В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.7 комментариев
Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины украшения на 60 млн евро
Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины золотые изделия на 60 млн евро
Правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 млн евро, относящиеся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенные из страны, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе полиции королевства.
Как сообщили в ведомстве, агенты Национальной полиции в ходе совместной операции со Службой безопасности Украины изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 млн евро, относящиеся к историческому наследию Украины, передает РИА «Новости».
Уточняется, что агенты правоохранительных органов арестовали пять человек, троих испанцев и двух украинцев, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся незаконным вывозом культурных ценностей с Украины.
Изъятые предметы представляли собой золотые украшения, имеющие важную историческую роль. Для того чтобы отмыть происхождение изделий, преступники сопровождали их документами на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие их принадлежность к Украинской православной церкви. В то же время они передали право собственности и право распоряжаться ими основному подследственному – православному священнику, проживающему в Мадриде.
В полиции пояснили, что первое изделие было изъято следователями в 2021 году. Это был золотой пояс с головами баранов, который хранился в сейфе в Мадриде и который главный подозреваемый продал в частном порядке мадридскому бизнесмену.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в случае передачи коллекции скифского золота Украине артефакты будут утеряны для общественности и окажутся в частной коллекции.