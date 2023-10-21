Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе разговора турецкий лидер раскритиковал западные страны за неспособность остановить Израиль.
Политики обсудили ситуацию в Газе, шаги для урегулирования конфликта, обеспечение мирных жителей бесперебойными поставками гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».
Эрдоган заявил, что позиция западных стран лишь способствует увеличению случаев нарушения прав человека в сектора Газа. Президент Турции призвал международное сообщество завершить гуманитарный кризис.