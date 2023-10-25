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В Грузии произошел скандал из-за попыток оппозиции сорвать получение страной статуса кандидата в ЕС
Грузинская оппозиция – это «носители антигосударственной позиции» они скрыто агитируют в структурах ЕС против присвоения Грузии статуса кандидата в Евросоюз, заявил глава парламента страны Шалва Папуашвили из правящей «Грузинской мечты». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Такие политики настроены антигрузински», – заявил Папуашвили, комментируя публичные признания оппозиции в работе ее части по саботажу присвоения Грузии кандидатского статуса.
По его словам, звучащие сейчас откровения части оппозиционеров являются «попыткой сбежать с тонущего корабля оппозиции».
Папуашвили подтвердил, что часть оппозиционеров действительно работает с европейскими институтами, чтобы те отложили решение вопроса на год и вынесли вердикт после парламентских выборов в Грузии в 2024 году.
Оппозиционный депутат Хатуна Самнидзе публично признала, что в рядах оппозиции есть политики, которые «мешают получить статус кандидата». Ее коллега Хатиа Деканоидзе подтвердила, что это действительно так, в связи с чем «партнеры Грузии в Европе в замешательстве, так как получают из Тбилиси такие противоречивые сигналы».
Она сообщила, что в начале ноября в Европе должно быть принято решение по Грузии, но единой позиции там пока не вырисовывается, хотя «Запад не хочет оставлять Грузию наедине с Россией».
По словам Деканоидзе, неверно полагать, что присвоение статуса кандидата усилит позиции «Грузинской мечты», так как это будет заслугой всей Грузии, где «90% населения поддерживает евроинтеграцию».
Власти Грузии утверждают, что выполнили все 12 рекомендаций ЕС, которые были выдвинуты в июне прошлого года со стороны Брюсселя, присвоившего тогда Тбилиси «европейскую перспективу», а Киеву и Кишиневу – статус кандидатов в Евросоюз. Грузия считает это решение ЕС дискриминационным, так как страна является лидером по сближению с Евросоюзом. Тбилиси практически требует от ЕС «исправить ошибку».
«Грузинская мечта» заявляет, что в авангарде оппозиции, лоббирующей провал процесса присвоения статуса, находится саакашвилевское «Единое национальное движение».