Tекст: Илья Абрамов

«Партия Вагенкнехт, конечно же, не является пропутинской. Однако ядовитая пресса из-за страха потерять влияние на немецкое общество пытается очернить новообразованную силу еще в зародыше. Политический мейнстрим ФРГ чувствует в народе ветер перемен, который явно дует не в пользу «Левых» и «Зеленых», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Сара Вагенкнехт говорит то, что думает большинство немцев. Граждане ФРГ стремятся к большей социальной справедливости, к ограничению миграции, они против войны с Россией и недовольны нахождением Германии под сапогом Америки», – подчеркнул он.

«Вагенкнехт осознанно пошла на создание партии. Опросы общественного мнения показывают, что ее популярность растет. Многим жителям страны хочется наконец-то проголосовать за настоящую оппозицию. Кроме того, политик вовремя объявила о создании новой силы. Скоро ожидается ряд важных кампаний в землях Восточной Германии, где ее особенно чтут, а также выборы в Европарламент», – резюмировал Рар.

Ранее известный германский политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.

Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Председателем новой политической силы будет бывшая глава фракции «Левых» в Бундестаге Амира Мохамед Али, пишет ТАСС.

Вагенкнехт пока не представила пункты программы будущей партии. По словам представителя «Левых» Грегора Гизи, она намерена смешать социальную политику левых и миграционную политику правых. По данным последних опросов, проголосовать за новую партию готовы 27% жителей ФРГ. Наибольшую поддержку она имеет в восточных регионах Германии.

Ранее Сара Вагенкнехт поднялась на третье место в рейтинге немецких политиков. Прежде в аналогичных исследованиях она занимала лишь седьмую позицию. Популярнее нее на тот момент были лишь министр обороны страны Борис Писториус, а также глава правительства Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер.

По данным СМИ, в последнее время у Вагенкнехт возникали серьезные разногласия с руководством Левой партии. В частности, в феврале парламентарий организовывала акцию в поддержку дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В мероприятии участвовали сторонники «Альтернативы для Германии» (АдГ). По информации Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), противоречия также возникали на почве отношения депутата к миграции и COVID.

Издание Bild пишет, что «в Германии создается новая пропутинская партия». Обозреватель газеты напоминает, что Левая партия – наследница партии СЕПГ, которая правила в ГДР. Журналист называет Вагенкнехт «московской темно-красной Сарой», «советско-восточногерманской бетонной социалисткой» и «пятой колонной Москвы».