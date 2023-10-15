Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Путин объявил украинское контрнаступление провалившимся
Украинские военные полностью провалили контрнаступление, заявил президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».
«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует – оно провалилось. Полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», – сказал глава государства.
Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Российские военные также реагируют на подготовку ВСУ на отдельных участках «соответствующим образом».
То, что происходит сейчас на всем протяжении фронта – это «активная оборона», ВС России улучшают свое положение практически на всем этом пространстве, подчеркнул Путин.
«Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления», – пояснил президент.
Ранее секретарь комитета Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что у киевского режима нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных перед началом контрнаступления.