Bloomberg: Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем

Bloomberg: Саудовская Аравия уведомила США о приостановке нормализации отношений с Израилем

Tекст: Вера Басилая

Агентство со ссылкой на источники передает, что Эр-Рияд поставил на паузу дипломатическую работу по нормализации отношений с Израилем и уведомил об этом администрацию Джо Байдена, передает ТАСС.

Американский чиновник сообщил Bloomberg, что США не получали информацию о приостановке нормализации отношений, это решение стало «серьезным ударом по амбициям президента Джо Байдена», потому что Вашингтонская администрация планировала содействовать переговорам о нормализации в регионе.

Ранее Reuters сообщила, что Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем, отметив, что на данный момент проведение переговоров невозможно.

До этого президент Ирана и наследный принц Саудовской Аравии провели «важное обсуждение», указав на необходимость прекратить «военные преступления» Израиля.