Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
В Telegraph руководство США назвали «шайкой клоунов»
Обозреватель Telegraph Стэнли назвал американские власти «шайкой клоунов»
Из-за американских властей нынешний мировой порядок похож на «шайку клоунов», заявил журналист Тим Стэнли.
Стэнли указал на «маразма Байдена» и «судебные процессы над Трампом», осудил «иррациональную политику» Демократической партии США, а также нежелание представителей Республиканской партии «идти на какие-нибудь компромиссы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
По его словам, все это «усиливает ощущение, что нынешний мировой порядок – это шайка клоунов, ожидающих своего падения». Стэнли заявил, что США стали «экономическим и политическим банкротом».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок. По мнению Байдена, его смогут построить американцы при наличии достаточной дерзости.