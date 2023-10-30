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    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    12 комментариев
    30 октября 2023, 14:24

    Иран обвинил США в захвате Совбеза ООН в заложники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Каани заявил, что США «взяли в заложники» Совет Безопасности (СБ) ООН и мешают ему исполнять обязанность по сохранению мира.

    «Международные ассамблеи, в том числе ООН, в особенности ее Совет Безопасности, показали, что в периоды кризиса они не достигли успеха в выполнении своей основной функции, своей сущностной обязанности и миссии – прекращения или предотвращения кризисов», – заявил Каани в ходе еженедельной пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Представитель иранского МИД добавил, что значительное число влиятельных стран, особенно США, «взяли СБ ООН в заложники» и не позволяют ему «как следует» выполнять обязанность по подержанию мира и международной безопасности. Каани подчеркнул, что многолетнего кризиса в Палестине и регионе можно было избежать, «если бы ООН работала эффективно».

    Ранее Иран пригрозил США и Израилю «огнем» при продолжении атак на Газу.

    28 октября 2023, 23:19
    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы

    Президент Ирана Раиси ответил отказом на требование США не вмешиваться в палестино-израильский конфликт

    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран не будет выполнять требование США, предостерегающих Тегеран от вмешательства в палестино-израильский конфликт, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

    Как заявил Раиси, США хотят, чтобы Иран «проявил сдержанность». Однако, по его словам, сами США оказывают широкую поддержку Израилю. Раиси считает, что «расчеты США в регионе совершенно неверны, поэтому они не достигнут своих целей на новом Ближнем Востоке». По его мнению, США не смогут повлиять на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».

    Коментарии (20)
    27 октября 2023, 23:58
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль

    ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта

    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщают информационные агентства. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Документ был разработан группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. На рассмотрение ГА ООН проект резолюции внесла Иордания. Резолюцию поддержали свыше 120 стран, включая Россию. 14 стран проголосовали против, 45 воздержались, передает ТАСС.

    Против голосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи, Науру. Среди стран, которые воздержались или не голосовали, были Албания, Канада, Болгария, Кипр, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия, передает РИА «Новости».

    Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия». По его словам, «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил: «Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня». По его словам, «Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ».

    Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что принятие резолюции – «это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма». Он попросил Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ГА ООН о немедленном перемирии.

    Резолюция осуждает насилие как против палестинских, так и против израильских мирных граждан. В документе говорится о необходимости устойчивого гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению боевых действий, и немедленному «освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену», без предварительных условий.

    В документе говорится, что все стороны конфликта должны выполнять обязательства по гуманитарному праву, включая защиту мирных граждан и гражданских объектов. Также содержится требование немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа.

    Кроме того, указывается на необходимость сформировать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения.

    При этом Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС» к проекту резолюции – поправка не получила необходимого числа голосов (две трети) – ее поддержали 88 стран, против выступили 55, воздержались 23.

    Напомним, на заседании СБ ООН генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль. При этом он заявил, что «нападения ХАМАС произошли не в вакууме», поскольку палестинский народ «подвергается удушающей оккупации». Эрдан заявил, что Гутерреш потерял свою мораль и беспристрастность. По его словам, правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН. Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН. Управления верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.

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    29 октября 2023, 17:05
    Премьер Чехии ответил главе Минобороны на призыв выйти из ООН

    Премьер Чехии не поддержал предложение о выходе из ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский не согласились с призывом главы Минобороны Яны Черноховой о выходе страны из ООН.

    Фиала в ответе новостному изданию Seznam Zpravy заявил, что понимает возмущение министра, но также отметил, что Чехии нужно отстаивать свои позиции в ООН и убеждать другие страны в их правильности, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Липавский на Чешском ТВ заявил, что он не ожидает, что правительство на своем следующем заседании будет рассматривать обращение Черноховой. Он убежден, что в Уставе ООН «закреплены ключевые принципы, дающие Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки».

    Ранее Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

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    28 октября 2023, 01:26
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет

    Полянский на заседании СБ ООН показал обломки выпущенных ВСУ по гражданским целям западных ракет

    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский показал обломки западных ракет, которыми украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру.

