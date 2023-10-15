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    Иран пригрозил Израилю из-за ударов по Газе
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Минобороны: Беспилотник США приблизился к границе России в Черном море
    ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области
    Украина решила арендовать ПВО у других стран на период холодов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    30 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    15 октября 2023, 19:32

    Путин объявил украинское контрнаступление провалившимся

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные полностью провалили контрнаступление, заявил президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

    «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует – оно провалилось. Полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», – сказал глава государства.

    Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Российские военные также реагируют на подготовку ВСУ на отдельных участках «соответствующим образом».

    То, что происходит сейчас на всем протяжении фронта – это «активная оборона», ВС России улучшают свое положение практически на всем этом пространстве, подчеркнул Путин.

    «Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления», – пояснил президент.

    Ранее секретарь комитета Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что у киевского режима нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных перед началом контрнаступления.

    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

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    15 октября 2023, 11:59
    Путин оценил возможность ядерной войны

    Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

    Путин оценил возможность ядерной войны
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

    «Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».

    По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.

    «Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.

    Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.

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    15 октября 2023, 06:58
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (13)
    15 октября 2023, 13:14
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю

    Депутат Верховной рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю до конца года

    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валентина Григоренко

    У Украины нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных Киевом перед началом контрнаступления. Украинским войскам вряд ли удастся выйти к Азовскому морю до конца года, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

    Как указал Костенко в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, выход ВСУ к Азовскому морю до конца года маловероятен. По его словам, у Киева недостаточно средств для достижения поставленных перед контрнаступлением целей. Он подчеркнул, что для наступления Киеву нужно было бы иметь как минимум равные силы по всем видам вооружений, а на данный момент на Украине их гораздо меньше, передает ТАСС.

    Костенко отметил, что сейчас Украине не хватает ракет большой дальности, поддержки с воздуха, артиллерии и реактивных систем залпового огня. По его мнению, чаще всего техника является устаревшей и не позволяет украинской армии добиться желаемых успехов. Секретарь комитета Верховной рады рассказал, что сегодня Киев получил около 60 танков Leopard и 12 Challenger, но Leopard 1 является танком 1960-х годов, который легко уничтожить. Если Украина не получит более качественное оружие, то тогда потребуется численное превосходство, пояснил он.

    Костенко заявил, что с помощью доставленной техники ВСУ не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. «С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию», – указал он, добавив, что «не питает больших надежд и на коалицию по поставкам истребителей».

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

    В пятницу украинский лидер Владимир Зеленский попросил у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».

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    15 октября 2023, 13:31
    Восемь украинских наемников погибли в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Al-Mashhad: Не менее восьми украинских наемников убиты в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Между украинскими наемниками и военнослужащими вооруженных сил Судана вспыхнула перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа, в результате были убиты восемь украинцев и десять суданцев, сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.

    Как сообщает Al-Mashhad Al-Yemeni, вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    По данным суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала военных Судана, спор перерос в прямое вооруженное столкновение и закончился гибелью восьми украинских и десяти суданских военнослужащих.

    Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).

    Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве.

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    15 октября 2023, 04:58
    ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины над территорией России
    ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины над территорией России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская система ПВО сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 – над Курской областью, заявили в министерстве обороны России.

    В Telegram-канале сообщается, что два БПЛА были перехвачены над Белгородской областью и уничтожены в воздухе.

    Напомним, над Курском и Курским районом сбиты 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.

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    15 октября 2023, 13:12
    Украина решила арендовать ПВО у других стран на период холодов

    Игнат: Украина арендует ПВО у других стран на период холодов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду у других государств на отопительный период, сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, практика аренды систем ПВО у ВСУ уже есть, но при этом в мире нет столько средств ПВО, чтобы взять и отдать их Киеву сразу, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что Киев усиливается, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как ЗРК MIM-23 Hawk, но ВСУ нужно больше, и то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, – это «большой положительный знак».

    Какие именно страны предоставляют Украине средства ПВО, Игнат уточнять не стал, сославшись на нежелание партнеров афишировать эту информацию.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина попросила у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».

