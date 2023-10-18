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Россиянам рекомендовали не ездить в Израиль и Палестину
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Израиль и Палестину
Российский МИД в распространенном в среду заявлении в связи с трагедией в Газе напомнил о рекомендации гражданам России воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории.
В документе МИД говорится, что вечером 17 октября в результате ракетного удара была разрушена больница «Аль-Ахли» в центральной части сектора Газа. По информации министерства здравоохранения Палестины, эта трагедия унесла жизни по меньшей мере 500 человек, свыше 1 тыс. получили ранения, передает РИА «Новости». Подавляющее большинство из них – пациенты и нашедшие убежище в стенах клиники мирные жители, среди которых было много женщин и детей.
В заявлении МИД напомнили о рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории.
Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что расследование, проведенное Армией обороны Израиля, подтвердило, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в РФ).