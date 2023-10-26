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    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    26 октября 2023, 14:27

    Госдума решила включить «отцовство» в название профильного комитета

    Госдума решила включить «отцовство» в название профильного комитета
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей будет переименован в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сообщила вице-спикер палаты парламента Анна Кузнецова.

    В своем Telegram-канале она указала, что решение было принято на пленарном заседании. Такое решение Кузнецова назвала ответом на современные вызовы, которые отражают важнейшие задачи в работе комитета.

    По словам Кузнецовой, поручение о подготовке предложений по переименованию комитета дал председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне Дня отца. Парламентарий отметила, что общественные активисты и депутаты отмечали, что название комитета утратило актуальность.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы заявила, что социально-экономическое положение семей с детьми в России с каждым годом улучшается. Уровень бедности в стране в 2022 году сократился до 9,8%, ожидается, что по итогам текущего года динамика будет намного лучше.


    25 октября 2023, 13:10
    Бастрыкин потребовал доклад после драки школьниц в Тольятти

    Председатель СК Бастрыкин потребовал доклад после драки школьниц в Тольятти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе самарского управления представить доклад о проверке по факту драки между девочками-подростками в одной из школ Тольятти, сообщил СК.

    Ранее в соцсетях появились видеоролики с конфликтом двух девочек - во время драки вокруг них собрались подростки, которые их не останавливали и в конце потасовки аплодировали. Видео сопровождается комментариями, что событие происходит в одной из школ Комсомольского района Тольятти. По факту происшествия проверки организовали региональные СК и прокуратура.

    По сообщению пресс-службы, глава ведомства Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУСК по Самарской области Марату Галиханову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, передает РИА «Новости».

    Ранее Прокуратура начала проверку видео с избиением школьницы в Подмосковье.

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    26 октября 2023, 10:44
    Маткапитал на первенца предложили ограничить возрастом матери

    В Госдуме предложили ограничить маткапитал на первенца возрастом матери

    Маткапитал на первенца предложили ограничить возрастом матери
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Ряд депутатов Госдумы предложили ограничить выдачу выплаты на первенца возрастом матери до 25–30 лет или перенести акцент ее предоставления на второго ребенка; программу материнского капитала могут существенно изменить после 2026 года, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

    Депутаты обратились с соответствующим вопросом в правительство России. Парламентарии обратили внимание, что суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился в последние годы, а при введении маткапитала только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7–1,8, пишут «Известия».

    Правительство ответило депутатам, что целесообразно «комплексно пересмотреть подходы к реализации предоставления маткапитала, в том числе в части определения очередности рождения детей, порядка предоставления права, направлений расходования средств». 

    В Минтруде пояснили, что при принятии решения о продлении той или иной меры поддержки комплексно анализируются ее эффективность и подходы к ее предоставлению, это касается и программы «Материнский капитал».

    Девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин считает нормальным тенденцию, что возраст женщины при рождении первого ребенка в России растет. По его словам, обстоятельства, которые заставляют откладывать вступление в брак и рождение ребенка, сильнее, чем желание получить маткапитал, поэтому  мера на это не повлияет.

    Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников согласен, что ограничения выдачи материнского капитала возрастом не нужно, поскольку многие женщины сегодня рожают после 30 лет. По его словам, программа маткапитала хорошо повлияла на рождаемость в первые годы – до 2015-го. Кроме того, он отметил, что люди в целом быстро ко всему привыкают, и то, что сначала кажется великим благом, затем становится обыденностью.

    По мнению Синельникова, для повышения рождаемости необходимо стимулировать людей вступить в брак, укреплять сам институт брака.

    Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов объяснил предложение депутатов тем, что маткапитал на первого ребенка, рожденного в позднем возрасте, не стимулирует появление новых многодетных семей.

    Но возраст женщины, по его словам, не должен становиться основанием для отсутствия материальной поддержки.

    По данным Социального фонда России на 1 октября 2023 года, большинство заявлений на использование маткапитала приходится именно на улучшение жилищных условий семьи – 710 тыс. с начала года. На втором месте – ежемесячная выплата семьям с низкими доходами (528 тыс.), на третьем – обучение детей (303 тыс.).

    По словам руководителя отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» Вадима Бутина, изменение программы может сказаться на рынке недвижимости. Эксперт считает, что последствия поправок будут разниться от региона к региону из-за разницы между суммой маткапитала и средней цены квартиры.

    Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что сумма материнского капитала в 2024 году после индексации составит 631 тыс. рублей на первого ребенка и 834 тыс. рублей на второго.

    Напомним, в послании Федеральному собранию в 2020 году президент России Владимир Путин поручил выплачивать маткапитал при рождении первенца.

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    25 октября 2023, 16:05
    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении МРОТ
    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении МРОТ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении со следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ).

    Законопроект предлагает внести поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда», увеличив МРОТ до 19 тыс. 242 рублей с 1 января 2024 года, передает ТАСС.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что увеличить МРОТ поручил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что это «важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы». По словам Володина, в результате реализации этого поручения вырастет зарплата 4,8 млн человек.

    Он также отметил, что от величины МРОТ зависят в том числе размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое.

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    26 октября 2023, 00:10
    «Аэрофлот» объяснил отказ посадить грудного ребенка с матерью в бизнес-классе

    Сотрудники «Аэрофлота» объяснили регламентами отказ посадить грудного ребенка комика Соболева с матерью в бизнес-классе

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» объяснили регламентами отказ посадить грудного ребенка комика Ильи Соболева, летевшего в салоне эконом-класса, с матерью, которая оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до «бизнеса».

    В авиакомпании сообщили, что во время регистрации на рейс супруга Соболева оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до «бизнеса», при этом, в соответствии с данными системы бронирования, ребенок был прикреплен к отцу, передает ТАСС.

    По версии «Аэрофлота», уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребенка к бронированию матери. В авиакомпании заявили, что сотрудники «Аэрофлота» в вежливой форме общались с пассажирами, объясняли правила перевозки и авиационной безопасности, рассчитывая на понимание ситуации и тактичное отношение.

    В «Аэрофлоте» отметили, что, согласно федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании, разработанным в целях обеспечения авиационной безопасности, ребенок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне.

    В «Аэрофлоте» подчеркнули, что в деятельности компании и в процедурах взаимодействия с пассажирами приоритетом всегда является безопасность полета. В авиакомпании заявили, что детально разобрали ситуацию и сожалеют о причиненных неудобствах.

    Уточняется, что самолет выполнял рейс из Москвы на Мальдивы.

    Напомним, в сентябре 2021 года суд обязал комика Соболева выплатить 100 тыс. рублей компенсации морального ущерба жителю Тольятти и удалить ролик с неудачной шуткой.

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    27 октября 2023, 16:36
    Подготовлен законопроект об ответственности школьников за использование телефона на уроках

    Глава думского комитета Казакова предложила ограничить использование телефонов на уроках

    Подготовлен законопроект об ответственности школьников за использование телефона на уроках
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект, определяющий правила использования мобильных телефонов во время урока в школах России, внесут в Госдуму в пятницу, сообщила один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

    Проект предусматривает внесение изменений в статью об обязанностях и ответственности учеников, передают «Известия». Школьникам хотят запретить пользоваться мобильными телефонами на уроке, кроме случаев, когда это предусмотрено программой, и если возникнет угроза жизни и здоровью участникам образовательного процесса.

    Обеспечивать контроль за соблюдением учениками своих обязанностей, согласно закону, должен директор школы. Казакова отметила, что в проекте не указывается, где именно ученики должны оставлять телефоны. Этот вопрос школа будет решать самостоятельно. За нарушение правил предлагается наказывать замечанием, выговором или вызовом родителей в школу.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД заслуженный учитель предложил использовать телефоны школьников на уроках.

    Коментарии (7)
    27 октября 2023, 15:07
    В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона

    Депутат Госдумы Гусев предложил законодательно закрепить статус эмбриона

    В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона
    @ IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Нужно определить и законодательно закрепить статус эмбриона для уменьшения числа абортов, предложил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

    По его словам, в некоторых странах статус эмбриона законодательно урегулировано, есть право эмбрионов, таким образом, это регулируется во всем остальном законодательстве, и нам тоже это надо, передает РИА «Новости».

    При этом парламентарий предложил финансово помогать матерям с момента зачатия ребенка и закрепить, что отец и мать имеют равные права к принятию решения об аборте.

    Ранее в России предложили спрашивать согласия отца на аборт.

