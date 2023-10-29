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Женщина избила пенсионерку на детской площадке в Краснодаре
Полиция начала проверку в связи с нападением женщины на 73-летнюю пенсионерку на детской площадке в Краснодаре
Проводится проверка в связи с нападением женщины на 73-летнюю пенсионерку на детской площадке, сообщили в УМВД по Краснодару. Конфликт, предположительно, произошел из-за того, что пенсионерка ударила трехлетнего сына нападавшей.
В интернете опубликовали видеозапись, на которой женщина подошла к сидящей на лавочке пенсионерке, повалила ее на землю и начала бить ногами. Ее остановили свидетели инцидента, передает РИА «Новости».
Как сообщила полиция, 31-летняя женщина из Сахалинской области, которая проживает в Краснодаре, оставила двух сыновей на детской площадке и ушла домой. Ее старший сын пришел к ней и сказал, что его брата ударили на улице. Как сообщила женщина, когда она вышла на улицу, очевидцы указали ей на пенсионерку.
В полиции сообщили, что проводится проверка как «по факту нанесения пожилой женщине телесных повреждений», так и «по факту возможных нанесений телесных повреждений трехлетнему ребенку».