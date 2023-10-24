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    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    5 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    3 комментария
    24 октября 2023, 17:12

    Эрдоган назвал причину возникновения кризиса в Газе

    Эрдоган: Молчание Запада привело к гуманитарному кризису невиданных масштабов в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Гуманитарный кризис невиданных масштабов возник в секторе Газа из-за молчания Запада, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    В канцелярии турецкого президента сообщили, что лидеры двух стран обсудили ход эскалации конфликта между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе, передает ТАСС.

    Кроме того, в телефонном разговоре Эрдоган заявил, что жестокость в отношении палестинских территорий углубляется, а число жертв среди мирного населения растет с каждой минутой. Турция и впредь будет прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в регионе.

    Ранее Эрдоган провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе разговора турецкий лидер раскритиковал западные страны за неспособность остановить Израиль.

    26 октября 2023, 22:03
    Путин назвал сроки вывода на орбиту российской космической станции

    Путин: Первый модуль РОС может быть выведен на орбиту в 2027 году

    Путин назвал сроки вывода на орбиту российской космической станции
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в ближайшие несколько лет.

    «Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а вся станция. Один из этих сегментов мы сегодня смотрели. В 2027-м первый сегмент должен быть выведен на орбиту», – сказал Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, пилотируемая космонавтика является важным аспектом для эффективного развития космоса и космических услуг. «Делать все надо своевременно. Если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, а значит, и технологические, технические, может возникнуть разрыв в пилотируемой космонавтике», – отметил Путин.

    Ранее Путин рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект.

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    27 октября 2023, 15:05
    Лукашенко сказал, где начнется третья мировая

    Лукашенко допустил начало третьей мировой войны из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Лукашенко сказал, где начнется третья мировая
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной может начаться третья мировая война.

    По словам белорусского лидера, третья мировая война может начаться с Ближнего Востока, если в палестино-израильский конфликт вступят третьи страны, передает РИА «Новости».

    «Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты – положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов», – приводит слова белорусского лидера информагентство БелТА.

    Президент Белоруссии подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, произведенного в тех или иных странах, еще ничего не доказывает, так как идет торговля оружием, и «это плохо, но легально».

    Лукашенко считает, что если США, подтянув в регион ударные авиагруппы и авианосцы, начнут наносить удары со Средиземного моря, последует ответ от других стран, в том числе Ирана. По словам белорусского лидера, «очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия». «Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, – американцы – не знают, во что это выльется», – сказал Лукашенко.

    Ранее Израиль заявил о «третьей мировой войне против радикального ислама».

    Коментарии (12)
    26 октября 2023, 22:23
    Путин рассказал, как появился космодром Восточный

    Владимир Путин: Это же я придумал космодром Восточный

    Путин рассказал, как появился космодром Восточный
    @ Роскосмос Медиa/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли рассказал, что в начале 2000-х годов настоял на том, что у России должен быть свой гражданский космодром и впоследствии лично выбирал место для строительства Восточного.

    «Это же я придумал космодром Восточный. И, соответственно, город [там] возник тоже. Я без всякого преувеличения говорю», – сказал российский лидер в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

    «Потому что вот в какой-то момент времени не было денег у страны вообще, это начало 2000-х годов, когда я сказал, что у России должен быть свой космодром, настоящий гражданский космодром, все посчитали, что это шутка, но потом мы все-таки начали этим заниматься», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент отметил, что изначально Роскосмос предложил для строительства космодрома площадку на берегу Тихого океана, где-то в районе Владивостока, передает ТАСС.

    «Уже там проектные работы начались, потом все-таки опять пришли коллеги, сказали, что посмотрели, как на мысе Канаверал (штат Флорида, США) пуски идут – погодные условия на берегу океана очень плохие, надо смещаться на территорию. Поехали на территорию, – рассказал президент. – Вот чтобы было понятно, я лично выбирал это место, просто в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром».

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    27 октября 2023, 14:32
    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля

    Политолог Ципис: Израиль недоволен тем, что представителей ХАМАС встречают в Москве

    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Визит представителей ХАМАС в Москву не пойдет на пользу отношениям России и Израиля. Тель-Авиву не нравится, что членов организации, которая считается террористической, встретили на официальном уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль осудил визит представителей ХАМАС в Москву.

    «Во-первых, ХАМАС не является государством и по международному праву не должен встречаться с представителями стран, особенно таких значимых, как Россия. Во-вторых, движение было признано террористическим во многих государствах. В-третьих, организация устроила резню на территории Израиля. Естественно, у нас появился вопрос, почему представителей ХАМАС чествуют в Москве», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Данный визит не пойдет на пользу отношениям Израиля и России. Хотя дипломатических последствий, таких как вызов посла или высылка дипломатов, ожидать не следует. Сейчас мы воспринимаем поездку ХАМАС либо как поддержку Москвой этого движения, либо как стремление Кремля стать посредником», – отмечает собеседник.

