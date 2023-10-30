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    Израиль расширил наземные операции в секторе Газа
    Министр обороны ФРГ призвал готовиться к войне в Европе
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    24 комментария
    30 октября 2023, 10:43

    В Германии призвали готовиться к войне в Европе

    Глава Минобороны Германии Писториус предупредил о возможной войне в Европе

    В Германии призвали готовиться к войне в Европе
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна защитить себя, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью ZDF.

    Министр считает, что конфликт на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе. Писториус заявил, что Германии необходимо быть готовым к войне в Европе, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы.

    29 октября 2023, 19:40
    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии

    Эксперт Юшков: Германия не сможет получить дешевый газ из Нигерии

    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии
    @ Oliver Contreras/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Нигерия не сможет дать Германии дополнительные объемы топлива на условиях Берлина. Поэтому ФРГ придется играть по правилам рынка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее канцлер Олаф Шольц выразил надежду на дополнительные поставки газа из Нигерии в ФРГ.

    «Нигерия сейчас активно экспортирует СПГ, причем делает это при полной загрузке своих заводов. Дать европейцам какие-то дополнительные объемы топлива она не может. Поэтому здесь не очень понятно, как и о чем собрался договариваться Шольц», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Если ФРГ хочет получить больше сырья, ей надо просто заплатить за это дороже. И тогда СПГ пойдет немцам. Но Германия хочет купить газ дешево и в больших объемах. Пойти на такие условия никто не может, поэтому Берлину придется играть по правилам рынка», – иронично замечает собеседник.

    «При этом Нигерия ранее предлагала ряд проектов на поставку трубопроводного газа в Европу. Так, была идея Транссахарского газопровода, который проходил бы из Нигерии в Алжир, а далее через Средиземное море в Европу. Но на этом маршруте то и дело происходят подрывы труб. В результате теракты приводят к рискам для инвесторов», – рассказывает эксперт.

    «Еще один проект предполагал строительство морского газопровода вдоль побережья всей Африки. Но это очень дорого. Несмотря на то, что это происходит в условиях, когда европейские политики просят газ у африканцев, вкладывать деньги все равно придется коммерческим компаниям», – продолжил он.

    «И что же видят представители этих компаний? С одной стороны – спрос. С другой стороны – постоянное изменение цены. Получается, что инвесторы не могут просчитать бизнес-план и обеспечить возвращение вложенных денег. К этому добавляется третий аспект – политики не отказываются от курса на декарбонизацию», – обращает внимание собеседник.

    «Как мы понимаем, для создания какого-то проекта необходимо подписать контракт на десятилетия. Но не очень понятно, как это делать в условиях, когда к 2050 году Европа хочет полностью отказаться от потребления ископаемых источников энергии. Поэтому Нигерия едва ли сможет заменить Россию в данном вопросе», – заключает Юшков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива. По его словам, немецкие компании заинтересованы в поставках из этой страны, и надеются на сотрудничество.

    Канцлер добавил, что конкретные объему и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.

    Напомним, член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.

    При этом Берлин, который обещал полностью отказаться от российского топлива, до сих пор продолжает его покупать.

    Коментарии (33)
    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

    Коментарии (33)
    29 октября 2023, 19:20
    В Германии назвали ужасающими масштабы антисемитизма в стране

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в интервью изданию Bild раскритиковал проявления антисемитизма в стране.

    Масштабы антисемитизма в стране он назвал ужасающими. Также Хабек напомнил, что страна несет историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии, передает ТАСС.

    Напомним, что в Германии за несколько недель было зарегистрировано более 1,2 тыс. правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом.

    25 октября в генпрокуратуре Дюссельдорфа возбудили дело в отношении планировавшего устроить теракт на произраильской демонстрации в городе Дуйсбурге исламиста.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения. Шольц в эфире канала ARD заявил, что с такими демонстрациями «нельзя мириться». Кроме того, он призвал жителей Германии поддержать сограждан-евреев, гарантировать их безопасность и проявить с ними солидарность.

    Несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером 18 октября в столичном районе Нойкельн вновь собрались протестующие. Акция перешла в столкновения с полицией, которые продолжались несколько часов.

    Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений.

    Коментарии (28)
    27 октября 2023, 16:52
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья

    Президент Молдавии заявила о возможности страны войти в ЕС без Приднестровья

    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Молдавия может стать членом Европейского союза и без Приднестровья, заявила лидер республики Майя Санду.

    По словам президента, идеальный путь для Молдавии – это вступление в Евросоюз целиком, но если этого не произойдет, то есть вариант, по которому «сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье», передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Vocea Basarabiei.

    Санду заявила, что приднестровский конфликт «возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим».

    Ранее власти Молдавии заблокировали в стране 20 российских СМИ.

    Коментарии (38)
    27 октября 2023, 14:23
    Вагенкнехт предложила лучшее применение огромным расходам на Украину

    Депутат Бундестага Вагенкнехт сказала, куда следовало направить выделенные Украине деньги

    Вагенкнехт предложила лучшее применение огромным расходам на Украину
    @ Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиарды евро, которые правительство Германии потратило на поддержку Украины и украинских беженцев, можно было потратить на нужды ФРГ, заявила известный германский политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт Сара Вагенкнехт в интервью Welt.

    Вагенкнехт считает, что необходимо сделать все, чтобы окончить конфликт на Украине путем переговоров. По ее словам, Германия потратила на вооружение и другие вещи для Украины 17 млрд евро, еще 14 млрд евро – на беженцев. Расходы, по ее словам, огромные, которые можно было бы отправить на образование  и нужды больниц Германии, передает РИА «Новости».

    Ранее Сара Вагенкнехт анонсировала создание новой партии в Германии. Некоторые СМИ назвали ее «пропутинской».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что русофобия и поддержка Украины утомили европейских избирателей.

    Коментарии (0)
    27 октября 2023, 12:33
    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя

    Премьер Венгрии Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя

    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя
    @ hao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад не осмеливается признать, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, хотя для военных экспертов это очевидно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

    По его словам, поражение Украины очевидно. «Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию», – пояснил Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер отметил, что еще в начале боевых действий Запад обозначил Киеву свое видение развития событий: «Вы воюете, проливаете кровь – погибло очень много, потери Украины огромны – а мы даем вам деньги и военные средства».

    Европейские политики изначально предполагали победу Украины и в связи с этим могли обещать финансирование. Однако сейчас, по словам Орбана, победа Киева недостижима.

    Напротив, он считает, что «русские не проиграют на фронте» и не может идти речи «о смещении президента России, что изначально входило в стратегию Запада».

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.

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    28 октября 2023, 09:24
    Венгрия отказалась поддержать 12-й пакет санкций ЕС, если туда войдут нефть и газ

    Сийярто: Венгрия не согласится на 12-й пакет санкций ЕС, если туда войдут нефть, газ и атом

    Венгрия отказалась поддержать 12-й пакет санкций ЕС, если туда войдут нефть и газ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если в него войдут газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия откажется поддержать новый пакет санкций, если в следующем пакете будет что-то, что противоречит национальным интересам страны. В частности, это касается энергетики, газа, нефти и атомной энергии, передает РИА «Новости».

    Более того, Сийярто подчеркнул, что Будапешт не считает, что санкционную политику ЕС в отношении России вообще стоит продолжать.

    «Санкционная политика просто не работает. Санкции могут ударить по России и могут нанести вред России, но они определенно наносят большой вред европейской экономике, европейским странам», – отметил он.

    Глава венгерского МИД также добавил, что нет смысла добавлять санкционный список страну, которая играет важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения Венгрии.

