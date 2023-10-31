Министр обороны Германии призвал бундесвер готовиться к «оборонительной войне»

Министр обороны Германии Писториус: Бундесвер должен быть готов к оборонительной войне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Его попросили прокомментировать прежние утверждения о том, что Европе нужно наращивать оборонительные мощности на тот случай, если на континенте начнется война. Отвечая на это, министр сказал, что после начала российской операции на Украине наступила «новая реальность», от которой отвыкли за последние 30 лет, передает ТАСС.

По его словам, армия Германии должна быть в состоянии вести оборонительную войну, чтобы нам не пришлось этого делать в конечном итоге, сейчас общество «ментально не настроено» на такое гипотетическое развитие событий.

Писториус добавил, что «важно, чтобы мы были настроены на это, поскольку должны быть обороноспособны». Он сослался на экспертов и сказал, что в настоящее время нет свидетельств, что на какую-либо из стран НАТО готовится нападение извне.

Ранее Писториус заявил, что необходимо готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна защитить себя.

Газета ВЗГЛЯД писала, как спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы.