнее добиться новых мер поддержки, поскольку в Америке меняются внутриполитические настроения, и все больше людей в руководстве сосредотачиваются на вопросах безопасности границ. Тем не менее администрация Байдена планирует анонсировать новый пакет помощи союзнику уже на этой неделе, отмечает Politico.

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