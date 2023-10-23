«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.3 комментария
В США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом
Профессор Аткинс: Запад допускает большую ошибку, продолжая помогать Украине
Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, им не выиграть эту войну, они уже ее проиграли, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс.
Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works, что Запад руководствуется исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине. Он пояснил, что говорит не только про президент США Джо Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО, передает РИА «Новости».
По его словам, западные политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее.
При этом профессор выразил уверенность, что продолжение украинского конфликта приведет лишь к новым смертям. «Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование – это просто чудовищно и аморально», – заявил Аткинс.