В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.3 комментария
СК проверит руководство школы под Хабаровском из-за видео с избиением детей
СК проверит руководство школы №16 под Хабаровском из-за видео с избиением детей
Следователи проводят проверку руководства школы №16 на халатность после публикации в Сети видео с избиением третьеклассника. Отец пострадавшего ребенка уверяет, что не имеет претензий, а учеников заставляют молчать об инциденте, сообщили СМИ.
В середине октября в хабаровских, а затем и других новостных Telegram-каналах появились ролики, на которых школьник избивает сверстника. Оба в кадетской форме: черные брюки, желтая рубашка, красные погоны.
На видео один из учащихся делает борцовский захват и бросает через себя одноклассника. На другой записи он находит в углу свернутые фитнес-коврики, затем толкает мальчика и наносит удары. Его оппонент вскрикивает от боли. В конфликт никто не вмешивается, все молча наблюдают и снимают происходящее на телефоны, передает РИА «Новости».
По словам Раисы П. (имя изменено), бывшей учительницы начальных классов, педагога в кабинете в тот момент не было.
Видео, предположительно, снимала девочка-одноклассница. Она выслала ролик матери, и та распространила его по родительским чатам.
Об инциденте сообщили главе Советско-Гаванского района Андрею Черепанову. Он сообщил, что созванивался с отцом пострадавшего мальчика, и тот якобы не высказал претензий к родителям нападавшего.
«Дети играли в классе. Один из них представлялся папой, который ругает и бьет сына за невыполненные уроки. Его изображал одноклассник», – к таким выводам пришла и комиссия по делам несовершеннолетних.
Инспекторы ПНД отметили, что нападавший подросток состоял на профилактическом учете с июня по декабрь 2022-го. Теперь семьи ждут проверки профильных ведомств.
На следующий день пострадавший пришел в школу. Зачинщик драки пропускает занятия уже неделю. Родители требуют, чтобы его перевели в другую группу. Однако в настоящее время рассматривается возможность его перевода на домашнее обучение.
Ранее сообщалось, что школьники избили третьеклассницу на Урале и оставили лежать на снегу.