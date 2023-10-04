Американист: Новый спикер Палаты представителей США будет трампистом

Американист Васильев: Поддержка Украины становится токсичной для американских политиков

Tекст: Евгений Поздняков

«Кевин Маккарти поставил интересы официального Вашингтона выше идеологии однопартийцев. Он дважды нарушил важные ценности республиканцев. Сначала пошел на уступки демократам в вопросе государственного долга, затем решился на компромисс по поводу формирования бюджета США на 2024 год», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«Можно сказать, что Маккарти полностью перешел на сторону оппонентов. Разумеется, это серьезно подпортило его репутацию в рядах Республиканской партии, многие члены которой давно хотели избавиться от неугодного спикера. Наконец, новости о секретной сделке с Джо Байденом по Украине сделали его отставку реальностью», – подчеркивает собеседник.

«Новый спикер будет пытаться отойти от темы поддержки ВСУ. Сейчас вопросы взаимодействия с офисом Зеленского превратились для американских политиков в токсичный актив. Общество и информационная среда государства стали слишком чувствительны к этому вопросу», – отмечает эксперт.

«Поэтому преемник Маккарти, скорее всего, сосредоточится на внутренних проблемах США, постепенно продвигая идею о необходимости снижения финансирования Украины. Еще одним последствием текущего скандала станет то, что новый спикер будет вынужден выстраивать собственную деятельность в фарватере идеологии Трампа», – уточняет собеседник.

«Несмотря на то, что уже звучат предложения поставить на освободившуюся должность Дональда Трампа, не думаю, что этого стоит ожидать. В конечном счете, экс-президент Штатов слишком спорная фигура для Палаты представителей. К тому же, влияние этой фигуры на республиканцев до сих пор очень велико, и его воззрения так или иначе влияют на всех представителей партии», – резюмирует Васильев.

Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Подобное решение принято впервые за всю историю страны. Предложение об отстранении политика с должности поддержали 216 человек. В то же время 210 парламентариев высказались против.

Временным спикером станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. При этом весь орган вышел на недельный перерыв, обозначив, что выборы преемника Маккарти могут состояться уже в следующую среду. Об этом пишет издание Washington Post.

Вслед за отставкой Маккарти бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также была выселена из своего кабинета, сообщает Politico. Соответствующее распоряжение, указывающее ей на необходимость покинуть «свой укромный офис в Капитолии», подписал Патрик Макгенри.

Пелоси должна будет освободить помещение к среде. Кабинет передадут новому спикеру. Отмечается, что традиционно законодатели пользуются офисами в сенатском крыле здания. Между тем, конгрессмен Трой Нильс выступил с инициативой назначить на освободившийся пост экс-президента Штатов Дональда Трампа.

В январе за утверждение этой кандидатуры уже высказывался республиканец Мэтт Гетц, который и инициировал отставку Кевина Маккарти в связи с сообщениями о заключении им сделки с Джо Байденом по Украине.