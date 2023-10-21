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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    5 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    31 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    17 комментариев
    21 октября 2023, 22:48

    Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в субботу около 21.00 дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Напомним, за минувшие сутки российская ПВО сбила три украинских военных самолета и вертолет.

    21 октября 2023, 15:56
    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области

    Генерал ВСУ Кривонос рассказал, как ВС России продолжают наступать на Купянском направлении

    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Военный указал, что на Купянском направлении российские военные активно наступают, определенные моменты привели их к успеху, передает РИА «Новости».

    Генерал в отставке отметил, что в данный момент на основных направлениях идут серьезные бои.

    Также Кривонос предупредил, что ВС России обладают огромной силой, а также у российской армии достаточно ресурсов для продолжения боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что рост эффективности российской ПВО в ходе спецоперации может быть связан с успешной работой разведки по дезинформации ВСУ.

    Коментарии (18)
    21 октября 2023, 14:56
    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра

    Сальдо заявил, что разведчики ВС России провели рейд на правый берег Днепра и ликвидировали пункт ВСУ

    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра и ликвидировали пункт украинских военных, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что ВС России уничтожили вражеский наблюдательный пункт, ликвидирован личный состав противника, уничтожено оружие, также приведены в негодность средства наблюдения и связи.

    Сальдо добавил, что бойцы шли налегке и с собой в качестве трофеев взяли флаг одной из частей украинских вооруженных формирований и документы.

    Ранее Сальдо сообщил, что украинские военные не преуспели в закреплении на левом берегу Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (20)
    21 октября 2023, 15:24
    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров

    Турецкое издание dikGAZETE назвало основное условие для мирных переговоров России и Украины

    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский, который постепенно теряет поддержку Запада, стремится привлечь к себе внимание и никогда не пойдет на переговоры с Россией, пишет dikGAZETE.

    По данным издания, на ранних этапах российской спецоперации Зеленский пытался получить всестороннюю поддержку со стороны западных партнеров и защищал свое кресло законами о чрезвычайном положении, однако спустя какое-то время он перестал удостаиваться их внимания, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что Зеленский всем союзникам уже надоел «вечными просьбами». Более того, по данным издания, президент Украины переходит границы из опасений, что Запад переключит внимание на Израиль.

    «Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь при таких больных идеях президента Украины?» – подчеркивает автор.

    В статье отмечается, что при нынешнем руководстве Киева мир невозможен. Возможность переговоров настанет в тот момент, когда украинцы восстанут против Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что изменится в ходе СВО после того, как пентагон тайно передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал Зеленский.

    Коментарии (12)
    21 октября 2023, 14:10
    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО из-за принятых Россией мер

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО
    @ sill-www.army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство переданных ВСУ американских ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель, пишет Spectator.

    В публикации отмечается, что Россия показала, что готова адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, в том числе к ATACMS. Авторы материала считают, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет Украине не повлияет на ход конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.

    Кроме того, как пишут журналисты, ВСУ не выполнили свою задачу, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными, чем предполагалось.

    Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.

    Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.

    Коментарии (47)
    21 октября 2023, 02:26
    США и ЕС заявили об угрозе коллапса экономики Украины

    США и Евросоюз призвали не позволить России «устроить коллапс украинской экономики»

    Tекст: Антон Антонов

    В заявлении саммита США и Евросоюза в Вашингтоне по Украине ничего не говорится о «победе над Россией на поле боя», но содержится призыв не допустить коллапса украинской экономики.

    В восьмистраничном заявлении Украине посвящено полторы страницы, это самый большой раздел документа. При этом в данном разделе о военных действиях сказано лишь то, что у Украины есть «право защищать себя». Также США и ЕС заверили в «непоколебимой» готовности поддерживать Киев, передает ТАСС.

    США и ЕС «признают срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики». Страны Запада намерены активизировать усилия, чтобы их «помощь отвечала всем потребностям Украины». В частности, они собираются «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза». Киеву обещана поддержка в сближении с ЕС.

    Россию призвали «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины». Также Москва, по мнению Запада, должна «компенсировать Украине весь ущерб».

    США и ЕС пригрозили ужесточить санкции. Они намерены искать формально легальные пути передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов России. В документе говорится об «изучении возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства».

    Напомним, дефицит бюджета Украины на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составить около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ.

    Коментарии (9)
    21 октября 2023, 02:59
    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    Конгрессвумен Грин и Буш выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин и конгрессвумен от Демократической партии Кори Буш выступили против решения президента страны Джо Байдена просить у Конгресса деньги для Украины и Израиля.