    «Несмотря на это, Израиль не будет отправлять свою делегацию в Россию. Мы видим, что Москва сотрудничает с арабским миром. Поэтому ни о какой поездке речи идти не может», – резюмировал Ципис.

    Ранее министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. В Тель-Авиве расценили это как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС». «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    Напомним, в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. Российская сторона обсудила с ним ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

    «С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в российском МИД.

    Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.

    Также с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком встретился замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани. Он прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций.

    Как указали в диппредставительстве исламской республики, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта путем переговоров. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему занятая Москвой позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств.

    Коментарии (14)
    27 октября 2023, 14:13
    В Стамбуле прогремел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу в здании в Стамбуле произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщают местные СМИ.

    Взрыв прогремел в подвале здания на западе города, согласно предварительным данным, пострадали пять человек, утверждает агентство DHA, передает РИА «Новости».

    Происшествие случилось в районе Багджылар, в помещении, где работает предприятие. Причина взрыва не сообщается. После этого в подвале началось возгорание.

    В начале октября у здания МВД в Анкаре два террориста устроили взрыв, один из нападавших подорвал себя.

    Коментарии (7)
    26 октября 2023, 21:54
    Путин рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект
    Путин рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект.

    По словам Путина, он, выступая на одном из публичных выступлений, оговорился и назвал проект «Эфир» «Сферой», передает ТАСС.

    «Приехал в Кремль, бывшему руководителю Роскосмоса позвонил и говорю: «Слушай, Дим (экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин), извини, я оговорился, сказал проект «Сфера». Он говорит: «А есть проект «Сфера». Я говорю: «Как? Я же оговорился». Он говорит: «Нет, мы уже все переписали», – рассказал российский лидер.

    Путин в четверг посетил ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в подмосковном Королеве.

    Коментарии (4)
    27 октября 2023, 08:40
    Сухопутные силы Израиля провели новый рейд в секторе Газа
    Сухопутные силы Израиля провели новый рейд в секторе Газа
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сухопутные подразделения ЦАХАЛа в сопровождении истребителей и БПЛА провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа, уничтожены террористические объекты, сообщили в Армии обороны Израиля.

    В заявлении израильской армии уточняется, что во время рейда были нанесены удары по стартовым площадкам противотанковых ракет, центрам военного командования и управления, а также боевикам ХАМАС, передает ТАСС.

    После рейда войска Израиля покинули анклав, сообщений о пострадавших среди израильских военных не поступало.

    Ранее армия Израиля сообщила, что провела целенаправленный танковый рейд на севере сектора Газа для подготовки к следующему этапу боевых действий.

    Коментарии (4)
    27 октября 2023, 20:30
    Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе
    Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные в пятницу вечером расширили масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа, сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Израильские вооруженные силы «увеличили темп атак» на сектор Газа, израильские ВВС бьют по подземным целям и объектам «террористической инфраструктуры», сказал Хагари, передает ТАСС.

    По его словам, армия Израиля расширяет масштабы сухопутной операции, чтобы обеспечить «выполнение целей этой войны».

    Напомним, в секторе Газа перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах в анклаве.

    Коментарии (8)
    27 октября 2023, 11:21
    Израиль обвинил Amnesty International в антисемитизме

    Politico: Израиль обвинил в антисемитизме правозащитную организацию Amnesty International

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль обвинил международную правозащитную организацию со штаб-квартирой в Лондоне Amnesty International в «антисемитизме и предвзятом отношении к еврейскому государству». Это произошло после того, как она заявила о нарушении международных правил ведения войны обеими сторонами ближневосточного конфликта, сообщила европейская версия газеты Politico.

    Как утверждал официальный представитель израильского МИД Лиор Хайат в интервью изданию, Amnesty International – антисемитская организация, которая предвзято относится к Израилю, она недостаточно авторитетна, чтобы называться правозащитной, передает ТАСС.

    Он также добавил, что молчание правозащитников после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября «демонстрирует, что Amnesty International – пропагандистская структура, работающая в интересах террористов».

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС. Он заявил о неверной интерпретации его слов.

    Напомним, Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, это станет катастрофой. Кроме того, генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что «важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме».

    Коментарии (7)
    26 октября 2023, 22:59
    Путин поставил задачу кратно увеличить число российских спутников на орбите

    Владимир Путин: Необходимо кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки

    Путин поставил задачу кратно увеличить число российских спутников на орбите
    @ EPA/SERGEI CHIRIKOV/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки, наладить серийное производство спутников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.

    «В таком тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных, как это называют специалисты, многоспутниковых группировок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что необходимо также наладить именно серийное производство космических аппаратов, перейти к конвейерной сборке.

    «Я прошу правительство подумать, как максимально ускорить развитие наших производственных возможностей в этой сфере. И в целом важно максимально полно использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой инфраструктуре, необходимой для выпуска и тестирования спутников и их компонентов, что позволит, безусловно, ускорить путь от инноваций до массового продукта», – добавил Путин.

