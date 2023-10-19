  • Новость часаНазван возможный мотив убийства сына и тещи Стаса Намина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли
    Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына за убийство бабушки и брата
    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека
    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке
    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    Участники пропалестинской акции в Берлине забросали полицию камнями
    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

    2 комментария
    19 октября 2023, 11:21

    В Москве собрались наладить производство препаратов против редких заболеваний

    Мэр Москвы Собянин: В Алабушеве построят биотехнологический комплекс концерна «Россиум» в рамках импортозамещения

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве планируется строительство нового производства лекарств для лечения онкологии, а также генетических и редких болезней в рамках импортозамещения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Так, в Алабушеве появится биотехнологический завод от «Россиума». Уже в 2027 году предприятие должны ввести в эксплуатацию, а первый выпуск готовой продукции планируется получить не позднее первого квартала 2028 года, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал мэра.

    Собянин подчеркнул, что новое производство стало частью фармацевтического кластера Москвы, который представляет собой 11 компаний. Восемь заводов уже начали работать. На предприятиях кластера начнут производить 128 международных непатентованных лекарств, 98 из них в России до этого не выпускали.

    По словам мэра столицы, благодаря новому производству удастся закрыть потребность в отечественных онкологических препаратах более чем на 80%, что позволит ускорить развитие импортозамещения и технологического суверенитета России.

    Ранее стало известно, что челябинские ученые разрабатывают отечественные поршни для кораблей и локомотивов, которые заменят используемые немецкие аналоги.

    До этого сообщалось, что в институте РАН импортозаместили иностранные приборы в телескопе «Спектр-УФ».

    16 октября 2023, 17:43
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    @ Saeed Qaq/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала установку дополнительной защиты на свои танки Merkava в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    ЦАХАЛ устанавливает на свои танки «мангалы», которые представляют собой металлические антидроновые «козырьки» и решетки над башнями, фотографии этих танков появились в интернете.

    Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев рассказал, что в ЦАХАЛе очень грамотно подходят к оценке рисков, поэтому если они чувствуют «западню», например, если их будет ждать в руинах города FPV-дроны, то они заранее уже принимают меры, которые уже доказали свою эффективность.

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе. Газета ВЗГЛЯД писала, как появление FPV-дронов повлияло на тактику ведения боевых действий.

    До этого в США сообщили, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться до шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Бойцы ХАМАС опубликовали видео с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

    Коментарии (30)
    16 октября 2023, 20:36
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами

    Путин заявил Нетаньяху о предпринимаемых шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа

    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер проинформировал о предпринимаемых Москвой шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что Путин довел до израильской стороны ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Кроме того, глава государства заявил Нетаньяху о готовности России содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

    Как уточнили в пресс-службе, Путин осудил действия в Израиле, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, добавили в Кремле.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. До этого российский лидер в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    Коментарии (14)
    16 октября 2023, 13:37
    Опубликовано видео нападения с ножом на пассажира в метро Москвы

    Прокуратура опубликовала видео нападения на пассажира в метро Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичном метрополитене между двумя пассажирами произошел конфликт, один из них атаковал другого с ножом, драка попала на видео, сообщили в прокуратуре города.

    Инцидент произошел на станции «Мичуринский проспект», происшествие попало на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно данным прокуратуры, 40-летний мужчина нанес несколько ударов ножом оппоненту, пострадавшему причинен легкий вред.

    Дело завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

    В январе 2022 года на станции столичного метро «Чертановская» произошла массовая драка, инцидент попал на видео.

    Коментарии (16)
    18 октября 2023, 08:51
    Россиян предупредили о тройной эпидемии вирусов

    Эпидемиолог: В России ожидается тридемия вирусов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России ожидается так называемая тридемия, или тройная эпидемия, сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.

    Как сообщает РИА Новости, речь идет о сезонных вирусах, а также вирусах гриппа и COVID-19.

    Как рассказала Эсауленко на всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Новый сезон – старые проблемы» в Великом Новгороде, сформировалась новая вирусная реальность, и российские медики выстраивают новую тактику лечения пациентов. По ее словам, сложность в лечении заключается в том, что симптомы всех трех заболеваний очень похожие, из-за чего возникают проблемы с диагностированием, cообщила Газета.RU.

    Эсауленко добавила, что необходимо учитывать присоединение бактериальных инфекций, возможное развитие тяжелых заболеваний и обострение хронических болезней.

    Она добавила, что коронавирус уже не так опасен, как в начале пандемии. Он переносится легче, но стал более заразным, особенно новые штаммы «эрис» и «пирола».

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что новые варианты вируса SARS-CoV-2 претерпели некритичные изменения.

    Коментарии (4)
    16 октября 2023, 19:29
    В Госдуме рассказали о принципах выбора городов для новых российских купюр

    Депутат Госдумы Артем Кирьянов рассказал о принципах выбора символов для новых российских купюр

    В Госдуме рассказали о принципах выбора городов для новых российских купюр
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Символы на новых российских банкнотах были выбраны на основе принципа ротации – по принадлежности к федеральным округам. Центробанк оценивал символы, исходя из дизайнерской и туристической привлекательности, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов и экономист Кирилл Бабаев. В понедельник Центробанк представил новые купюры 1000 и 5000 рублей.

    «Подбор символов для российских банкнот ведется на основе деления страны на федеральные округа, а не на отдельные регионы. Если на прежних купюрах были представлены Хабаровск и Ярославль как отражение Дальневосточного и Центрального округов, то теперь мы видим Нижний Новгород, который символизирует Приволжский федеральный округ, и Екатеринбург (Уральский федеральный округ)», – рассказал Кирилл Бабаев, приглашенный специалист Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

    «Если говорить о том, каким образом выбирали конкретные памятники, то это вопрос к дизайнерам – они смотрят, чтобы символ хорошо смотрелся на купюре, имел подходящие форму, размеры, композицию и прочее. Кроме того, я думаю, что в данном случае были найдены наиболее привлекательные с точки зрения туризма памятники, но при этом не самые популярные и, скажем так, не «заезженные». Это может привлечь внимание людей к этим достопримечательностям», – добавил собеседник.

    «При этом очевидно, что окончательным выбором и утверждением того, какие памятники будут представлены на банкнотах, занимается федеральный центр по согласованию с администрациями регионов и руководством федеральных округов», – отметил он.

    «В России очень много городов, которые бы хотели бы быть отражены на купюрах. Из множества вариантов были выбраны Нижний Новгород и Екатеринбург, но это ни в коем случае не значит, что другие регионы и федеральные округа не достойны также быть представлены на российских банкнотах. Какие-то банкноты внедряются, какие-то выводятся из оборота, это обычный принцип ротации», – подчеркнул Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    «Естественно, представленные на банкнотах символы всегда что-то значат для нашей страны. Нижний Новгород, например, как мы знаем – знаковый город в истории становления российской государственности. Ну и конечно, никакой корреляции между номиналом банкноты и значимостью представленных символов и регионов нет – для нас они все одинаково важны», – резюмировал парламентарий.

    На ваш взгляд
    Вы считаете необходимым введение в оборот в России купюры номиналом в 10 тысяч рублей?



    Результаты
    7 комментариев


    В понедельник Банк России представил и начал вводить в обращение новые банкноты 1000 и 5000 рублей. Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На одной стороне изображен челябинский гранитный памятник «Сказ об Урале», созданный по мотивам сказок Павла Бажова, и стела «66 параллель» в Салехарде, на оборотной стороне – стела «Европа – Азия».

    Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне – Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии, сообщается на сайте регулятора.

    Как сказал на презентации зампредседателя ЦБ Сергей Белов, обновленные купюры имеют «усиленный защитный комплекс», повышенную износоустойчивость и снабжены QR-кодом, с помощью которого можно узнать о признаках подлинности банкнот. Банкноты будут поступать в обращение постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года, печать которых ЦБ прекратит.

    Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что при создании модернизированных купюр использованы только собственные решения, без участия поставок материалов из недружественных государств. По его словам, программное обеспечение для распознания банкоматами обновленных купюр уже разработано, «Гознак» готов представить его работу уже на следующей неделе, сообщает ТАСС.

    Ранее Трачук заявил, что возвращения в оборот пяти- и десятирублевых банкнот можно ожидать уже в 2023 году. Напомним, зампредседателя ЦБ РФ Михаил Алексеев рассказал, что на новых банкнотах номиналом 100 рублей появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.

    Коментарии (4)
    17 октября 2023, 17:40
    В «Москвариуме» сообщили о первой в истории России беременности косатки
    В «Москвариуме» сообщили о первой в истории России беременности косатки
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В «Москвариуме» заявили, что ждут пополнение, потомство должна принести косатка Ная, которая находится на 15-м месяце беременности, сообщила ветврач океанариума Ирина Суворова.

    Беременность косатки в искусственных условиях – это первый подобный опыт для России. Детеныш у Наи может появиться на свет к Новому году, сообщает «Фонтанка.ru».

    Сейчас «Москвариум» вовсю готовится к встрече с косатенком: сотрудники заливают специальный бассейн для родов и закупают заменитель китового молока, если вдруг Ная не сможет выкормить детеныша.

    Также есть опасения, что из-за своей неопытности Ная не сможет помочь детенышу выплыть на поверхность для первого вдоха. Партнер Наи, 16-летний Норд, умер этим летом.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 20:54
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал американского коллегу Джо Байдена опытным политиком.

    «Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике», – сказал Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер считает, что «если у них (коллективного Запада) других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо».

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

    Коментарии (7)
    18 октября 2023, 08:30
    В России предложили запретить вегетарианство для детей

    В России предложили законодательно запретить вегетарианство для детей

    Tекст: Александра Юдина

    В России на законодательном уровне нужно рассмотреть вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства несовершеннолетних детей, внесла предложение уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

    Уточняется, что копия такой инициативы направлена на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, а также в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, передает RT.

    Волынец подчеркнула, что модные пищевые привычки могут вызвать у детей дефицит витаминов В12 и D, участвующих напрямую в формировании нормального функционирования опорно-двигательного аппарата.

    Более того, по ее словам, дети-вегетарианцы чаще испытывают дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода, а это вызывает анемию, неврастению, тяжелое отставание в росте и развитии, нарушения моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы, запоры, разрушение зубов.

    Волынец добавила, что ввиду отсутствия в российском законодательстве положений, которые грозили бы наказанием для родителей, принуждающих детей к вегетарианству без врачебной необходимости, довольно сложно бороться с альтернативными способами питания.

    В этой связи уполномоченный по правам ребенка в Татарстане призвала власти рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей.

    Напомним, органы опеки и попечительства Ставропольского края изъяли у жительницы Кисловодска полуторагодовалую дочку, которая была истощена и весила вдвое меньше нормы. Мать была не согласна с действиями опеки, считая, что ее дочь «просто худенькая».

    Кисловодский городской суд направил на принудительное лечение вегетарианку, которая довела до истощения свою дочь.

    Коментарии (16)
    16 октября 2023, 20:10
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили израильские СМИ.

    Как пишет Haaretz, главной темой разговора Путина и Нетаньяху стала ситуация вокруг сектора Газа, передает ТАСС. Канцелярия израильского премьера сообщения о телефонном разговоре двух лидеров пока не комментирует.

    Ранее Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 12:21
    СМИ: Российские банки готовятся к повышению ключевой ставки

    РБК: Банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании роста ключевой ставки в октябре

    Tекст: Александра Юдина

    Российские банки заняли у Центрального банка более 7 трлн рублей, это может свидетельствовать о том, что банки увеличивают резервы в ожидании очередного увеличения ключевой ставки, следует из статистики регулятора и опрошенных экспертов.

    Отмечается, что 12 октября обязательства банков увеличились до 6,98 трлн рублей, на следующий день – до 7,14 трлн рублей, а 17 октября снизились до 3,27 трлн рублей, вследствие чего долг кредитных организаций перед ЦБ превысил объем размещенных ими на депозитах и корсчетах в ЦБ средств, передает РБК.

    По мнению экспертов, рост долга сектора перед регулятором является признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября, передает «Газета.Ru».

    В сентябре Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых. Как заявляли в ЦБ РФ, инфляционное давление в российской экономике остается высоким.

    Коментарии (2)
    18 октября 2023, 10:32
    Доктор Мясников рассказал об опасности и пользе соли

    Tекст: Александра Юдина

    Соль является главной составляющей пищевых нужд человека и содержит два важных микроэлемента, которые необходимы для нормального функционирования организма, заверил заслуженный врач России Александр Мясников.

    По его словам, при этом преизбыток соли в организме способствует развитию различных заболеваний, в том числе гипертонии и злокачественных опухолей почек, передает «Вечерняя Москва».

    Мясников добавил, что полное отсутствие соли в рационе может вызывать неврологические проблемы, судороги, потерю сознания и даже привести к летальному исходу.

    Также медик отметил, что разбавлении большим объемом воды соли в крови организм быстро компенсирует это посредством гормонов и изменений в работе почек.

    По его словам, нижний допустимый уровень потребления соли составляет три грамма в сутки.

    Кроме того, Мясников порекомендовал включать в ежедневный рацион небольшое количество орехов, чтобы предотвратить старение мозга и деменцию. Он заверил, что следует есть около 50 граммов орехов каждый день, предпочтительно в сыром виде или как добавку к блюдам.

    Ранее доктор Мясников заявил, что соусы несут большую угрозу для здоровья, самая здоровая пища готовится без соли, с минимальным количеством специй и употребляется без добавок.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 15:04
    В России собрались внести изменения в указ о многодетных семьях

    Вице-премьер Голикова заявила, что российские власти прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Так, согласно поручению российского лидера Владимира Путина прорабатываются изменения в датированный началом 90-х 431-й указ, который определил некий набор льгот для многодетных семей, который объективно в разной степени реализуется субъектами, передает ТАСС.

    Голикова допустила, что этот шаг продиктован необходимостью уточнения уровня бюджетной обеспеченности таких семей.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи гордостью России.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 17:46
    Лавров оценил позицию КНДР по вхождению новых регионов в состав России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в вопросе спецоперации на Украине и вхождения новых регионов в состав России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе визита в КНДР в среду.

    «Мы высоко ценим вашу принципиальную, однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации», – сказал министр на официальном приеме от имени правительства КНДР, передает ТАСС.

    Лавров назвал свой визит в республику хорошей возможностью для обсуждения реализации договоренностей, достигнутых между президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном на аэродроме Восточный.

    «Нынешний визит дает очень хорошие возможности рассмотреть подробно каждую из доверенностей, которую достигли на высшем уровне на космодроме Восточный, и наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей», – сказал глава российского МИД.

    Ранее Лавров заявил о планах России и КНДР развивать сотрудничество, не подверженное давлению западных стран.

    Коментарии (0)
    16 октября 2023, 16:54
    Рябков: Россия приложит все усилия для вывоза россиян из Израиля

    Замглавы МИД Рябков: Россия приложит все усилия для эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта

    Tекст: Валентина Григоренко

    Москва прорабатывает вопрос выезда россиян из зоны риска палестино-израильского конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на совещании у президента России Владимира Путина.

    Как указал Рябков, Россия приложит все усилия, чтобы максимально взаимодействовать с партнерами и единомышленниками по политической линии, для того чтобы купировать текущий момент и создать условия для выезда из зоны палестино-израильского конфликта россиян, передает ТАСС.

    По его словам, данная работа проходит по линии посольств, российского представительства при Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб, департамента Ситуационно-кризисного центра, во взаимодействии со всеми ведомствами.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова сообщила, что Москва прорабатывает вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта совместно с Каиром.

    В субботу в посольстве России в Израиле заявили, что число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время активных боевых действий не приходится ожидать систематизированной информации, поэтому пока нет точных данных о судьбе россиян в Израиле и Палестине.

    Коментарии (3)
    17 октября 2023, 15:52
    Названо число заявок на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

    Более 340 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

    Названо число заявок на участие в конкурсе «Это у нас семейное»
    @ Пресс-служба конкурса

    Tекст: Александра Юдина

    С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие в нем подали более 60 тыс. семей, то есть более 340 тыс. человек, сообщил на первом заседании Наблюдательного совета конкурса первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Объявив 1 сентября о запуске конкурса «Это у нас семейное», президент России сказал, что это будет самый народный конкурс на платформе «Россия – страна возможностей» – и, как всегда, оказался прав. Участие в конкурсе дает семьям возможность выиграть по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Не менее интересный приз – уникальные путешествия по самым прекрасным и удивительным местам страны», – отметил Кириенко, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Он подчеркнул, что все семейные команды «совершенно удивительные» – они предмет гордости для России. «Главное, чтобы в результате конкурса об этих людях, их традициях и династиях узнала вся наша большая страна», – сказал Кириенко.

    На заседании было принято решение об уменьшении возраста младших участников семейных команд с шести до пяти лет и утверждены первые восемь заданий дистанционного этапа. Кириенко отметил, что каждое задание конкурса «Это у нас семейное» должно иметь воспитательный эффект, быть полезным и интересным для семьи.

    Кроме того, Кириенко привел несколько примеров ярких историй участников, которые уже подали заявки на конкурс «Это у нас семейное». Например, Василий и Евдокия Безруковы из поселка Кулебаки Нижегородской области в ноябре этого года отметят юбилей – 70 лет совместной жизни. Они родили и воспитали пятерых детей, которые сами уже являются бабушками и дедушками. Самая многочисленная на данный момент команда Ольховских из Забайкальского края, воспитывающая 26 детей, 23 из которых приемные.

    Учитель начальных классов Ульяна Каретникова из села Репное Саратовской области – представитель династии педагогов, которая началась еще в XIX веке. Их общий трудовой стаж – более 500 лет. Ларины – династия атомщиков, из поколения в поколение члены семьи работают на градообразующем предприятии – Нововоронежской атомной электростанции, которую проектировал их дед. Есть даже династия гармонистов из Вологодской области. Всех членов семейной команды Малышевых объединяет любовь к игре на гармони.

    Как добавил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, в данный момент среди участников конкурса «Это у нас семейное» 62% представительниц прекрасного пола и 38% мужского пола. 37% участников – это родители и законные представители, 36% – дети, 21% – бабушки и дедушки, 5% – другие родственники, а 1% – прабабушки и прадедушки.

    Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (29%), Приволжского (20%), Сибирского (12%) и Уральского (11%) федеральных округов. Южный федеральный округ вместе с новыми регионами, а также Северо-Западный федеральный округ заявили по 10% участников. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%.

    Коментарии (0)
    Главное
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем
    Лавров посоветовал российским туристам отдых в Северной Корее
    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии
    Военный эксперт предупредил о подготовке Украины к атакам на российские ТЭЦ
    Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Грузии
    Маск собрался заблокировать соцсеть X в Европе
    Определен возраст наступления старости у россиян

    Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли

    Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Еще в начале прошлого года она составляла всего 25%, а теперь Китай и Россия почти полностью вычеркнули доллар из своей торговли. Однако переходить на национальные валюты со всеми торговыми партнерами не всегда удачная идея. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Пекин разрушили последние торговые барьеры

    В Пекине в рамках третьего международного форума «Один пояс – один путь» состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обсудили рекордный рост товарооборота между странами, а также анонсировали ряд крупных инфраструктурных проектов. О чем еще говорили главы государств и как встреча отразится на дальнейшем партнерстве России и Китая? Подробности

    Перейти в раздел

    «Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна

    Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как заявил Владимир Путин, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль. В ходе СВО «Кинжал» доказал свою эффективность и неуязвимость перед западными средствами ПВО, поэтому теперь Украине придется находиться в постоянном состоянии тревоги. Какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем? Подробности

    Перейти в раздел

    Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке

    США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на «другую сторону». Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............