    Грин заявила, что выступает «против выделения денег для защиты границ чужих стран». Она ожидает, что Байден будет защищать границы США и предпринимать действия по депортации мигрантов, а не просить деньги на иностранные конфликты, которые «американцы не могут позволить себе поддерживать», передает РИА «Новости».

    Буш в пятницу присоединилась к антивоенным активистам в Вашингтоне, большинство участников акции – представители мусульманских объединений. По ее словам, планы Байдена приведут лишь к большим смертям и большему насилию. «Совершенно нет... Не при нашей жизни», – заявила она.

    Напомним, Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку Украины президент США назвал «разумной инвестицией».

    Коментарии (6)
    21 октября 2023, 05:54
    Назван размер общего долга за электричество на Украине

    Глава «Укрэнерго» Кудрицкий оценил общий долг за электричество на Украине в 1,6 млрд долларов

    Назван размер общего долга за электричество на Украине
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общий долг на рынке электрической энергии на Украине превысил 1,6 млрд долларов, сообщил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

    «Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке», – сказал Кудрицкий. В связи с этим «Укрэнерго» также не в состоянии полностью «рассчитываться по своим обязательствам», передает РИА «Новости».

    Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, направлены расчеты тарифов на 2024 год. «Укрэнерго» сообщила, что пытается «сбалансировать финансовую ситуацию».

    Напомним, «Укрэнерго» в аварийном режиме импортировала электричество из Румынии и Польши. Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что невозможно восстановить все поврежденные энергообъекты к началу отопительного сезона.

    Коментарии (5)
    21 октября 2023, 17:55
    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы

    «Страна.ua»: В Одессе задержан пьяный мужчина, разорвавший прилюдно украинский фланг

    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина прилюдно разорвал украинский флаг в центре Одессы, который висел на фасаде дома, его задержали, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua»,  уроженец Днепропетровской области весь день употреблял спиртное и гулял по Одессе, в какой-то момент он подошел к зданию, где висел украинский флаг и пытался его снять: начал его дергать и тянуть, пока не разорвал, передает «Газета.Ru».

    Нарушителя задержали полицейские, которых вызвали прохожие. По словам полицейских, молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Ему грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

    Ранее участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

    Коментарии (12)
    21 октября 2023, 06:27
    Позицию Фицо по Украине объяснили обидой на Тимошенко

    Politico связала позицию Фицо по Украине с его конфликтом с Тимошенко в 2009 году

    Позицию Фицо по Украине объяснили обидой на Тимошенко
    @ Mateusz Wlodarczyk/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо по вопросу поддержки Украины объясняется тем, что в 2009 году у него произошел конфликт с Юлией Тимошенко, которая возглавляла тогда украинский кабмин, заявили СМИ.

    Как пишет Politico, в 2009 году словацкой делегации во время визита в Киев пришлось три часа ждать встречи с Тимошенко. При этом Тимошенко отругала Фицо за «пророссийскую позицию» прямо перед телекамерами, передает РИА «Новости».

    Один из словацких чиновников заявил, что «это была крайне неприятная ситуация». «Фицо покраснел от гнева, – заявил чиновник. – Его унизили». После этого Фицо посетил Москву, где словакам оказали «роскошный прием», пишет издание.

    Напомним, партия «Направление – социальная демократия» одержала победу на парламентских выборах в Словакии. Ее глава Роберт Фицо хочет отменить военную помощь Украине.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 23:36
    Взрыв прогремел в Кривом Роге

    Взрыв произошел в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины

    Взрыв прогремел в Кривом Роге
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, в Кривом Роге произошел взрыв, сообщил мэр города Александр Вилкул.

    Вилкул заявил о ракетной атаке. В пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрыве в городе, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога также была объявлена в Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях, передает ТАСС.

    В среду сообщалось о взрывах в Николаеве.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 00:51
    Посол Германии сообщил об отказе Берлина передавать Киеву ракеты Taurus

    Посол Германии на Украине Егер сообщил о решении Берлина не передавать Киеву ракеты Taurus

    Посол Германии сообщил об отказе Берлина передавать Киеву ракеты Taurus
    @ @MJaegerT

    Tекст: Антон Антонов

    Украина пока не получит дальнобойные ракеты Taurus, украинское правительство проинформировано об этом, сообщил посол Германии на Украине Мартин Егер.

    Егер сказал, что, по его мнению, Берлин «четко дал это понять». Посол сообщил, что это вся информация по данному вопросу, которую он может публично озвучить. При это он подчеркнул, что без учета США Германия – «ведущая страна, инвестирующая в ПВО» Украины. Егер заверил, что Германия продолжает поддерживать Украину, а предоставляемое Берлином вооружение «имеет реальную важность», сообщают украинские СМИ.