    Так, по словам Сийярто, Венгрия не дала включить в санкционные списки вице-премьера Дениса Мантурова, потому что он очень помог Венгрии, когда помог спасти жизни венгров во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

    «То же касается Кирилла Дмитриева или то же самое касается министра (здравоохранения РФ Михаила) Мурашко. Мы считаем, что спорт нельзя путать с политикой – так что, такая же ситуация с министром спорта России», – заключил он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что перед принятием ЕС новых санкций против России будет требовать проведения их глубокого анализа и возможного влияния на Евросоюз.

    Коментарии (13)
    27 октября 2023, 12:56
    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине

    Политолог Рар: Все больше стран ЕС будут выступать против поддержки ВСУ

    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В ЕС привыкли давить на небольшие государства, пытающиеся отклониться от общеевропейского мейнстрима. Венгрию и Словакию ждет трудное противостояние с Брюсселем за сохранение независимой позиции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

    «Венгрия и Словакия воспользовались своим правом наложения вето. Однако это будет иметь серьезные последствия для обеих стран. Братиславу и Будапешт начнут лишать денег из фондов развития. Их даже попытаются дисциплинировать моральными аргументами, мол, если вы не с Брюсселем, значит вы поддерживаете «агрессию России», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В ЕС действует простой принцип: с маленькими провинившимися странами никто не договаривается. Что Брюссель может предложить Венгрии и Словакии? Только деньги. Однако Виктор Орбан оказался крепким орешком. Теперь его и Роберта Фицо СМИ будут «жарить» как на сковороде», – рассуждает эксперт.

    «Обычно страны, выпадающие из мейнстрима, быстро туда возвращаются. Однако доводы Орбана о том, что Украина уже проиграла в войне и западная помощь ничего не изменит, по всей видимости, соответствуют действительности. В связи с этим все больше стран ЕС будут выступать против дальнейшей поддержки ВСУ. А в Брюсселе ни при каких обстоятельствах не согласятся с «победой России» – уточняет он.

    «Более того, мы уже видели, как в США, где Конгресс высказался против дальнейшей военной помощи Украине, власти все равно пытаются финансово поддержать ВСУ, но уже за счет обходных вариантов. Полагаю, Брюссель пойдет по тому же пути», – говорит политолог.

    «Но на саммите произошел и еще один важный момент – раскол на почве ситуации на Ближнем Востоке. Большинство стран объединения постепенно переходят на сторону палестинцев. И лишь Германия продолжает твердо стоять на произраильских и проукраинских позициях. Предугадать дальнейшее развитие событий трудно, но, думаю, Вашингтон, Берлин и Париж попытаются всеми силами прогнуть ЕС под свою линию», – резюмирует Рар.

    Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро. В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран-участниц объединения «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года».

    Речь идет о масштабном проекте изменения многолетнего бюджета, в который были бы заложены выделения денежной помощи офису Зеленского в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. По информации издания Politico, против согласования этого предложения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо.

    Отмечается, что поправки должны быть признаны всеми 27 государствами объединения. В качестве основных претензий по данной инициативе Будапешт указал ситуацию с банком ОТР, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из фонда мира ЕС. Орбан подчеркнул, что он ждет делегацию от офиса Зеленского в Венгрии для обсуждения сложившейся проблемы.

    Накануне саммита он также отмечал, что Будапешт не готов давать больше денег ВСУ до тех пор, пока не увидит четкого обоснования данных трат. «В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть. Так не пойдет», – подчеркнул премьер-министр.

    Подобные действия Венгрия могут привести к ее изоляции в ЕС. Об этом пишет издание The Guardian. Отмечается, что страна достигла пика одиночества, что стало результатом поддержки премьер-министра государства российской позиции. Неназванный дипломат из Евросоюза уточнил, что на месте Украины, он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале».

    В свою очередь, Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Ранее он проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о том, что Словакия готова оказывать стране исключительно гуманитарную помощь. При этом премьер-министр подчеркнул, что глава Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов не оказывать военную поддержку ВСУ.

    Накануне Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу  пересмотреть бюджет сообщества. По ее словам, планируемые траты предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 из них должна получить Украина.

