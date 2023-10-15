Путин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

Путин: Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Профессиональный праздник дорожников – День работников дорожного хозяйства – отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента России от 23 марта 2000 года, передает РИА «Новости».

«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, в развитии её экономики и инфраструктуры, в обеспечении надёжного, бесперебойного транспортного сообщения между регионами. И конечно, от результатов вашего созидательного труда во многом зависит социальное самочувствие и благополучие людей. Отмечу, что в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, зачастую представители целых трудовых династий, хорошо знающие и любящие своё дело», – говорится в сообщении.

Сегодня, несмотря на сложную ситуацию, отрасль показывает свою эффективность, выходит на отличные показатели, все – благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению современных технологий, подчеркнул Путин.

Президент особо отметил, что возводятся и ремонтируются сотни километров дорог и скоростных магистралей, уделяется приоритетное внимание дорожной сети в новых регионах, строительству обходов крупных городов, развитию международных логистических коридоров, совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства.

«Уверен, что, приумножая замечательные традиции своих предшественников, работая на совесть, дорожники и впредь будут добиваться поставленных целей. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – заключил Путин.