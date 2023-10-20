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Маск потерял за сутки 16 млрд долларов
Bloomberg: Маск потерял 16 млрд долларов после падения акций Tesla на 9%
Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, потерял за сутки 16 млрд долларов состояния после того, как акции Tesla упали в цене на 9%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По итогам последних торгов акции производителя электромобилей Tesla подешевели на 9,3%, до 220 долларов. Благодаря этому состояние владельца компании уменьшилось на 16 млрд долларов – до 210 миллиардов, передает РИА «Новости». Однако даже это сокращение активов на 7% не сместило Маска с первого места в рейтинге самых богатых людей мира.
На втором месте в этом списке по-прежнему находится владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) Бернар Арно, а на третьем – основатель и бывший глава американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.
Напомним, 1 июня Маск вернул лидерство в списке богатейших людей мира.