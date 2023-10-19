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    «Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна
    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    Россия потребовала в ООН проведения расследования удара по больнице в Газе
    Небензя назвал заложниками около 1 тыс. россиян в Газе
    Байден пообещал запросить беспрецедентный пакет помощи Израилю
    Минздрав сектора Газа: Более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли
    Проверочные работы по иностранным языкам в школах решили отменить
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

    2 комментария
    19 октября 2023, 09:21

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

    19 октября 2023, 02:03
    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека

    Во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись

    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала.

    «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Накануне протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Коментарии (28)
    18 октября 2023, 14:10
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах, заявил президент Владимир Путин.

    «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать – отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он высказался о переговорах с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых затрагивался вопрос о прекращении огня на украинской территории.

    Путин отметил, что не считает исчерпанным оптимизм Орбана по этой теме.

    «Но моя позиция по этой части нашего разговора хорошо известна, здесь секретов нет. На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно», – сказал российский лидер.

    Звучат заявления о готовности Киева к «каким-то переговорам», и те, кто курируют направления внешней политики киевского режима, заявлявшие недавно о необходимости нанести России стратегическое поражение, сейчас «заговорили другим голосом», отметил Путин. Эти лица «говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», – сказал президент России.

    «Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом и господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если, действительно, есть желание договариваться», – заключил Путин.

    Ранее Орбан заявлял, что главный вопрос, волнующий всех в Европе – окончание вооруженного конфликта на Украине.

    Коментарии (41)
    18 октября 2023, 13:24
    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»

    Путин: Самолеты России с «Кинжалами» будут патрулировать пространство над Черным морем

    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

    «По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами «Кинжал», – передает ТАСС слова Путина на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Российский лидер уточнил, что «эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость 9 Махов».

    «Это не угроза», – отметил Путин, пояснив, что информирует о принятом решении.

    Президент заметил, что США все больше втягиваются в конфликт на Украине. «Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу», – констатировал он.

    Позднее, отвечая на вопрос о том, не назовут ли западные страны «угрозой» поручение российского лидера о патрулировании пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал», Путин сказал: «Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

    Коментарии (60)
    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    18 октября 2023, 13:20
    В Германии оценили инцидент с Шольцем в аэропорту Израиля

    Политолог Рар: Фотографии лежащего на полу Шольца выгодны немецким СМИ

    В Германии оценили инцидент с Шольцем в аэропорту Израиля
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европейские СМИ хватаются за любую возможность продемонстрировать населению «правильную» сторону в текущих конфликтах. Фотографии прячущихся от обстрелов Олафа Шольца и Анналены Бербок в этом им помогают. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел германский политолог Александр Рар. Ранее канцлеру Германии пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги.

    «Лежание на полу в израильском аэропорту не навредит репутации Шольца. Прямо сейчас немецкие СМИ пишут о том, каким молодцом оказался действующий канцлер – не побоялся приехать в воюющую страну. Ради поддержки Тель-Авива местные политики готовы на все. Сейчас в Берлине все регламентируется «моральным подходом», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «После того, как видео с Шольцем попало в сеть, многие издания стали вспоминать про поездки европейских лидеров вв Киев. Все, кому не лень, приезжали тогда в столицу Украины. Главам государств Евросоюза было приятно выразить чувства солидарности Зеленскому лично. Это укрепляло их репутацию», – отмечает эксперт.

    «Таким образом яркие картинки немецких политиков, укрывающихся от обстрелов – это важная часть работы СМИ Германии. Стоит изобразить Шольца лежащим на полу или показать Бербок, сидящую в шлеме в бункере, и читателям сразу становится понятно, кто в этой истории преступник, а кто – жертва», – подчеркивает собеседник.

    «К тому же, действующий канцлер всегда старался создавать «человечный» образ для немецкого общества. Вспомним, как он упал во время пробежки и повредил себе глаз. Ему долгое время пришлось ходить в повязке – выглядело это достаточно интересно», – резюмирует Рар.

    Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги. Глава правительства ФРГ готовился к вылету из Израиля в Каир, однако после включения сирен, предупреждающих об опасности, ему вместе с членами правительственной делегации пришлось срочно покинуть самолет.

    В это время неподалеку от взлетной полосы свою работу начала система ПВО «Железный купол». После инцидента сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам Германии осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей, сообщает издание Bild.

    Кроме того, во время пребывания в Тель-Авиве Шольцу пришлось укрыться в убежище в связи с ракетной тревогой. Там он пробыл несколько минут. В течение «визита солидарности» канцлер ФРГ провел переговоры с Биньямином Нетаньяху, встретился с Ицхаком Герцогом и родственниками граждан Германии, находящихся в плену у ХАМАС.

    Напомним, Олаф Шольц также заявлял о недопустимости организации пропалестинских демонстраций на территории ФРГ. Он пообещал, что власти страны будут жестко пресекать любые правонарушения, осуществленные в ходе этих мероприятий. По его мнению, жители Германии должны поддержать сограждан-евреев, гарантировать из безопасность и проявить солидарность с ними.

