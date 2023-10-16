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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

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    16 октября 2023, 08:31

    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»

    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.

    Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.

    «Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.

    Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.

    15 октября 2023, 11:59
    Путин оценил возможность ядерной войны

    Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

    Путин оценил возможность ядерной войны
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

    «Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».

    По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.

    «Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.

    Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.

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    15 октября 2023, 12:24
    В Венгрии рассказали, из-за чего политиков в ЕС объявляют «агентами Кремля»

    Глава МИД Венгрии Сийярто: «Агентами Кремля» могут назвать политиков с отличающимся от мейнстрима мнением

    Tекст: Валентина Григоренко

    Если мнение какого-либо политика в Евросоюзе не соответствует мнению либерального большинства, то его будут воспринимать как «кремлевского пропагандиста» или «российского шпиона», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Как указал Сийярто, если мнение политика на 110% не совпадает с «либеральным мейнстримом», то он на него сразу же смотрят как на «путиниста», «российского шпиона» или «кремлевского пропагандиста». Поэтому, по его словам, в ЕС стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы или проблемы, которые связаны с долгосрочным влиянием на будущее Европы, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Будапешт уверен в том, что нужно честно оценивать, какое влияние окажет вступление Украины в ЕС на объединение. «Было бы замечательно, если бы в Европейском союзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично. К сожалению, сейчас это нереально», – уточнил Сийярто.

    Министр отметил, что в ЕС было сложно вести «рациональный, здравый и уважительный диалог по важным вопросам» еще до конфликта на Украине, но после обострения ситуации в феврале прошлого года «это стало совсем невозможным, потому что все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма».

    Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не решит вопрос закарпатских венгров.

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    15 октября 2023, 10:11
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов российских вооруженных сил в зоне СВО.

    В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, глава государства назвал ситуацию на линии соприкосновения «активной обороной» с улучшением российскими войсками своего положения на отдельных участках.

    «Но мы этого не скрываем, и я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего бойцов наших на передовых рубежах за их мужество и героизм», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам президента, российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

    «То, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления», – сказал Путин.

    Путин добавил также, что украинское контрнаступление полностью провалилось.

     «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, – оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», – отметил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления.

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    16 октября 2023, 04:16
    В США посоветовали Зеленскому нанять охрану

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану в связи с возможной угрозой США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезные просчеты, когда доверился Вашингтону, теперь ему пора задуматься о своей безопасности, заявил в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, Киев в скором времени поймет, что совершил ошибку, доверившись Штатам, передает РИА «Новости».

    «Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», – подчеркнул Джонсон.

    Также эксперт отметил, что в Белом доме приняли решение отодвинуть Украину на второй план и перенести пристальное внимание на «более важный приоритет» – Израиль.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский «всех достал».

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    15 октября 2023, 19:32
    Путин объявил украинское контрнаступление провалившимся

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные полностью провалили контрнаступление, заявил президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

    «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует – оно провалилось. Полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», – сказал глава государства.

    Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Российские военные также реагируют на подготовку ВСУ на отдельных участках «соответствующим образом».

    То, что происходит сейчас на всем протяжении фронта – это «активная оборона», ВС России улучшают свое положение практически на всем этом пространстве, подчеркнул Путин.

    «Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления», – пояснил президент.

    Ранее секретарь комитета Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что у киевского режима нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных перед началом контрнаступления.

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    15 октября 2023, 16:48
    В Европарламенте указали на невозможность Молдавии вступить в ЕС без Украины

    Депутат Европарламента Митуца: Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Процесс вступления Молдавии в Евросоюз будет очень сложным, республика не сможет стать его частью без Украины, заявил депутат Европарламента Алин Митуца.

    Митуца напомнил в эфире радио Moldova, что Молдавию и Украину ввели в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев, однако процесс вступления очень сложен. Он уточнил, что каждую главу переговоров нужно «воспринимать слово в слово и обсуждать». По его словам, Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины, передает РИА «Новости».

