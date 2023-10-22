В США жестоко убили женщину-раввина

В Детройте жестоко убили религиозного лидера еврейской общины Саманту Уолл

Tекст: Антон Никитин

Согласно сводке полиции, женщину нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому, передает РИА «Новости».

Генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель заявила, что в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Саманта.

Уолл, которой было 40 лет, возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Она много работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, была высокопоставленной сотрудницей аппарата конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин.