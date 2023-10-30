Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский немедленно приедет в Москву по приказу Вашингтона

Tекст: Вера Басилая

По словам Азарова, Киев полностью зависит от американцев – и любые решения, по сути, принимаются только после согласия США, поэтому начнутся ли переговоры между Москвой и Киевом, зависит от Вашингтона, пишут «Известия».

Бывший премьер считает, что Зеленский может отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией после, например, звонка госсекретаря США Энтони Блинкена, который «прикажет» ему приехать в Вашингтон для инструкций, а потом – в Москву.

Источник рассказал Азарову, что на Украине не могут назначить даже районного прокурора, потому что по закону судей отбирает специальная комиссия, куда входят американцы.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает.

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.