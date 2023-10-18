ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за магазинами

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль магазинов для борьбы с отмыванием денег

Tекст: Дмитрий Зубарев

Банк России выявил уязвимости в банковских услугах по приему безналичных платежей, которые могут использовать недобросовестные магазины и другие торгово-сервисные организации и разработал рекомендации для банков-эквайеров и платежных агрегаторов по усилению контроля за магазинами и ресторанами на соответствие их реальной и заявленной деятельности, передает РБК.

Как указано в документе, банки должны присваивать магазинам и сервисным предприятиям коды MCC (merchant category code, указывают на категорию товара или услуги) в соответствии с правилами платежных систем, а также обеспечивать соответствие кода MCC заявленной деятельности продавца.

Кроме того, для проверки соответствия кодов MCC фактической деятельности магазина банкам-эквайерам рекомендуется проводить периодические проверки магазинов и ресторанов, в том числе путем сопоставления категории продавца с характером транзакций. Банки должны анализировать число платежей в течение часа, дня или месяца, их распределение в течение суток, суммы операций, количество операций от одного плательщика за короткий промежуток времени и т.д.

По сообщению ЦБ, повышенное внимание нужно уделять тем магазинам, которые проводят операции по перечислению денежных средств в пользу физических лиц, не связанные с возвратом средств.

Также банки и платежные агрегаторы должны обеспечивать перевод или зачисление денежных средств в адрес магазинов и иных сервисных предприятий только на их банковские счета и только в той сумме, информация о которой содержится в положительных авторизационных сообщениях о платеже.

ЦБ указал также, что банки и платежные агрегаторы в сообщениях о платеже должны указывать данные торгово-сервисного предприятия: ИНН, наименование, идентификатор POS-терминала, который используется для карт и иных безналичных средств платежа и т.д.

При выявлении нарушений и при наличии подозрений на то, что магазины проводят операции для отмывания средств, банки должны провести углубленную проверку документов клиента, повысить внимание к операциям, а также рассмотреть возможность расторжения договора.

При обслуживании интернет-магазинов банки должны проверять соответствие сайта, который был указан в договоре о приеме платежей, с сайтом, с помощью которого ТСП фактически продает товары и услуги, а также сопоставлять активность указанного сайта (количество посещений, выдача в поисковиках и т.д.) с транзакционным профилем.

Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что российские банки перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, основными каналами в данный момент остаются рынки, в том числе торговый комплекс «Садовод» в Москве.