Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.7 комментариев
Путин: У контрнаступления Киева под Херсоном есть потери, но нет результата
Путин: У контрнаступления Киева на Херсонском направлении есть потери, но нет результата
Киев давно анонсировал наступление на Херсонском направлении, но результата нет, а потери есть, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Они начали давно анонсированное и ожидаемое, очередное контрнаступление – теперь на херсонском направлении. Результата нет пока, потери – есть. Результата нет так же, как было на запорожском, на других направлениях», – передает ТАСС слова Путина.
По его словам, с этой точки зрения поставки США ракет ATACMS Украине тоже являются ошибкой.
Ранее Путин заявил о способности России отразить поставленные Украине ракеты ATACMS.