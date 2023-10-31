31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
Участница конкурса «Мисс Вселенная» от России показала свой наряд
Представляющая Россию участница конкурса «Мисс Вселенная» Маргарита Голубева показала свой наряд «Царевна-Лебедь»
Обладательница титула «Мисс Россия – 2023», участница 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная» Маргарита Голубева продемонстрирует национальный костюм «Царевна-Лебедь» петербургского дизайнера Ольги Маляровой, сообщила гендиректор Национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.
По ее словам, в среду Голубева отправится в республику Эль-Сальвадор, где с достоинством представит Россию на международном уровне, передает ТАСС.
Известно, что костюм, который Голубева представит на конкурсе, называется «Царевна-Лебедь», созданный по мотивам русских сказок. «Там очень красивое кружево, полудрагоценные камни», – рассказала Беляк.
Сама «Мисс Россия – 2023» отметила, что последние три недели активно готовилась к международному конкурсу – занималась дефиле по четыре часа в день, занималась иностранными языками и проходила дополнительные курсы по макияжу.
Напомним, в 2022 году титул «Мисс Россия» получила уроженка Оренбурга Анна Линникова.