    Коментарии (6)
    26 октября 2023, 16:07
    Госдума одобрила федеральный бюджет на ближайшую трехлетку

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Государственной думе в ходе первого чтения приняли проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

    Согласно документу, ожидается, что доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей, расходы в 2024-м запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей – в 2025 году, 35,6 трлн рублей – в 2026-м, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

    Ранее были названы основные параметры российского бюджета на ближайшую трехлетку.

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    25 октября 2023, 15:01
    В России предложили использовать для вывесок только русский язык

    В Госдуме предложили использовать для вывесок только русский язык

    В России предложили использовать для вывесок только русский язык
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывески и надписи, в том числе о товарах и акциях, предлагается обязать делать только на русском языке, а тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, соответствующий проект закона внесен в Госдуму.

    Законопроект предполагает, что размещенные в общедоступных местах вывески, надписи, информационные таблички и т.д., которые не содержат рекламы и предназначены для публичного ознакомления, были только на русском языке, передает РИА»Новости».

    Доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его характеристиках, акциях, скидках должно осуществляться на русском языке.

    Если законопроект будет принят, невозможным станет использование на вывесках и витринах таких надписей как «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open». На фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания требование об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов распространяться не будет.

    Кроме того, тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.

    Законопроект предлагает также осуществлять трансляции информационных программ на общероссийских теле- и радиоканалах на русском языке и иных языках народов России.

    На русском языке также должны быть названия жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

    Ранее вывески на иностранном языке запретили в Краснодаре.

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    26 октября 2023, 17:21
    Соглашение о создании военно-учебных центров РФ и Белоруссии внесено на ратификацию

    Путин внес в Госдуму проект ратификации военно-учебных центров России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект о ратификации соглашения о создании совместных учебных центров Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии.

    В тексте законопроекта предлагается ратифицировать соглашение между Россией и Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС этих стран, передает РИА «Новости».

    Соглашение было подписано в Минске в марте этого года.

    В июле Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров.

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    25 октября 2023, 04:12
    ЮНИСЕФ заявил о гибели 2,3 тыс. детей в секторе Газа

    ЮНИСЕФ заявил о гибели 2,3 тыс. детей в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    В секторе Газа за 18 дней в результате эскалации палестино-израильского конфликта свыше 2,3 тыс. детей погибли, более 5,3 тыс. пострадали, заявил ЮНИСЕФ.

    ЮНИСЕФ заявил, что «сектор Газа стал свидетелем разрушительных потерь среди своих детей». Как говорится в заявлении организации, «по сообщениям, 2360 погибли и 5364 получили ранения в результате непрекращающихся нападений», передает ТАСС.

    По данным, которые озвучил ЮНИСЕФ, каждый день гибнут или получают ранения свыше 400 детей. ЮНИСЕФ назвал «этот 18-дневный период» наиболее «смертоносной эскалацией боевых действий в секторе Газа и Израиле, свидетелем которой ООН была с 2006 года».

    В ЮНИСЕФ добавили, что с израильской стороны погибли более 30 детей, еще десятки остаются в плену в секторе Газа, передает РБК.

    Напомним, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа удерживают как минимум 222 заложника.

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    25 октября 2023, 09:16
    Захарова призвала Запад «прийти в сознание» в связи с гибелью тысяч детей в секторе Газа

    Захарова: Западу недостаточно тысяч убитых детей в Газе для принятия мирной резолюции СБ ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Гибель тысяч детей в секторе Газа не могут заставить определенные политические силы на Западе прийти в сознание и понять, что происходит, они блокируют резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня и достижения мира в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментируя в эфире радио Sputnik данные ЮНИСЕФ о гибели более 2,3 тыс. детей в секторе Газа с начала эскалации конфликта, Захарова заявила о необходимости принятия резолюции Совбеза ООН. Дипломат отметила, что принятие документа с единым призывом прекращения огня является очевидным действием в данной ситуации, но Запад «не может прийти в сознание», передает ТАСС.

    Захарова рассказала, что в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок. По данным ЮНИСЕФ, с 7 октября в секторе Газа погибли 2360 детей, еще 5364 получили ранения.

    Ранее стало известно, что новый российский проект резолюции по Ближнему Востоку призывает к немедленному прекращению огня и к отмене приказа жителям сектора Газа о перемещении на юг региона.

    До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не станет поддерживать проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, поскольку там нет призыва к прекращению огня.

