Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.11 комментариев
На Купянском направлении отражено 11 атак ВСУ
Подразделения «Западной» группировки войск в последние сутки отразили 11 атак украинских штурмовиков на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны России.
Отражены 11 атак штурмовиков 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Синьковки, Ивановки, Новоегоровки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация поразила живую силу и технику ВСУ у Невского в ЛНР. Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 70 человек, танк и две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика».
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила шесть атак украинских штурмовиков у Червоной Дибровы в ЛНР. Авиация поразила живую силу и технику подразделений 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии у Торского, Ямполовки и Григоровки в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли более 235 человек, три боевые бронированные машины и три пикапа.
На Донецком направлении «Южная» группировка отразила атаку украинских военных у Клещеевки в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки в ДНР. На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 260 человек, танк и две боевые бронированные машины.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия «Мста-Б», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика» и американская гаубица М119.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ у города Угледара, поселков Новомихайловка и Старомайорское (ДНР). Украинская сторона потеряла на этом направлении до 190 человек, две боевые бронированные машины.