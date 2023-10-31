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Аспиранты и студенты Луганского госуниверситета создают свою версию спорткара «Крым»
Аспиранты и студенты Луганского государственного университета имени Владимира Даля в числе 27 российских вузов создают свою версию спортивного автомобиля – родстер «Крым».
Организатором разработки моделей родстера на протяжении 10 лет выступает конструкторское бюро Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Николая Баумана. Партнером проекта является компания «АвтоВАЗ». В ходе работы молодые инженеры создают новые механизмы конструирования автомобиля и подходы к обслуживанию техники, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На первом этапе каждый из участвующих в проекте вузов получает от организаторов несущие рамы, а затем отечественный автомобиль для разборки и дальнейшего укомплектования создаваемого образца.
В модели Далевского вуза отразятся идеи аспирантов кафедры автомобильного транспорта Елены Авдеевой и Александра Лошакова, инженера структурного подразделения университета Юрия Тараскина. Кроме того, разработка собрала вокруг себя студентов-автомобилистов разных курсов, которые вносят в нее свой вклад и при этом применяют на практике теоретические знания. Отличительной чертой луганского проекта станет интеллектуальная система технического обслуживания.
Авдеева уточнила, что в рамках проекта создается определенная нейросеть, которая будет фиксировать любые колебания и выводить их на бортовой компьютер. Эти данные позволят продлить срок использования машины. Аспиранты намерены запатентовать авторские разработки. К настоящему времени в корпус автомобиля установлены основные агрегаты, начата сборка кузова, части которого изготовлены из стеклопластика, впереди – оснащение электропроводкой.
Заведующий кафедрой автомобильного транспорта Тарас Замота отметил, что лучшие идеи студентов разных университетов будут воплощены в одной модели.
Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов напомнил, что название студенческому проекту дано после приезда в Крым первой разработки автомобиля в год воссоединения полуострова и Севастополя с Россией.