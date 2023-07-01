В Карелии в результате ДТП перевернулся автобус с 40 пассажирами

Министр здравоохранения Карелии Охлопков: В Лахденпохском районе республики перевернулся автобус с 40 пассажирами

В результате ДТП в Лахденпохском районе Карелии перевернулся автобус с 40 пассажирами, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии, в результате ДТП в Лахденпохском районе на трассе между поселком Куркиеки и поселком Койонсаари перевернулся автобус. Он уточнил, что на момент аварии в автобусе находились 40 человек, передает ТАСС.

Позже в пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщили, что девять пострадавших доставлены в Сортавальскую центральную районную больницу, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, еще семь человек отправлены на амбулаторное лечение.

В автобусе находилась туристическая группа из Петербурга, среди пассажиров было пятеро детей. В минздраве Карелии уточнили, что среди детей пострадавших нет. Там заверили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Авария с участием автобуса Neoplan, в котором находился 41 человек, произошла около 14.00 мск на региональной автодороге Ласанен – Терву, где 47-летний водитель допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием.

МВД Карелии сообщило в своей группе в сети «ВКонтакте», что авария произошла около 14.00 мск. Предварительной причиной ДТП является несоблюдение водителем автобуса скоростного режима в имеющихся дорожных условиях.

Следственное управление СК РФ по Карелии сообщило в своем Telegram-канале о том, что по факту ДТП с пассажирским автобусом проводится доследственная проверка, следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 5 ноября 2022 года 19 человек пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Тульской области.