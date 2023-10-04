В Конгрессе США Трампа предложили назначить спикером Палаты представителей

Конгрессмен Нильс предложил кандидатуру Трампа на пост спикера Палаты представителей США

Tекст: Антон Антонов

В январе за утверждение Трампа на должность спикера Палаты представителей выступал Мэтт Гетц, который сейчас инициировал отставку Маккарти, передает РИА «Новости».

Politico пишет, что экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси выселили из кабинета после отставки Маккарти. Издание пишет, что и.о. спикера Патрик Макгенри направил ей электронное письмо, в котором заявил о необходимости «покинуть укромный офис в Капитолии». Пелоси должна будет покинуть офис в среду, его передадут спикеру. Традиционно законодатели пользуются офисами в сенатском крыле здания.

Напомним, Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку. Такое решение принято впервые в истории США. Республиканца Маккарти обвинили в сговоре с демократами по проекту бюджета и с Белым домом по финансированию Украины.