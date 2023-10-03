Вице-президент УЕФА извинился за поддержку допуска юношеских сборных России

Первый dице-президент УЕФА Нильссон извинился за поддержку допуска юношеских сборных России к турнирам

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я сожалею, что моя позиция в УЕФА и принятое решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию», – передает «Коммерсант» заявление Нильссона.

Он отметил, что УЕФА хочет проверить, «правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми».

Нильссон добавил, что важно, чтобы в центре внимания были интересы детей и чтобы всем детям были созданы хорошие условия для занятий спортом.

«В ходе обсуждений в УЕФА я решил подтвердить решение начать расследование форм допуска детей из России к участию в международных соревнованиях на основе Конвенции ООН о правах ребенка. Конечно, расследование должно учитывать, как это влияет на возможность создания безопасных условий как для детей из России, так и для детей из других стран, которые встретятся с российскими командами. Прежде чем принять это решение, я, конечно, изложу позицию шведских организаций по этому вопросу», – передает ТАСС слова вице-президента.

Также он выразил сожаление, что его позиция в вопросе допуска юношеских сборных России была истолкована неправильно, заявив о продолжении отставания мнения шведских спортивных организаций по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. В частности, Нильссон поддержал решение УЕФА не изменять своего решения в вопросе допуска взрослых команд.

Ранее исполком УЕФА допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет, команды должны участвовать без флага, гимна и не на территории России.

Президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборные Польши не будут играть с российскими командами, если их допустят до международных соревнований.

Напомним, в РФС сочли политизированными бойкоты турниров УЕФА после допуска россиян.