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    29 октября 2023, 00:56
    Киев выразил недовольство возобновлением фестиваля европейского кино в России

    Минкульт Украины счел «досадным недоразумением» сообщение о возобновлении фестиваля европейского кино в России

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции против России следует сохранять не только в экономической сфере, но и в культуре, в том числе и в кинематографе, заявило министерство культуры и информационной политики Украины в связи с возобновлением фестиваля европейского кино в России.

    Ведомство заявило, что «ценит дружбу и партнерство европейских коллег», а также осознает важность поддержки с их стороны. Отмечается, что «эта помощь искренняя и осознанная». В связи с этим министерство рассматривает как «досадное недоразумение» сообщение о возвращении фестиваля, распространенное представительством ЕС в России.

    Фестиваль, проведение которого было приостановлено в 2022 году, открылся 25 октября в московском кинотеатре «Иллюзион». Организатором выступает представительство ЕС в России, передает ТАСС.

    Напомним, в августе бурю негодования на Украине вызвало обращение папы Римского Франциска к российской католической молодежи: «Вы – наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности».

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    27 октября 2023, 20:19
    Премьер Словакии потребовал предварительно анализировать новые санкции против РФ

    Премьер Словакии потребовал анализировать санкции против России перед их принятием

    Премьер Словакии потребовал предварительно анализировать новые санкции против РФ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что перед принятием ЕС новых санкций против России будет требовать проведения их глубокого анализа и возможного влияния на Евросоюз.

    Братислава, по его словам, не поддержит очередные антироссийские санкции ЕС в сфере атомной энергетики. Он добавил, что не может представить себе принятие этого пакета санкций, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что санкции ЕС против Москвы в сфере атомной энергетики могут задеть две действующие в Словакии АЭС, построенные еще при содействии СССР.

    Санкции против России, по мнению премьера, не эффективны, но все их он отвергать не будет. Словакия будет сосредоточена на оказании Украине больше гуманитарной помощи, а не военной, а также примет участие в ее восстановлении.

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    27 октября 2023, 12:44
    Премьер Люксембурга: Орбан показал средний палец ВСУ

    Премьер Люксембурга Беттель: Орбан решением о блокировке помощи Киеву показал средний палец ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Китае сравнима с тем, как если бы венгерский лидер «показал средний палец всем украинцам и военнослужащим вооруженных сил Украины», заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

    Политик подчеркнул, что ЕС нельзя позволить, чтобы Орбан брал его в заложники. По его словам, премьеру Венгрии и всем остальным не следует забывать о своем прошлом. Так Беттель прокомментировал решение Венгрии блокировать финансовую помощь Украине, передает ТАСС.

    Орбан ранее заявил, что Запад не осмеливается признать, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, хотя для военных экспертов это очевидно.

    Напомним, из-за позиции властей Венгрии и Словакии ЕС не смог согласовать пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро.

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    27 октября 2023, 14:17
    Орбан раскрыл обман ЕК в вопросе европейского бюджета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ввела в заблуждение страны Евросоюза (ЕС) относительно реального размера увеличения европейского бюджета.

    В эфире радио Kossuth Орбан заявил, что реальный размер планируемого увеличения европейского бюджета составляет не 60, а 100 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила пересмотр бюджета ЕС на ближайшие четыре года, предложив увеличить его на 66 млрд евро для выделения помощи Киеву, реализации программ по миграции и беженцам, а также укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 млрд евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть для поддержки Украины.

    «Мы до поздней ночи уламывали друг друга. Это была главная тема. На самом деле, выяснилось, когда мы обратились к бюрократам (руководству ЕС), чтобы они назвали цифры, что речь идет не о 60 с чем-то, а о 100 (миллиардах евро)», – сказал венгерский премьер.

    По словам Орбана, помимо помощи Украине и распределения мигрантов по Европе, часть бюджетных средств будет направлена на повышение зарплат европейским чиновникам.

