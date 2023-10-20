Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.2 комментария
Лидер НКР заявил о невозможности упразднить республику одним указом
Лидер НКР Шахраманян заявил о невозможности упразднить республику одним указом
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян заявил, что его указа о роспуске госучреждений НКР недостаточно, чтобы республика прекратила свое существование.
Он пояснил, что существует много вопросов, связанных с этим указом, однако озвучить их он пока не может. У документа есть как положительные, так и отрицательные стороны, передает ТАСС.
«Республика, созданная народом, не может быть распущена никаким документом», – сказал Шахраманян во время акции протеста выходцев из региона у представительства НКР в Ереване.
Лидер НКР пояснил, что если бы он не подписал указ, то войска Азербайджана через час вошли бы в Степанакерт.
В Ереване продолжается протестная акция вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха продолжается. Полиция оцепила здание, внутри проходит встреча Шахраманяна с представителями протестующих.
Напомним, Шахраманян находится на территории Армении. 28 сентября он подписал указ о прекращении существования НКР.