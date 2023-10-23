В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.2 комментария
Власти Сиднея отказались поднимать флаг Израиля
9News: Мэрия австралийского Сиднея решила не поднимать флаг Израиля «во избежание раскола в обществе»
Мэрия Сиднея в Австралии отказалась поднять флаг Израиля перед городской ратушей, подсветить здание в синем и белом цветах из-за опасений вызвать раскол в обществе, и решила ограничиться осуждением терроризма, сообщил телеканал 9News со ссылкой на канцелярию лорд-мэра города Кловер Мур.
Мэрия сочла, что заявлений с осуждением войны и выражения солидарности со всеми пострадавшими сообществами будет достаточно. Лорд-мэр Мур заявила, что поддержка какой-то одной стороны вызывает разногласия и вредна, кроме того, это «противоречит главным ценностям Сиднея – инклюзивности и гармонии», передает ТАСС.
Ранее Мур раскритиковала решение правительства штата Новый Южный Уэльс подсветить здание Сиднейской оперы в цветах израильского флага, заявив, что «не стоит принимать ту или иную сторону в конфликте».
Напомним, массовые акции в поддержку Палестины проходят в городах Европы, а также в Австралии. В Сиднее манифестанты призывали власти Австралии направить все усилия на прекращение огня и мирное разрешение палестино-израильского конфликта, а также прекратить поддерживать Израиль.
Ранее СМИ писали, что во многих городах Германии были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений.