Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за послушное следование антироссийской политике Запада

Tекст: Антон Никитин

Как отметил автор статьи, на Западе твердят, что Россия должна «потерпеть поражение» на Украине, иначе рухнет весь международный порядок, а усиление Китая является вызовом, из-за чего следует «обезопасить себя». Однако, подчеркнул историк, на самом деле самая большая проблема, скорее всего, исходит из Германии, передает РИА «Новости».

В статье отмечается, что состояние экономики ФРГ взывает у немцев беспокойство: они «потеряли веру» в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, и разочаровывались в ценностях и методах правящих центристов.

Как считает автор публикации, немецкая модель управления переживает двойной кризис: в экономике и в политике. Причин этого, по мнению Амара, много, три из них связаны с конфликтом на Украине: во-первых, в Германии широко распространилось мнение, что Берлин пожертвовал собственными жизненно важными интересами в угоду стратегии Запада, во-вторых, у немцев вызывает сильное беспокойство слишком большая потеря суверенитета Германией, а в-третьих, немцев тревожат последствия рецессии и экономического спада. Кроме того, немцы боятся эскалации конфликта и его перерастания в открытое противостояние между НАТО и Россией, добавил историк.

В конце статьи он выразил уверенность, что Германии придется заплатить страшную цену за послушное следование западной политике в отношении России и Китая.

Ранее из результатов опроса стало известно, что уровень поддержки правительства в Германии достиг антирекорда.