В армии Израиля не исключили освобождение заложников в секторе Газа военным путем

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, в заложниках остаются люди разных национальностей, есть убитые из 42 стран, есть семь похищенных или пропавших без вести из России, а также 21 гражданин России, которые ранее погибли, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что есть 8 (заложников) из США, 7 - из Германии, 7 - из Аргентины, 10 - из Таиланда, 15 - из Таиланда», – сказал Адри.

Он отметил, что в ЦАХАЛ есть спецподразделения, которые занимаются вопросом заложников, добавив, что подробности их деятельности не разглашаются.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что в заложниках у ХАМАС остаются до 210 человек.

