Путин объявил украинское контрнаступление провалившимся

Tекст: Алексей Дегтярев

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует – оно провалилось. Полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», – сказал глава государства.

Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Российские военные также реагируют на подготовку ВСУ на отдельных участках «соответствующим образом».

То, что происходит сейчас на всем протяжении фронта – это «активная оборона», ВС России улучшают свое положение практически на всем этом пространстве, подчеркнул Путин.

«Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления», – пояснил президент.

Ранее секретарь комитета Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что у киевского режима нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных перед началом контрнаступления.