    В начале октября сообщалось, что Германия не планирует в ближайшее время поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Тем временем США передали Украине тактические баллистические ракеты ATACMS.

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    21 октября 2023, 09:59
    Modern Diplomacy: Потери западной бронетехники толкают ВСУ на «мясные штурмы»
    Modern Diplomacy: Потери западной бронетехники толкают ВСУ на «мясные штурмы»
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные быстро выводят из строя западную бронетехнику и вынуждают украинских боевиков переходить на альтернативную, но невыгодную тактику, сообщает портал Modern Diplomacy.

    По информации издания, американская бронетехника плохо показала себя на Украине – европейские БТР и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, «Ланцетов» и других дронов, а также мин, передает РИА «Новости».

    Также Modern Diplomacy указывает, что в условиях современного поля боя бронетехника испытывает большие проблемы с выживанием.

    В статье также отмечается, что в виде альтернативного варианта ВСУ перешли на тактику пехотных атак без поддержки боевых машин –украинские военные выдвигаются на передовые позиции ночью, чтобы на рассвете перейти в наступление. Периодически ВСУ используют гражданские автомобили.

    Тем не менее, как подчеркнуто в статье, это оказалось неудачным решением.

    «Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию «мясных штурмов», –резюмировали авторы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что за неделю Украина потеряла 14 единиц авиатехники – истребители, штурмовики и вертолеты. По мнению экспертов, потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО.

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    21 октября 2023, 10:29
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    @ Jonathan Ernst/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лидерами по объемам полученной от США военной помощи с 2001 по 2023 годы могут стать Афганистан, Украина и Израиль, если Вашингтон выделит Киеву и Тель-Авиву по 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов соответственно.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 61,3 млрд долларов помощи Украине и 14,3 млрд долларов – для Израиля, сообщали в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Таким образом, общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит около 91,7 млрд долларов, а для Израиля - 77,4 млрд долларов. Это сделает Украину второй страной в мире по размеру помощи от Америки после Афганистана.

    По данным Госдепа США, начиная с 2001 года абсолютным лидером среди крупнейших получателей военной помощи от США является Афганистан, которому выделили 111,7 млрд долларов. Второе место занимает Ирак с 64,4 млрд долларов, третье место – Израиль с 30,4 млрд долларов.

    Коментарии (8)
    21 октября 2023, 15:05
    Бывшая квартира Зеленского в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах

    Константинов: Бывшая квартира Зеленского в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах

    Бывшая квартира Зеленского в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах

    Tекст: Вера Басилая

    Национализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте является самым востребованным объектом недвижимости из размещенных на открытых аукционах, сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

    Константинов в своем Telegram-канале отметил, что до конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам, таким образом в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей.

    По словам Константинова, с начала года в Крыму реализованы  восемь лотов на 820 млн рублей национализированного недвижимого имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Так, была реализована часть магазинов сети «Эпицентр» (ООО «Руслайн ко») на 500 млн рублей.

    Ранее национализированная квартира семьи Владимира Зеленского площадью 119,5 кв. метра в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма была выставлена на продажу с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей.

    До этого сообщалось, что рыночная стоимость квартиры составляет около 24 млн рублей, она была оформлена на жену Зеленского Елену.

    В феврале крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов. Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей.

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    21 октября 2023, 10:41
    Гагин заявил о призывах Киева в сторону несовершеннолетних вступать в ряды ВСУ

    Советник главы ДНР Гагин заявил о призывах Киева в сторону несовершеннолетних вступать в ряды ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В рядах ВСУ сложился серьезный кадровый дефицит, существуют факты агитации несовершеннолетних учащихся школ и колледжей, сообщает советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, на Украине действует закон, согласно которому можно призывать с 16 лет на добровольной основе, в связи с этим военкомы начинают ездить по учебным заведениям – школам, техникумам, лицеям –агитировать их ехать на фронт и воевать, передает РИА «Новости».

    Гагин также не исключил, что на Украине могут принять закон и о мобилизации женщин, что в свою очередь может привести к каким-то бунтам и недовольству населения.

    При этом советник главы ДНР отметил, что не стоит недооценивать противника – резервы у ВСУ есть до сих пор, несмотря на наличие серьезного кризиса призывного ресурса.

    Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, что будут проверены все решения медицинских комиссий об освобождении от мобилизации. Также на Украине решили лишить отсрочки от армии людей, которые получают второе высшее образование.

    Коментарии (4)
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