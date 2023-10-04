Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.6 комментариев
Венгрия предложила сократить помощь ЕС Украине вдвое
Bloomberg сообщило о предложении Венгрии сократить помощь ЕС Украине с 50 млрд евро до 25 млрд
Венгрия хочет, чтобы вместо предложенных Еврокомиссией 50 млрд евро помощи Киеву, рассчитанной на четыре года, Украине пока предоставили только 25 млрд, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, Будапешт считает, что «на данном этапе Украине будет достаточно» 25 млрд, пакет помощи нужно разделить на две части. По словам источников, ЕС предстоит оценить размер поддержки Украины в 2024–2027 годах, когда может быть предоставлено еще 25 млрд, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия предложила новый пакет помощи Украине в 50 млрд евро. Венгрия заявляла, что намерена блокировать выделение Украине военной помощи, пока венгерский банк OTP не исключат из списка «международных спонсоров войны». В результате Киев полностью исключил ОТР из списка спонсоров войны».