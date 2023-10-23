В США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом

Профессор Аткинс: Запад допускает большую ошибку, продолжая помогать Украине

Tекст: Антон Никитин

Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works, что Запад руководствуется исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине. Он пояснил, что говорит не только про президент США Джо Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО, передает РИА «Новости».

По его словам, западные политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее.

При этом профессор выразил уверенность, что продолжение украинского конфликта приведет лишь к новым смертям. «Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование – это просто чудовищно и аморально», – заявил Аткинс.