    Президент подчеркнул, что новый национальный проект должен быть построен на основе современных финансовых и организационных механизмов, включая диверсификацию источников финансирования и привлечение внебюджетных средств в космическую сферу. Для этого обязательно нужно предложить действенные стимулы для расширения участия частных компаний в развитии отечественной космической индустрии.

    Ранее в ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказали о планах по выводу на орбиту к 2036 году более 2 тыс. новых российских спутников.

    Коментарии (3)
    26 октября 2023, 21:56
    Путин заявил о заинтересованности в привлечении частных компаний в космическую сферу
    Путин заявил о заинтересованности в привлечении частных компаний в космическую сферу
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Государство заинтересовано в привлечении частных компаний к совместной работе в космической сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

    «Вот мы сейчас только с руководителями этих компаний – сколько их, шесть человек было – сейчас они (представители частных космических компаний) мне об этих проблемах подробно рассказывали, поэтому я полностью разделяю вашу озабоченность, озабоченность ваших коллег. Самое главное заключается в том, что государство в этом заинтересовано. Заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также добавил, что сотрудничество России с другими странами в космической сфере продолжается. «Сегодня в космосе сотрудничество идет, несмотря ни на какие проблемы. МКС работает», – сказал он.

    Ранее Путин посетил ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в подмосковном Королеве.

    Коментарии (8)
    27 октября 2023, 09:25
    В армию Израиля мобилизовали 10 тыс. граждан США

    WP: Около 10 тыс. жителей США мобилизовали в армию Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Около 10 тыс. человек в США мобилизовали в армию Израиля после получения мобилизационных повесток, сообщила газета Washington Post.

    Издание пишет, что мобилизованы граждане, «связанные с Израилем», а также израильтяне, учащиеся и работающие в США. Всего с начала эскалации палестино-израильского конфликта Израиль призвал на службу 300 тыс. резервистов, передает РИА «Новости».

    Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации на общих основаниях, в настоящий момент они призываются активно.

    Коментарии (3)
    27 октября 2023, 03:21
    Иран пригрозил США и Израилю «огнем» при продолжении атак на Газу

    Глава МИД Ирана Абдоллахиян пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения атак на сектор Газа

    Иран пригрозил США и Израилю «огнем» при продолжении атак на Газу
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на заседании десятой чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения атак на сектор Газа.

    «Я откровенно говорю израильским разжигателям войны и американским государственным деятелям, которые поддерживают геноцид в Палестине, что мы не приветствуем расширение военных действий в регионе. Однако предупреждаю, что они не будут избавлены от этого огня, если геноцид в секторе Газа продолжится», – приводит слова главы МИД Ирана ТАСС.

    Министр отметил, что Соединенные Штаты не только оказывают финансовую, военную и политическую поддержку Израилю, но и «управляют этой войной».

    «Мы решительно предостерегаем от неконтролируемых последствий неограниченной финансовой и военной поддержки Белым домом режима в Тель-Авиве, которая привела к увеличению интенсивности бомбардировок мирных палестинцев», – подчеркнул он.

    Глава МИД Ирана призвал немедленно прекратить убийства мирных людей и насильственное перемещение палестинцев. Он напомнил, что Иран также входит в регион Западной Азии «и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности дома», передает РИА «Новости».

    Иранский дипломат призвал проголосовать «за мир и безопасность в Палестине, а не против женщин и детей», которые подвергаются атакам со стороны Израиля. «США должны перестать поддерживать геноцид в Газе и Палестине», – подчеркнул он, выступая на специальной сессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины.

    Напомним, в среду президент США Джо Байден предупредил Иран о готовности Соединенных Штатов ответить на атаки по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    26 октября 2023, 23:26
    Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными

    Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными, а полученные средства направлять на развитие спутниковых группировок

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин предложил сделать услуги Роскосмоса для компаний платными, а полученные средства направлять на развитие спутниковых группировок.

    «В космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно, во многом потому что госструктуры, как правило, получают услуги, продукты Роскосмоса безвозмездно, даром», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, «такая практика искажает конкуренцию, лишает сам Роскосмос мотивации работать над повышением качества продуктов». «Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок», – сказал Путин на совещании по развитию космической сферы.

    Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу в предельно сжатые сроки кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки.

    Коментарии (2)
    26 октября 2023, 22:38
    Путин признался, что его расстроил инцидент с «Луной-25»

    Президент Путин признался, что его расстроил инцидент с «Луной-25»

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин признался, что его расстроил инцидент с «Луной-25», но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный.

    На встрече главы государства с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Денис Демин сообщил, что команду, занимавшуюся проектом «Луна-25», расстроил инцидент. «Меня тоже», – приводит РИА «Новости» ответ Путина на реплику.

    «Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают. Тем более, что, как Юрий Иванович (Борисов – глава Роскосмоса) сказал, в целом все понятно, что произошло, из-за чего произошло. Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было», – сказал Путин.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил о причинах аварии станции «Луна-25».

    Напомним, в августе Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны. НАСА показало кратер в месте падения станции. В сентябре глава Роскосмоса рассказал, что стало причиной происшествия.

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    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

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