    Премьер Венгрии заявил, что предложение Брюсселя по бюджету «стоит считать непроработанным и непригодным для серьезных переговоров».

    Ранее Венгрия заблокировала военную помощь ЕС Украине.

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    30 октября 2023, 08:20
    В Германии предрекли конец цивилизации

    Немецкий предприниматель Дотком: Человечество приближается к концу цивилизации

    В Германии предрекли конец цивилизации
    @ Philipp von Ditfurth/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критикующие Россию люди продолжат выдвигать свои обвинения даже после апокалипсиса, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию, передает РИА «Новости».

    По его мнению, человечество «стремительно приближается к концу цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем».

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что народы России за столетия проживания рядом научились вместе преодолевать трудности, уважать традиции друг друга, военные РФ не делят себя на касты и национальности.

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    27 октября 2023, 14:44
    Политолог: Позицию Венгрии и Словакии по Украине разделяют многие члены ЕС

    Политолог Корнилов: В скором времени к риторике Братиславы и Будапешта присоединятся другие члены ЕС

    Политолог: Позицию Венгрии и Словакии по Украине разделяют многие члены ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ЕС продолжит давление на Венгрию и Словакию по выплатам Украине. Однако тренд на недовольство политикой Евросоюза по отношению к офису Зеленского набирает силу. Взгляды Орбана и Фицо разделяют и другие лидеры в объединении, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

    «Венгрия и Словакия неоднократно озвучивали свои позиции по поводу выделения дополнительных средств на Украину. Эти государства четко дали понять, что не хотят тратить деньги на затянувшийся конфликт. У них есть на это достаточно веские причины. Так, Будапешт настаивает на разблокировке выплат из бюджета ЕС, которые полагаются ему в качестве компенсации за издержки в период пандемии», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

    «Братислава, в свою очередь, открыто заявляет, что готова оказывать офису Зеленского исключительно гуманитарную помощь. Очевидно, что конфликт внутри союза постепенно нарастает. Однако силы сторон заведомо разнятся. Брюссель имеет огромное количество рычагов давления на непокорные страны», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, выставлять образовавшийся раскол на всеобщее обозрение ЕС невыгодно. Уверен, что со Словакией и Венгрией пытались договориться «за кулисами» большой политики, однако успехом эта затея не увенчалась. Откладывать же сроки принятия бюджета возможности не было. Все-таки временные рамки основных обсуждений не должны меняться», – подчеркивает эксперт.

    «Однако сложившийся конфликт, скорее всего, постараются урегулировать за счет торгов и взаимных уступок. Думаю, ЕС удастся согласовать изменения в бюджете, однако итоговая сумма будет гораздо ниже, чем заявленные 50 млрд евро. Тем не менее, тренд на снижение поддержки Украины продолжится», – уточняет он.

    «Уверен, что к риторике Будапешта и Братиславы в скором времени присоединятся и другие страны Евросоюза. Точно сказать, кто именно пополнит число «бунтарей», сложно. Многое зависит от внутриполитических причин. Словакия в этом плане является показательным примером», – считает собеседник.

    «До победы Фицо Братислава придерживалась общего курса ЕС. Однако сегодня это государство стало одним из лидеров недовольства чрезмерного финансирования Украины. Предпосылки к таким же изменениям имеются и у других участников ЕС. Думаю, многие европейские лидеры вздохнули с облегчением, когда Орбану и Фицо удалось приостановить процесс согласования выплат офису Зеленского», – резюмирует Корнилов.

    Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро. В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран-участниц объединения «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года».

    Речь идет о масштабном проекте изменения многолетнего бюджета, в который были бы заложены выделения денежной помощи офису Зеленского в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. По информации издания Politico, против согласования этого предложения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо.

    Отмечается, что поправки должны быть признаны всеми 27 государствами объединения. В качестве основных претензий по данной инициативе Будапешт указал ситуацию с банком ОТР, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из фонда мира ЕС. Орбан подчеркнул, что он ждет делегацию от офиса Зеленского в Венгрии для обсуждения сложившейся проблемы.

