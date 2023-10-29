Обозреватель Telegraph Стэнли назвал американские власти «шайкой клоунов»

Tекст: Антон Антонов

Стэнли указал на «маразма Байдена» и «судебные процессы над Трампом», осудил «иррациональную политику» Демократической партии США, а также нежелание представителей Республиканской партии «идти на какие-нибудь компромиссы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

По его словам, все это «усиливает ощущение, что нынешний мировой порядок – это шайка клоунов, ожидающих своего падения». Стэнли заявил, что США стали «экономическим и политическим банкротом».

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок. По мнению Байдена, его смогут построить американцы при наличии достаточной дерзости.