    «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», – заявил Полянский. Он показал обломки ракеты, которую вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в 2022 году. Тогда погибли три человека. Также он продемонстрировал обломок с места обстрела моста англо-французскими ракетами Storm Shadow. «Здесь отчетливо читается «Сделано во Франции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он показал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей. Полянский заявил, что «это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

    По его словам, США «сознательно» стремятся к эскалации конфликта, так как им и их союзникам мир на Украине «не нужен». Полянский связал рост атак ВСУ на гражданские цели с «накачкой Украины смертоносным оружием производства стран НАТО».

    Полянский подчеркнул, что Россия способна «дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», передаваемого Киеву Западом, но сам факт поставок таких вооружений свидетельствует, что США и их союзники намерены «подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца».

    При этом Запад игнорирует коррупцию на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ВСУ оружие, сказал Полянский. По его словам, до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на «серые» и «черные» рынки.

    Кроме того, США, которые «кропотливо реализовывали на Украине проект «анти-Россия» напрямую помогали Киеву «заниматься преступной деятельностью» и совершать теракты в России, заявил он.

    На прошлой неделе Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. В среду Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи признал опасность ATACMS для мирного населения.

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    29 октября 2023, 11:29
    Министр обороны Чехии предложила выйти из ООН из-за резолюции по Израилю
    Министр обороны Чехии предложила выйти из ООН из-за резолюции по Израилю
    @ Vit Simanek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Документ выражает поддержку террористам.

    По ее словам, только 14 странясно и понятно выступили при голосовании в ГА ООН против принятия резолюции и тем самым против беспрецедентного теракта против Израиля, совершенного террористами ХАМАС, передает ТАСС.

    «Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право стран на самооборону. Выйдем из нее!», – заявила Чернохова.

    Политик напомнила о множестве убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Нападение радикалов на эту страну, по ее словам, стоит в одном ряду с совершенными исламистской группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ) 9 сентября 2001 года террористическими атаками на США.

    Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

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    29 октября 2023, 08:25
    Иран пригрозил Израилю ответными мерами

    Пресс-служба президента Ирана: Израиль перешел красные линии, может последовать ответ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль перешел красные линии, что может заставить каждого принять ответные меры.

    По сообщению пресс-службы, преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры, передает РИА «Новости». Там добавили, что Вашингтон просит Иран ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю.

    Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Иран не будет выполнять требование США, предостерегающих Тегеран от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».

    Коментарии (4)
    28 октября 2023, 14:10
    Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск опубликовал мем в соцсетях, где высмеивается расположение американских военных баз вокруг территории Ирана.

    В меме указано: «Иран хочет войны. Посмотрите, как близко к нашим военным базам они разместили свою страну», передает РИА «Новости».

    Также миллиардер прокомментировал изображение словами «Ох, какая Ирания».

    Ранее Белый дом заявил о нежелании США ухудшать отношения с Ираном.

    Напомним, Reuters сообщал, что американские F-16 ударили по складам с оружием и боеприпасами в Сирии. Эти склады якобы принадлежали Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    После этого появилась информация о нападении на американскую военную базу в Ираке шиитских беспилотников.

    Коментарии (0)
    28 октября 2023, 18:19
    СМИ: Студентка умерла в Иране после задержания из-за отсутствия хиджаба

    Reuters: Студентка умерла после возможного задержания в Иране из-за отсутствия хиджаба

    Tекст: Вера Басилая

    В Тегеране умерла студентка Армита Гераванд, которую, предположительно, задержали за пребывание в общественном месте без хиджаба, власти опровергают связь гибели девушки с ее задержанием, сообщило Reuters.

    Иранские правозащитники сообщают, что Гераванд задержали в метро, якобы за отсутствие хиджаба. Девушка подвергалась жестокому избиению, после чего впала в кому, в которой находилась с начала октября, передает Reuters .

    Между тем, иранские СМИ отвергают связь комы Гераванд с ее задержанием. По их данным, она в начале октября ехала в метро на учебу, потеряла сознание и сильно ударилась головой, после чего впала в кому и через несколько дней умерла, передает RT.

    Ранее власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини.

    Напомним, в Иране прошли массовые волнения после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эту девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее произошел сердечный приступ, от которого она умерла.

    В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими

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    27 октября 2023, 16:14
    Совбез: В США предприняли попытку подмять под себя ООН

    Tекст: Александра Юдина

    В Белом доме пытаются подчинить своей воле не только отдельные страны, но и целые международные организации, включая ООН, заявил замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов.

    По его словам, американцы пытаются подмять под себя ООН и другие международные организации, всесторонне давят на своих вассалов и нейтральные страны, игнорируя их интересы, передает ТАСС.

