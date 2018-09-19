Зампред ЦБ назвал основные каналы незаконной обналички

Российские банки перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, основными каналами в данный момент остаются рынки, в том числе торговый комплекс «Садовод» в Москве, заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

Скобелкин заявил, что «комиссия в банковском секторе за незаконное обналичивание средств колеблется в пределах 15-17%»; банки в последние два года перестали заниматься этой деятельностью, однако существуют «какие-то одиозные структуры, которые мы тут же видим и проводим с ними соответствующую работу», передает РИА «Новости».

«Но сказать, что банковский сектор оказывает «услуги» по обналичиванию денежных средств для сомнительных клиентов, – такого нет», – добавил он.

Зампред Банка России пояснил, что «это нерентабельно и страшно для банков».

Регулятор идентифицирует подозрительные операции по ряду признаков: «Во-первых, каждый клиент, который проводит те или иные операции, является клиентом банка. Соответственно, с такими клиентами и работаем. Предположим, что крупный сетевой магазин торгует, а выручку не инкассирует. Соответственно, банк к нему может предпринять серьезные дополнительные меры вплоть до установления определенных лимитов и так далее».

Отмечается, что «теневая» экономика требует наличности», и в ней начали пользоваться «такими вещами как, предположим, сбор выручки с рынков, где наличность гуляет».

Скобелкин указал, что у Центробанка есть оценки по общему объему незаконного обналичивания через этот канал, однако отказался комментировать детали.

Он рассказал также, что самой большой проблемой в обналичке являются «неорганизованные рынки торговли», и «здесь нужно принимать меры».

«Я имею в виду различные рынки – «Садовод» и другие», – пояснил зампред ЦБ.

Напомним, в июле 2017 года МВД выявило схему обналичивания средств через салоны связи с оборотом в 1 млрд рублей.