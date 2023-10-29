Женщина избила пенсионерку на детской площадке в Краснодаре

Полиция начала проверку в связи с нападением женщины на 73-летнюю пенсионерку на детской площадке в Краснодаре

Tекст: Антон Антонов

В интернете опубликовали видеозапись, на которой женщина подошла к сидящей на лавочке пенсионерке, повалила ее на землю и начала бить ногами. Ее остановили свидетели инцидента, передает РИА «Новости».

Как сообщила полиция, 31-летняя женщина из Сахалинской области, которая проживает в Краснодаре, оставила двух сыновей на детской площадке и ушла домой. Ее старший сын пришел к ней и сказал, что его брата ударили на улице. Как сообщила женщина, когда она вышла на улицу, очевидцы указали ей на пенсионерку.

В полиции сообщили, что проводится проверка как «по факту нанесения пожилой женщине телесных повреждений», так и «по факту возможных нанесений телесных повреждений трехлетнему ребенку».