    По его мнению, западные страны не осмеливаются признать неспособность Украины одержать победу на поле боя. Об этом он сообщил в эфире радио Kossuth. Он уточнил, что поражение ВСУ уже стало очевидным. Премьер-министр считает, что ЕС изначально предполагал выигрыш офиса Зеленского, из-за чего и обещал активное финансирование кампании.

    Накануне саммита он также отмечал, что Будапешт не готов давать больше денег ВСУ до тех пор, пока не увидит четкого обоснования данных трат. «В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть. Так не пойдет», – подчеркнул премьер-министр.

    Подобные действия Венгрия могут привести к ее изоляции в ЕС. Об этом пишет издание The Guardian. Отмечается, что страна достигла пика одиночества, что стало результатом поддержки премьер-министра государства российской позиции. Неназванный дипломат из Евросоюза уточнил, что на месте Украины, он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале».

    В свою очередь, Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Ранее он проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о том, что Словакия готова оказывать стране исключительно гуманитарную помощь. При этом премьер-министр подчеркнул, что глава Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов не оказывать военную поддержку ВСУ.

    Накануне Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу  пересмотреть бюджет сообщества. По ее словам, планируемые траты предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 из них должна получить Украина.

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    30 октября 2023, 09:33
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен ставит масштабные геополитические цели, однако появление в мире второго конфликта в виде вооруженных действий на Ближнем Востоке сразу же оказалось для европейского аппарата серьезным испытанием, пишут СМИ.

    В статье газеты Politico говорится, что необходимость урегулировать два конфликта одновременно не только навредила Украине, но также показала слабость и разобщенность ЕС на ближневосточном направлении, передает RT содержание публикации.

    Несмотря на амбиции председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, собиравшейся превратить ЕС в геополитическую державу, одновременное развитие двух конфликтов явно станет серьезным испытанием для европейцев, отмечает автор статьи.

    Причем странам Европейского союза до сих не удается выработать единую позицию по Израилю, указывается в публикации. Целый «дипломатический вальс» возник в Евросоюзе из-за казалось бы такого простого вопроса, как призыв к прекращению огня ради доставки в сектор Газа гуманитарной помощи: в Германии и ряде других стран боятся, что подобный призыв могут расценить как посягательство против права Израиля на противодействие исламистам из ХАМАС.

    Конфликт на Украине в 2022 году произвел на единство стран ЕС «живительный эффект», им пришлось проявить «невиданную сплоченность», пишет автор статьи. Ближневосточный же кризис солидаризировал европейцев «уже совсем не так сильно», констатирует издание.

    Отдельные европейские лидеры боятся конфликтов внутри своих стран между сторонниками Израиля и Палестины. Недавние теракты в Бельгии и Франции обострили эти опасения. Более того, такие настроения играют на руку оппонентам действующих властей в преддверии общеевропейских выборов, намеченных на июнь 2024 года.

    Урегулирование двух конфликтов, как говорится в статье Politico, станет сложной задачей для Европы. Ей придется разделять внимание и финансирование между Украиной и Газой. Трудно будет сохранить прежние объемы поддержки киевского режима, отмечается в статье.

    «Моральный авторитет» Брюсселя в развивающихся странах стал улетучиваться на фоне обострения на ближневосточном направлении. В исламском мире позицию Европейской комиссии считают чрезмерно произраильской, говорится в статье. С ростом числа погибших в секторе Газа все больше будет закрепляться мнение о том, что ЕС применяет лицемерие и двойные стандарты, уверен автор публикации.

    Также газета не обошла вниманием все набирающий обороты конфликт между двумя самыми высокопоставленными руководителями Евросоюза – главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Хотя разногласия между различными европейскими институциями давно стали обычным делом, конфликт между членами команды фон дер Ляйен, да еще и у всех на виду – это уже совершенно другое дело, заключает Politico.

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