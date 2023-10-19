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В России начата разработка отечественного поршня для кораблей и локомотивов
Ученые ЮУрГУ разрабатывают отечественный поршень для кораблей и локомотивов
Челябинские ученые разрабатывают отечественные поршни для кораблей и локомотивов, которые заменят используемые немецкие аналоги. Опытная партия поршней пройдет испытания до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
По сообщению пресс-службы, в ЮУрГУ разработали поршень российской конструкции, который станет внешним аналогом зарубежной детали, но усовершенствует свою начинку, что позволит повысить надежность и долговечность двигателей, передает ТАСС.
Там пояснили, что вуз проводит импортозамещение для Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ), который выпускает перспективную серию высокооборотных двигателей многоцелевого назначения ДМ-185 для судов, кораблей, железнодорожных локомотивов и карьерной автотехники. Для производства таких двигателей применяются поршни немецкой фирмы. В отличие от немецкого поршня, в котором две детали – днище и «юбка» – вставляются одна в другую и фиксируются гайкой, внутренняя конструкция российской модели предусматривает их фиксацию по технологии фрикционной сварки.
В министерстве уточняют, что до конца 2023 года опытная партия поршней пройдет материаловедческие и моторные испытания. В планах УДМЗ к марту 2024 года разместить у себя на территории и запустить высокотехнологичную установку для изготовления таких поршней, поскольку аналогичного оборудования в России пока нет.
По сообщению министерства, в ближайшем будущем намечается и полная локализация всего цикла производства дизельного мотора, и на Урале скоро смогут полностью собирать перспективные промышленные двигатели многоцелевого назначения без участия зарубежных производителей.
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