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    18 октября 2023, 10:20
    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер заявил о скором выходе поставок газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    По его словам, только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов экспорта, который был в Западную Европу, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию.

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    18 октября 2023, 10:04
    МИД Турции заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком

    Глава МИД Турции: США на грани окончательного разрыва с Ближним Востоком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Моральное превосходство» США на Ближнем Востоке невероятно пострадало, возможно, США находятся на грани окончательного разрыва с регионом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Комментируя отправку США авианосца в Восточное Средиземноморье, Фидан ответил, что это не новая ситуация и Вашингтон может преследовать тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями, передает РИА «Новости».

    Как приводит слова министра телеканал TRT Haber, США хотят, чтобы это стало сдерживающим фактором, если в войну вступит другая сторона, кроме ХАМАС. Фидан добавил, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине, но в какой степени Америка пойдет на это, пока неясно.

    Отметив, что «моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало», Фидан сказал, что, «возможно, США находятся накануне окончательного разрыва».

    Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку ударной группы с авианосцем «Эйзенхауэр» на восток Средиземного моря, следует из распространенного заявления Пентагона.

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    18 октября 2023, 18:17
    Совбез ООН отклонил поправки России к резолюции по ситуации в Газе
    Совбез ООН отклонил поправки России к резолюции по ситуации в Газе
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отклонил поправки России к бразильскому проекту ближневосточной резолюции.

    Совбез ООН отказался принимать предложенные Россией поправки к проекту резолюции Бразилии по Ближнему Востоку, дополняющие документ призывом к немедленному гуманитарному прекращению огня и осуждением неизбирательных ударов по сектору Газа, передает ТАСС.

    После обстрела больницы Аль-Ахли в Газе Россия дополнила последнюю поправку отдельным осуждением этой атаки. Таким образом планировалось сбалансировать бразильскую резолюцию, в которой осуждается атака ХАМАС, но отсутствует оценка действиям Израиля, отметили в постоянном представительстве России при ООН.

    По данным Минздрава сектора Газа, в результате удара по больнице Аль-Ахли погиб 471 человек. МИД Палестины назвал преднамеренной атаку Израиля на больницу.

    Коментарии (12)
    18 октября 2023, 23:59
    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США

    Полиция Капитолия заявила о проникновении протестующих против боевых действий в секторе Газа в здание Конгресса США

    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание Конгресса США, сообщила полиция Капитолия.

    Полиция Капитолия сообщила в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), что проводятся задержания в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США), передает ТАСС.

    Правоохранители также сообщили об арестах в холле здания офиса Палаты представителей по соседству с Капитолием, троим задержанным предъявлены обвинения в нападении на полицейских при исполнении, передает РИА «Новости».

    Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что внутри зданий Конгресса демонстрации запрещены.

    Накануне в разных странах прошли ночные акции протеста против боевых действий в Газе. На этом фоне в Москве усилили охрану посольства Израиля.

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    18 октября 2023, 13:25
    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином

    Путин разговаривал с Си Цзиньпином три часа, обсудил Украину и Ближний Восток

    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трех часов, рассказал президент Владимир Путин по итогам визита в Китай. По его словам, в число тем, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток.

    «Три часа мы разговаривали с председателем КНР, все и не расскажешь», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что «это вся двусторонняя повестка, много там вопросов – это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа».

    «Обсуждали довольно подробно ситуацию и на Ближнем Востоке, – рассказал президент России. – Я проинформировал председателя и о ситуации, которая складывается и на украинском треке, довольно подробно».

    «Все эти внешние факторы – это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие», – подчеркнул Путин.

    «У нас был деловой обед в узком составе, где присутствовал министр иностранных дел, присутствовали с обеих сторон помощники, а потом председатель Си предложил нам уединиться. Мы с ним беседовали с глазу на глаз, действительно, как и есть, именно за чашкой чая. Говорили часа, наверное, полтора, может быть, два, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз», – добавил глава государства.

    Встреча проходила на полях форума «Один пояс – один путь». Главы государств побеседовали как в расширенном составе – с участием представительных делегаций, так и в узком – в формате рабочего завтрака. Затем они пообщались тет-а-тет.

    Путин сообщил также, что Россия находится на шестом месте по товарообороту с Китаем, если считать все страны. При этом, если говорит о странах, не входящих в регион Дальнего Востока, Россия вышла на второе место после США, обогнав Германию.

    Это уже вторая встреча Путина и Си Цзиньпина в этом году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А Путин в предыдущий раз посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Коментарии (5)
    18 октября 2023, 17:54
    Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю
    Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден хочет запросить у американского Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю, об этом он заявил во время своей речи в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль.

    Он уточнил, что США намерены обеспечить всем необходимым систему ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

    Ранее Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».

    Коментарии (21)
    18 октября 2023, 22:40
    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы

    Журналист Херш: Израиль намерен устроить в секторе Газа подобие Хиросимы

    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы
    @ Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские войска намерены устроить в секторе Газа разрушения наподобие учиненных Соединенными Штатами в японском городе Хиросима, только без использования ядерного оружия, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

    «Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», – приводит РИА «Новости» слова Херша, который в своей колонке на портале Substack процитировал своего источника, знакомого с планами израильской армии.

