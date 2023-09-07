История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
Евросоюз пообещал предоставить Киеву помощь больше американской
Страны и институты ЕС пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США, сообщает на сайте Институт мировой экономики Киля.
Европа обогнала США с обещаниями помощи Украине, обязательства ЕС выше в два раза, это стало возможным благодаря «Украинскому фонду» ЕС, сумма составила 50 млрд евро, передает РИА «Новости».
Общий объем помощи, обещанный странами ЕС и институтами Евросоюза, превысил 130 млрд евро, а США – менее 70 млрд. Общий размер составил 156 млрд евро.
По словам главы проекта по мониторингу международной помощи Украине Кристофа Требеша, США сильно отстают, не взяв на себя новых существенных обязательств.
Ранее сообщалось, что в новый пакет помощи США Киеву войдут снаряды с обедненным ураном.