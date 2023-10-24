Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.9 комментариев
Ростех передал ВКС России партию истребителей Су-35С
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России партию новых истребителей Су-35С, сообщили в госкорпорации.
Как привели в пресс-службе слова первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова, авиастроители вышли на хорошие темпы производства боевых машин и своевременно передают их ВКС России, и это не последняя поставка авиационных комплексов в этом году, передает ТАСС. Артяков добавил, что Су-35С – один из основных истребителей на вооружении Российской армии и пользуется заслуженным успехом.
Как подчеркнул генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, корпорация ведет поставки машин в адрес ВКС по графику.
Напомним, в сентябре ВКС России получили партию самолетов Су-57 и Су-35С.