    Шевцов добавил, что ОБСЕ утратила эффективность и напрямую обслуживает США и ЕС.

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    27 октября 2023, 19:46
    Военную базу США в Ираке атаковали беспилотники

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская военная база в Ираке подверглась нападению беспилотников, управляемых бойцами шиитских вооруженных отрядов, сообщили источники Shafaq News.

    В атаке участвовали два дрона, они поразили наземные цели, сказал осведомленный собеседник Shafaq News, передает ТАСС. БПЛА использовались для нападения на базу США Айн-эль-Асад в провинции Анбар в Ираке, утверждает источник.

    Ранее Reuters сообщал, что американские F-16 ударили по складам с оружием и боеприпасами в Сирии. Эти склады якобы принадлежали Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

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    27 октября 2023, 21:39
    Белый дом заявил о нежелании США ухудшать отношения с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не желает эскалации в отношениях с Тегераном и не хочет конфликта с ним, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    США не заинтересованы в эскалации отношений с Ираном, никто не стремится к конфликту с этим государством, сказал Кирби, передает ТАСС.

    Ранее Reuters сообщал, что американские F-16 ударили по складам с оружием и боеприпасами в Сирии. Эти склады якобы принадлежали Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    После этого появилась информация о нападении на американскую военную базу в Ираке шиитских беспилотников.

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    29 октября 2023, 01:57
    Заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа запланировано на понедельник

    СБ ООН собрался в понедельник провести заседание по палестино-израильскому конфликту

    Заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа запланировано на понедельник
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник состоится заседание СБ ООН, созванное ОАЭ из-за ситуации вокруг сектора Газа, сообщило постпредство Бразилии, председательствующей в октябре в Совбезе.

    Постпредство Бразилии сообщило, что заседание планируют провести в 15.00 по местному времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны против палестинской радикальной организации ХАМАС. Израиль резко раскритиковал принятую Генассамблеей ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

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    28 октября 2023, 22:48
    Иран отверг обвинения в причастности к нападению ХАМАС на Израиль

    Президент Ирана Раиси заявил о непричастности его страны к нападению ХАМАС на Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинские группировки самостоятельно принимают решения, Тегеран не отдает им приказы, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ответ на обвинения в причастности Ирана к нападению на Израиль.

    Раиси сказал, что Иран оказывает «бескомпромиссную поддержку» палестинцам и их «сопротивлению», но «силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы». По словам Раиси, эти «силы» сами принимают решения «и не получают никаких приказов из Тегерана», передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, израильские власти утверждают, что Иран несет ответственность за нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный бюджет ХАМАС на 90% обеспечивается Ираном. США винят Иран в нападении шиитских группировок на американские базы на Ближнем Востоке.

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    30 октября 2023, 12:13
    В Госдуме предложили обратиться к ООН по поводу гибели детей на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские депутаты предложили обратиться в ООН из-за массовой гибели несовершеннолетних на Ближнем Востоке и сложившейся там гуманитарной ситуации, предложение внесли думские комитеты по международным делам, делам семьи, женщин и детей.

    Нужно обратиться к ООН и парламентам мира с призывом поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта немедленно и без предварительных условий прекратить боевые действия, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Также нужно остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущего к гибели мирных граждан, прежде всего – детей и подростков.

    В проекте отмечается, что Вашингтон и Лондон препятствуют усилия СБ ООН по остановке вооруженного противостояния. Действия США и Британии не оставляют сомнений в «конъюнктурном и крайне политизированном» подходе западных стран к вопросу прекращения огня.

    Ранее в октябре Госдума обращалась в ООН и парламентам стран мира с призывом принять меры для остановки насилия в отношении мирных граждан на Ближнем Востоке.

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    30 октября 2023, 15:03
    В Иране рассказали о системе тоннелей ХАМАС под Газой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

    По словам Багери, ХАМАС построил в северной части Газы более 400 км тоннелей, по которым иногда проезжают автомобили и мотоциклы, пишет Tasnim, передает РИА «Новости». Один конец тоннелей находится за заборами между Газой и Израилем, а другой – в Газе, рассказал глава генштаба Ирана.

    Он подчеркнул, что внимание к вопросам пассивной обороны является одной из причин стойкости бойцов ХАМАС. Багери также назвал предложение Ирана о референдуме «единственным справедливым предложением в мире» для решения палестино-израильского конфликта.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

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    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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