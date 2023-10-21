Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль
Джо Байден: ХАМАС атаковал, потому что Саудовская Аравия была готова признать Израиль
Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал одной из причин нападения ХАМАС желание сорвать нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.
Байден заявил, что признание Саудовской Аравией Израиля объединило бы Ближний Восток. По его словам, в ХАМАС знали, что он собирался сесть за стол переговоров с саудитами, которые «не являются его».
«Я бы не назвал их величайшей демократией в мире», – приводит слова Байдена Белый дом, передает РИА «Новости».
Ранее Дональд Трамп заявил о приближении США к третьей мировой войне из-за политики Байдена
Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.