    Как указал Митуца, ЕС тратит ежегодно 260 млрд евро для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, а также Украины и Молдавии. Он подчеркнул, что Молдавия и Украина не сможет вступить в Евросоюз в сжатые сроки, потому что сначала необходимо согласие всех 27 государств

    В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала принять Молдавию и Украину в ЕС.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия вместе с Приднестровьем к 2030 году смогут вместе войти в состав ЕС.

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    16 октября 2023, 03:49
    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен

    Президент США Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия

    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, выразил мнение на канале CBS американский президент Джо Байден.

    Глава США подтвердил, что нужен путь для существования Палестинского государства, причем он должен основываться на решении двух государств, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это поможет создать независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

    Ранее Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 октября 2023, 08:42
    Путин оценил потери украинского контрнаступления

    Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские

    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

    Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

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    15 октября 2023, 14:28
    Кремль выразил уверенность в личной встрече Путина и Си Цзиньпина в Пекине

    В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин наверняка найдут время для доверительной беседы тет-а-тет во время предстоящего визита российского лидера в Пекин на форум «Один пояс – один путь», уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, в гостях у председателя Си Цзиньпина будет очень много гостей, хотя президент Путин будет главным гостем, передает ТАСС. При этом он заявил, что нет сомнений в том, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз.

    По словам Пескова, международные темы будут в числе главных на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет», – сказал он в ответ на вопрос Зарубина, какое внимание на встрече двух лидеров будет уделено международной обстановке.

    Песков обратил внимание, что Москву и Пекин объединяют интеграционные процессы и множество общих организаций, «привлекательность которых в глазах мирового сообщества растет». «Эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большую часть мирового ВВП и большинство мирового населения», – указал представитель Кремля.

    Ранее в воскресенье президент Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, он смотрит в будущее, это его отличает от лидеров, которые приходят на «пять минут» покрасоваться.

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    16 октября 2023, 02:52
    Байден заявил, что армию США не нужно отправлять в зону конфликта на Ближнем Востоке

    Президент США Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Александра Юдина

    Нет необходимости в отправке американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке, заявил на канале CBS президент Соединенных Штатов Джо Байден.

    По его словам, «в этом нет необходимости, так как Израиль имеет одну из лучших армий в мире», передает РИА «Новости».

    Как сообщили в госдепартаменте США, минимум 30 американских граждан погибли, еще не менее 13 числятся пропавшими без вести из-за обострения палестино-израильского конфликта.

    Представитель госдепа США выразил соболезнования пострадавшим и их семьям, а также подчеркнул, что Белый дом прилагает все необходимые усилия для определения местонахождения пропавших без вести американцев.

    Кроме того, дипломат отметил, что Вашингтон активно сотрудничает с Израилем касательно данной проблемы, в том числе обмениваясь разведданными и отправляя американских экспертов для проведения консультаций на месте по вопросам освобождения заложников.

    Накануне в Белом доме допустили, что американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США, однако администрация США пока не имеет таких планов.

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    16 октября 2023, 07:56
    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины

    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины, расширение НАТО за счет Киева создает угрозы

    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Для России важно сохранение внеблокового статуса Украины, в то время как расширение НАТО за счет Киева создает угрозы, а Москва просит, чтобы ее услышали, заявил Центральному телевидению Китая российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, к эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что ее втаскивали в НАТО, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что Россия сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта, однако Запад не позволил этого сделать.

    Также глава государства отметил, что пропагандируемый Западом мировой «порядок, основанный на правилах» является нонсенсом, так как этих самых правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам такого колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды.

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    15 октября 2023, 10:29
    Путин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

    Путин: Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожной отрасли с Днем работников дорожного хозяйства, отметив, что дорожному комплексу принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    Профессиональный праздник дорожников – День работников дорожного хозяйства – отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента России от 23 марта 2000 года, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю вас с профессиональным праздником. Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, в развитии её экономики и инфраструктуры, в обеспечении надёжного, бесперебойного транспортного сообщения между регионами. И конечно, от результатов вашего созидательного труда во многом зависит социальное самочувствие и благополучие людей. Отмечу, что в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, зачастую представители целых трудовых династий, хорошо знающие и любящие своё дело», – говорится в сообщении.

