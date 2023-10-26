Госдума решила включить «отцовство» в название профильного комитета

Маткапитал на первенца предложили ограничить возрастом матери

В Госдуме предложили ограничить маткапитал на первенца возрастом матери

Депутаты обратились с соответствующим вопросом в правительство России. Парламентарии обратили внимание, что суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился в последние годы, а при введении маткапитала только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7–1,8, пишут «Известия».

Правительство ответило депутатам, что целесообразно «комплексно пересмотреть подходы к реализации предоставления маткапитала, в том числе в части определения очередности рождения детей, порядка предоставления права, направлений расходования средств».

В Минтруде пояснили, что при принятии решения о продлении той или иной меры поддержки комплексно анализируются ее эффективность и подходы к ее предоставлению, это касается и программы «Материнский капитал».

Девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин считает нормальным тенденцию, что возраст женщины при рождении первого ребенка в России растет. По его словам, обстоятельства, которые заставляют откладывать вступление в брак и рождение ребенка, сильнее, чем желание получить маткапитал, поэтому мера на это не повлияет.



Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников согласен, что ограничения выдачи материнского капитала возрастом не нужно, поскольку многие женщины сегодня рожают после 30 лет. По его словам, программа маткапитала хорошо повлияла на рождаемость в первые годы – до 2015-го. Кроме того, он отметил, что люди в целом быстро ко всему привыкают, и то, что сначала кажется великим благом, затем становится обыденностью.



По мнению Синельникова, для повышения рождаемости необходимо стимулировать людей вступить в брак, укреплять сам институт брака.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов объяснил предложение депутатов тем, что маткапитал на первого ребенка, рожденного в позднем возрасте, не стимулирует появление новых многодетных семей.

Но возраст женщины, по его словам, не должен становиться основанием для отсутствия материальной поддержки.

По данным Социального фонда России на 1 октября 2023 года, большинство заявлений на использование маткапитала приходится именно на улучшение жилищных условий семьи – 710 тыс. с начала года. На втором месте – ежемесячная выплата семьям с низкими доходами (528 тыс.), на третьем – обучение детей (303 тыс.).

По словам руководителя отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» Вадима Бутина, изменение программы может сказаться на рынке недвижимости. Эксперт считает, что последствия поправок будут разниться от региона к региону из-за разницы между суммой маткапитала и средней цены квартиры.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что сумма материнского капитала в 2024 году после индексации составит 631 тыс. рублей на первого ребенка и 834 тыс. рублей на второго.

Напомним, в послании Федеральному собранию в 2020 году президент России Владимир Путин поручил выплачивать маткапитал при рождении первенца.