Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.2 комментария
Медведев оценил разницу митингов за Украину и Палестину
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал организацию митингов в поддержку Украины и Палестины.
Медведев опубликовал в своем Telegram-канале два фото, на которых показал малочисленный митинг за Украину и масштабный – за Палестину.
«Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», – говорится под постом.
Ранее массовая акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, демонстранты потребовали прекращения огня на Ближнем Востоке.