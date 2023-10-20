Лидер НКР заявил о невозможности упразднить республику одним указом

Лидер НКР Шахраманян заявил о невозможности упразднить республику одним указом

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что существует много вопросов, связанных с этим указом, однако озвучить их он пока не может. У документа есть как положительные, так и отрицательные стороны, передает ТАСС.

«Республика, созданная народом, не может быть распущена никаким документом», – сказал Шахраманян во время акции протеста выходцев из региона у представительства НКР в Ереване.

Лидер НКР пояснил, что если бы он не подписал указ, то войска Азербайджана через час вошли бы в Степанакерт.

В Ереване продолжается протестная акция вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха продолжается. Полиция оцепила здание, внутри проходит встреча Шахраманяна с представителями протестующих.

Напомним, Шахраманян находится на территории Армении. 28 сентября он подписал указ о прекращении существования НКР.