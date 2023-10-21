Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью
Минобороны: Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью
Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в субботу около 21.00 дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Напомним, за минувшие сутки российская ПВО сбила три украинских военных самолета и вертолет.