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    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

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    14 октября 2023, 21:51
    Al Khaleej: Подготовка к зиме ВС России держат Зеленского в неопределенности

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и НАТО пребывает в состоянии неопределенности из-за зимних планов Вооруженных сил России, пишет арабская газета Al Khaleej.

    Зеленский вместе с НАТО не знает, что принесет будущая зима, учитывая подготовку ВС России и планы Минобороны на фронтах, передает RT.

    Ранее британский журнал Spectator написал, что Киев забил тревогу из-за начала наступления ВС России по всей линии фронта.

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    15 октября 2023, 05:03
    Путин: Китай в отношениях с другими ничего никому не навязывает

    Tекст: Ольга Иванова

    Особенность выстраивания председателем КНР Си Цзиньпином своих отношений с другими состоит в том, что никто никому ничего не навязывает, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

    «Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими – никто ничего никому не навязывает и не заставляет. Только предоставляются возможности и ищутся компромиссы», – цитирует его РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что «это то, что отличает предложенный председателем Китая проект «Один пояс, один путь» от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием».

    Путин добавил, что идеи России «по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства «Большой Евразии», они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества «Один пояс, один путь».

    Он также отметил, что Россия приветствует эту инициативу, предложенную председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

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    15 октября 2023, 10:11
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов российских вооруженных сил в зоне СВО.

    В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, глава государства назвал ситуацию на линии соприкосновения «активной обороной» с улучшением российскими войсками своего положения на отдельных участках.

    «Но мы этого не скрываем, и я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего бойцов наших на передовых рубежах за их мужество и героизм», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам президента, российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

    «То, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления», – сказал Путин.

    Путин добавил также, что украинское контрнаступление полностью провалилось.

     «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, – оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», – отметил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления.

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    15 октября 2023, 04:06
    Путин: Россия не видит в инициативе КНР «Один пояс, один путь» попытку кого-то подмять

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие воспринимают инициативу «Один пояс, один путь» как попытку кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, видим желание сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

    «Мы видим, что кто-то воспринимает ее как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

    Коментарии (3)
    15 октября 2023, 00:11
    Старовойт: Над Курской областью сбили более 10 украинских БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Курском и Курским районом сбиты 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино, никто из жителей не пострадал.

    Ранее Старовойт сообщил, что Украина обстреляла приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами, женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести.

    Коментарии (2)
    15 октября 2023, 08:07
    Путин: Си Цзиньпин смотрит в будущее

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, он смотрит в будущее, это его отличает от лидеров, которые приходят на «пять минут» покрасоваться, заявил президент Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

    «Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно, это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на пять минут, чтобы покрасоваться на международной площадке и также исчезают незаметно», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Глава российского государства подчеркнул, что «председатель Си Цзиньпин совершенно другой человек».

    «Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным, что договоренность будет исполняться, с обеих сторон причем», – сказал президент.

    Также Путин рассказал об опыте общения с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визитов в Россию.

    «Визит был председателя Си Цзиньпина в Россию, и мы потом поехали в Петербург. Ходили на крейсер «Аврора» вместе, катались на катере по реке Неве в Петербурге. И очень долго, подробно в абсолютно нейтральной доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире», – сказал Путин.

    По словам Путина, когда Си Цзиньпин приезжал в Россию в марте, «был тоже очень хороший деловой визит, который имел очень серьезное значение для будущего строительства наших отношений».

    «Поэтому я надеюсь, что сейчас, когда встреча намечается в Китае, эта традиция будет продолжена», – сказал президент.

    Третий форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь» пройдет в Пекине 17-18 октября, сообщали в МИД Китая. Путин в начале октября заявил, что надеется, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на форуме «Один пояс, один путь» будут способствовать наращиванию российско-китайских связей.

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

    Коментарии (0)
    15 октября 2023, 06:00
    Путин: Страны БРИКС – за многополярный мир

    Tекст: Ольга Иванова

    Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают концепцию создания многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

    «Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Путин добавил, что «многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики».

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

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