Водитель школьного автобуса потерял сознание и съехал в кювет в Подмосковье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно данным следствия, 2 октября в экстренные службы Щелково поступила информация о том, что у села Трубино перевозивший 30 детей и шесть учителей школьный автобус съехал в кювет, передает ТАСС.

СК организовал доследственную проверку: по предварительным данным, пострадавших среди школьников нет, за медпомощью обратился один взрослый с ссадинами и царапинами и водитель автобуса. Планируется назначение ряда судебных экспертиз.

Областная прокуратура также по факту ДТП начала проверку.

Между тем, как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, причиной аварии стало то, что водитель автобуса потерял сознание.

По сообщению пресс-службы, водитель автобуса частной компании перевозил 30 несовершеннолетних и семь сопровождающих из Щелкова в гимназию в селе Душоново. Во время движения водитель почувствовал себя плохо, потерял управление, в итоге автобус скатился в кювет.

Ранее в Карелии в результате ДТП перевернулся автобус с 40 пассажирами.