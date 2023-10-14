Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.8 комментариев
Bloomberg: Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем
Bloomberg: Саудовская Аравия уведомила США о приостановке нормализации отношений с Израилем
Власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США Джо Байдена о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта, сообщило Bloomberg.
Агентство со ссылкой на источники передает, что Эр-Рияд поставил на паузу дипломатическую работу по нормализации отношений с Израилем и уведомил об этом администрацию Джо Байдена, передает ТАСС.
Американский чиновник сообщил Bloomberg, что США не получали информацию о приостановке нормализации отношений, это решение стало «серьезным ударом по амбициям президента Джо Байдена», потому что Вашингтонская администрация планировала содействовать переговорам о нормализации в регионе.
Ранее Reuters сообщила, что Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем, отметив, что на данный момент проведение переговоров невозможно.
До этого президент Ирана и наследный принц Саудовской Аравии провели «важное обсуждение», указав на необходимость прекратить «военные преступления» Израиля.