Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

Байден призвал Нетаньяху соблюдать «законы войны»

Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность соблюдения «законов войны»

Tекст: Антон Антонов

В частности, речь идет о «защите гражданского населения в Газе, застигнутого конфликтом, который начал ХАМАС». При этом Байден подчеркнул, что США поддерживают «право Израиля на оборону и обязанность обеспечивать безопасность своих граждан», передает РИА «Новости».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепе, также заявил, что «у Израиля есть не только право, но и обязательства защищать себя». По его словам, «очень важно, как Израиль это делает». Блинкен заявил, что должны соблюдаться «международное право, гуманитарные нормы, законы войны в зависимости от каждого конкретного случая», необходимо «делать все возможное», чтобы предотвратить гибель мирных жителей, передает ТАСС.

«Будет много времени, чтобы оценить, как проводились эти операции. Но я могу подчеркнуть, что для США это по-прежнему важно», – заявил он.

Его спросили о заявлении ХАМАС, согласно которому заложники могут быть отпущены, если Израиль прекратит наносить удары по сектору Газа. Блинкен заявил, что США требуют освобождения заложников без предварительных условий и не считают, что заявления ХАМАС заслуживают доверия. Блинкен сравнил заявления ХАМАС с заявлениями террористической организации «Исламское государство».

Напомним, СМИ сообщали, что США и ЕС потребовали от Израиля отложить операцию в Газе для освобождения заложников. Сообщается, что США и ЕС при участии Катара ведут секретные переговоры с ХАМАС.