В США привели «доказательство» причастности Израиля к удару по больнице в Газе

Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине

Американист Дудаков перечислил цели визита Байдена в Израиль

Tекст: Евгений Поздняков

«Израиль, в отличие от Украины, действительно не нуждается в колоссальных денежных вливаниях со стороны Штатов. Все-таки это сильная региональная держава, армия которой всегда была укомплектована по последнему слову техники. Однако многое зависит от того, в каком виде будет проведена наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа», – сказал американист Малек Дудаков.

«Если Тель-Авив решится на масштабный штурм региона, то США придется достаточно серьезно раскошелиться на помощь ближневосточному союзнику. Однако ситуация может ограничиться лишь небольшими рейдами по периметру территории, занятой ХАМАС. Но Байден постарается реализовать любой исход в свою пользу», – подчеркивает собеседник.

«В настоящий момент его цель заключается в формировании единых для Украины и Израиля бюджетных позиций по оказанию им финансовой поддержки. Таким образом действующая администрация пытается обойти нежелание республиканцев продолжать вливать огромные средства в ВСУ», – считает эксперт.

«Сложившаяся ситуация неблагоприятна для Тель-Авива. Нетаньяху буквально зажат в тупик. США не хотят видеть разрастание текущего обострения, в то время как местные правые силы требуют возмездия за ужасы первых дней конфликта», – уточняет собеседник.

«Вашингтон же застыл в ожидании внутриполитической нестабильности в Израиле, чтобы привести к власти более сговорчивого лидера. К тому же Байдену сейчас важно показывать свое влияние. Население Штатов видело его неудачи на Украине, поэтому теперь ему нужен личный визит на Ближний Восток. Это будет демонстрацией умения разрешать международные кризисы», – подчеркивает американист.

«При этом война в Израиле требует от Пентагона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке – и перенапрягать свои возможности. Только за прошлый год США вывезли восемь систем Patriot из региона, а также систему THAAD из Саудовской Аравии. Вместе с ними ушли десятки тысяч солдат», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

«Возвращать войска обратно очень проблематично. Ведь у Пентагона сейчас острая нехватка солдат и новобранцев из-за отсутствия желающих служить. И ему приходится держать сотни тысяч военных в Европе и вокруг Китая. Он может направить 2 тыс. морпехов в Израиль – но не более того», – дополняет американист.

«Их могут задействовать в некоей операции по освобождению пленных американцев. Хотя скорее пленных отпустят после закулисных переговоров с участием США. Публичные переговоры с арабскими странами закончились для Белого дома полным фиаско. Но непублично они еще идут», – резюмирует Дудаков.

Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать 2 млрд. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.