    Ссылаясь на данные источников, Херш утверждает, что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых никого из них.

    По словам американского журналиста, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключается в том, чтобы израильская армия убила всех членов палестинского движения ХАМАС, которых сможет найти.

    Ранее Херш заявил, что израильские войска планируют «сровнять с землей» город Газа и территории к северу от него при помощи американских управляемых авиабомб и в ходе последующей операции с привлечением ВВС, передает ТАСС.

    «После того как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, оперативные планы Израиля предусматривают, что ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее. Город Газа перестанет существовать», – заявил журналист.

    «Затем Израиль начнет сбрасывать американские бомбы весом 5 тыс. фунтов (2,2 тонны), также известные как «противобункерные авиабомбы» с JDAM (с комплектом высокоточного наведения), на территории, которые сровняли с землей», – утверждает Херш.

    По словам американского журналиста, согласно планам израильских военных, сразу после бомбардировок будет задействована пехота для «проведения операций по зачистке», а именно «поиска и убийства» боевиков ХАМАС, которые смогли пережить авиаудары.

    Напомним, в сентябре 2021 года женщины-конгрессмены Александрия Окасио-Кортес и ее коллега, дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб попытались не допустить передачу Израилю комплексов Boeing Joint Direct Attack (JDAM), которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы. Окасио-Кортес заявляла, что эти вооружения Израиль использует в операциях против ХАМАС, в которых погибли мирные жители сектора Газа.

    Коментарии (21)
    18 октября 2023, 19:46
    Россия потребовала в ООН проведения расследования удара по больнице в Газе

    Россия потребовала проведения объективного расследования удара по больнице в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия призывает к проведению объективного расследования удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    Он указал,что удар по больнице является ценой «промедлений членов Совета, многие из которых прокрастинировали с момента начала эскалации», передает ТАСС.

    Также Небензя заявил, что блокада сектора Газа ставит на грань выживания все население анклава.

    По данным Минздрава сектора Газа, в результате удара по больнице Аль-Ахли погиб 471 человек. МИД Палестины назвал преднамеренной атаку Израиля на больницу.

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    18 октября 2023, 12:19
    Байден в Израиле обвинил «другую сторону» в атаке на больницу в Газе

    Байден на встрече с Нетаньяху возложил ответственность за атаку на больницу в Газе на «другую сторону»

    Байден в Израиле обвинил «другую сторону» в атаке на больницу в Газе
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что ответственность за атаку на больницу Аль-Ахли в городе Газа несет «другая сторона» конфликта.

    Американский президент заявил, что глубоко опечален взрывом в медучреждении. «На основании того, что я видел, кажется, что это было сделано другой стороной, а не вами», – сказал Байден, обращаясь к Нетаньяху.

    Он добавил, что прибыл в еврейское государство, чтобы выразить поддержку Израилю со стороны США на фоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Между тем сам Нетаньяху во время своей вступительной речи перед встречей с Байденом ничего не сказал про атаку больницы в Газе.

    Премьер-министр поблагодарил США за поддержку, отметив, что масштабы сотрудничества, которое есть у Израиля с начала этой войны, достигли «поистине беспрецедентного уровня за всю историю» альянса между странами.

    «Мы видим эту поддержку в четком послании, которое вы направили нашим врагам, потребовав не испытывать наше терпение, и в виде двух американских авианосных групп, которые вы направили в регион, чтобы поддержать эти слова действиями», – сказал Нетаньяху.

    Байден же пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Израилю.

    Президент США заявил, что в ходе эскалации конфликта и атак ХАМАС погибли более 1,3 тыс. человек, в том числе 31 американец. Байден сравнил движение ХАМАС с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

    «Они [ХАМАС] совершали зло и зверства, после которых ИГ кажется несколько более разумным», – сказал глава США. Он подчеркнул, что ХАМАС не представляет всех палестинцев и не принес этому народу ничего, кроме страданий.

    Напомним, при атаке на больницу в Газе погибли и пострадали более 800 человек. Армия Израиля заявила о доказательствах непричастности к атаке на медучреждение.

    Мировые лидеры выступили с осуждением атаки на больницу и призвали найти виновных.

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    18 октября 2023, 12:43
    Израиль направил материалы по удару по больнице Аль-Ахли в СБ ООН

    Посол: Израиль направил материалы по удару по больнице Аль-Ахли в СБ ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская сторона направила имеющиеся у нее материалы по удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа в Совет Безопасности (СБ) ООН, заявил на онлайн-брифинге посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, Израиль переслал в ООН различные видеоматериалы, доказательства, чтобы использовать их, когда будет заседание Совбеза, передает ТАСС. Он уточнил, что еврейское государство пока не получало приглашения принять участие в Совбезе в связи с событиями в Газе, но при соответствующем приглашении израильская делегация примет в нем участие.

    Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что расследование, проведенное Армией обороны Израиля, подтвердило, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в РФ).

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