    Сегодня, несмотря на сложную ситуацию, отрасль показывает свою эффективность, выходит на отличные показатели, все – благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению современных технологий, подчеркнул Путин.

    Президент особо отметил, что возводятся и ремонтируются сотни километров дорог и скоростных магистралей, уделяется приоритетное внимание дорожной сети в новых регионах, строительству обходов крупных городов, развитию международных логистических коридоров, совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства.

    «Уверен, что, приумножая замечательные традиции своих предшественников, работая на совесть, дорожники и впредь будут добиваться поставленных целей. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – заключил Путин.

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    16 октября 2023, 08:25
    В США заявили об утрате армией ключевой способности

    Отставной генерал Болдук: Армия США стала неспособна на несколько одновременных операций в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия США за время президентства Джо Байдена стала «крайне слабой», она испытывает кадровый голод, а трудности с логистикой привели к тому, что она больше не может проводить одновременно несколько военных операций в мире, заявил отставной генерал армии США Дон Болдук.

    Болдук в эфире телеканала Fox News рассказал, что американская армия не способна привлекать новых рекрутов и не может удержать на службе солдат. По его словам, это вызывает тревогу у многих представителей сферы национальной безопасности, передает ТАСС.

    Газета Washington Post писала ранее, что ВС США находятся в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода на фоне падающего престижа военной службы. На восстановление набора рекрутов эксперты отвели год.

    Ранее Байден заявлял, что нет необходимости в отправке американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 октября 2023, 08:22
    Путин напомнил, как Киев «выбросил в печку» мирные договоренности

    Путин: Россия никогда не возражала против мирного завершения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Что касается того, как и что нужно сделать, чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда против этого не возражали», – приводит его слова ТАСС.

    Глава государства напомнил, что весной 2022 года в Стамбуле стороны практически договорились с учетом обеспечения законных интересов России в сфере безопасности. «Там украинская сторона нарисовала себе очень жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности», – подчеркнул Путин.

    «Они объявили, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России», – указал президент, отметив при этом, что начавшееся в этом году украинское «контрнаступление» на дало результатов, а привело только к огромным потерям вооруженных сил Украины (ВСУ).

    «К сожалению, противная сторона не желает вести переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам», – сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

    «Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», – добавил президент России, имея в виду предложенный в начале года Пекином мирный план украинского урегулирования. «Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», – отметил Путин, указав, что это Киев «не желает вести какие-либо переговоры», поэтому именно украинская сторона должна заявить о готовности к ним.

    Москва ранее заявляла, что в целом готова к переговорам по Украине, однако не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, потому что однажды Россию уже обманули.

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    16 октября 2023, 09:05
    Путин рассказал о праздновании дня рождения в кругу друзей и близких
    Путин рассказал о праздновании дня рождения в кругу друзей и близких
    @ Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.

    В ответ на вопрос, как он отметил 71-й год рождения, Путин сообщил, что провел его в кругу друзей и близких, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отмечал свой день рождения вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий. «Мы с ними втроем посидели, «сообразили на троих», – улыбнулся Путин.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год.

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    Конфликт Израиля и ХАМАС превращается в большую войну

    Все больше стран вовлекаются в противостояние Тель-Авива и группировки ХАМАС. Так, Египет планирует созвать саммит по Палестине, Сирия и Ливан наносят удары по Израилю, а Иран предостерегает израильтян от проведения наземной операции. На фоне этого США отправляют уже второй авианосец в Средиземное море, прогнозируют дальнейшую эскалацию и допускают вмешательство Тегерана в противостояние. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследуют разные сторонние игроки в регионе и почему локальные разногласия перекинулись на весь регион. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

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