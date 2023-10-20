Дело о подготовке убийства тележурналиста Соловьева передано в суд

Подозреваемому в подготовке убийства телеведущего Владимира Соловьева предъявили обвинение по шести статьям

Tекст: Вера Басилая

По данным суда, Стрижакову вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, участие в террористической организации, приготовление к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, группой лиц из корыстных побуждений и другие обвинения, передает ТАСС.

Отмечается, что по делу задержали шесть участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.

Стрижаков в несовершеннолетнем возрасте был судим за участие в убийстве и нескольких нападениях, совершенных по мотивам межнациональной и межрасовой ненависти, его отправили на десять лет в воспитательную колонию.

Ранее первый подозреваемый в попытке покушения на Соловьева Василий Стрижаков был арестован.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста.

Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

В СК уточняли, что злоумышленники планировали подорвать автомобиль Соловьева, а позже скрыться из России.

Подозреваемые в покушении изучали возможность убийства другого журналиста Дмитрия Киселева и главреда RT Маргариты Симоньян.

Сам телеведущий заявил, что ему не было ничего известно о готовящемся покушении, и поблагодарил сотрудников спецслужб.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Киев планировал убийство российского телеведущего.