    Кроме того, МИД России осудил вето США в отношении проекта резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, подчеркнув, что последствия такого шага чудовищны.

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    25 октября 2023, 14:53
    Госдума приняла закон, уточняющий положения о выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который уточняет нормы о выборах президента России.

    В частности, документ закрепляет порядок проведения выборов главы государства при введении военного положения на части территории страны, уточняет требования к журналистам, которые могут быть аккредитованы на заседания избирательных комиссий, предоставляет руководителям дипломатических представительств право корректировать продолжительность голосования на зарубежных избирательных участках, передает ТАСС.

    По избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет Совет Федерации в декабре 2023 года.

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    26 октября 2023, 14:14
    Госдума решила наградить задержавшего грабителя в Щелково пенсионера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума наградит почетной грамотой Михаила Макарова, который задержал похитителя телефона у школьника в Щелково, сообщается на официальном сайте палаты.

    В начале пленарного заседания с таким предложением выступила глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициативу поддержал. «Давайте поаплодируем настоящему гражданину нашей страны. Это поступок, и нам важно, чтобы таких было как можно больше. Но это зависит тоже от нас. Посмотрите: он услышал голос ребенка и пришел на помощь, задержал грабителя. А мимо в это время прошел другой гражданин, машина проехала равнодушно, как будто это их не касается», – передает ТАСС слова Володина.

    Он попросил председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева взять на контроль рассмотрение дела грабителя, которого помог задержать пенсионер. «Это грабеж, тем более у несовершеннолетнего ребенка отобрал телефон, а затем еще и оказал сопротивление. Поэтому пускай отвечает по заслугам. Здесь надо, чтобы все это было неотвратимо», – сказал Володин.

    Напомним, накануне вечером в администрации Щелково пенсионеру подарили сертификат на отечественный авто. Мужчина выбрал «Ниву».

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    25 октября 2023, 17:46
    Участникам СВО предложили разрешить реабилитацию в частных клиниках

    Группа по вопросам СВО предложила разрешить реабилитацию участникам спецоперации в частных клиниках

    За первые месяцы осени рабочая группа по вопросам СВО внесла в правительство инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников спецоперации и их семей. В частности, предлагается разрешить участникам СВО проходить медицинскую реабилитацию в частных клиниках, включенных в систему ОМС, сообщил глава группы, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

    Он также рассказал об уже внедренных инициативах. В их числе – бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения (ежегодно). В Госдуму внесен законопроект о повышенной социальной пенсии для лиц, награжденных орденом Святого Георгия.

    В регионах идет внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который предложила утвердить наша группа. Он включает 20 видов помощи, и сегодня в 63 субъектах РФ работают от 50% до 100% из них, сообщил Турчак в Telegram.

    Среди наиболее востребованных мер – бесплатная психологическая помощь, льготное горячее питание для детей участников СВО в учебных заведениях, освобождение от платы в детских садах, бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, льготы по транспортному налогу.

    Также Турчак доложил президенту России Владимиру Путину о новых предложениях рабочей группы. Предлагается предоставлять право членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства. Также следует сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время. Кроме того, рабочая группа предлагает усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий.

    В состав выгодоприобретателей по договору обязательного государственного страхования предлагается включить зачатых в браке, но еще не родившихся детей военнослужащих.

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    27 октября 2023, 11:59
    В России предложили спрашивать согласия отца на аборт

    Депутат Власова предложила спрашивать согласия отца на проведение аборта

    Tекст: Александра Юдина

    Искусственное прерывание беременности стоит проводить не только при согласии матери, но и отца, если люди находятся в браке, заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

    По ее словам, необходимые поправки стоит внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан», чтобы аборт проводился по желанию женщины после доабортного консультирования и при наличии информированного добровольного согласия матери, отца (в случае зарегистрированного брака) и также одного из родителей при несовершеннолетней беременной, передает ТАСС.

    Также Власова предложила проводить аборт по желанию женщины «при сроке до восьми недель включительно после обязательного проведения ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода человека матери».

    Депутат отметила, что аборт должен проводиться исключительно медицинскими организациями государственных и муниципальных систем здравоохранения не ранее чем через семь суток с момента обращения беременной.

    Ранее стало известно, что число абортов в России снизилось в прошлом году на 2,3% благодаря работе медорганизаций с желающими прервать беременность женщинами в рамках родового сертификата.

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      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

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      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

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